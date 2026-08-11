EVLI Nordic High Yield: Skandinavische Unternehmensanleihen
FondsSuperMarkt: Was macht den nordischen High-Yield-Markt heute so attraktiv, dass Sie ihm einen eigenen Fonds widmen?
EVLI: Für den Anleger in europäische Unternehmensanleihen bietet der nordische High-Yield-Anleihemarkt zusätzliche Renditen (in der Regel 100–150 Basispunkte) bei einem Kreditrisiko, das dem seiner paneuropäischen Pendants entspricht. Das liegt in erster Linie daran, dass der skandinavische Markt für Unternehmensanleihen die mit Abstand höchste Quote an sogenannten unrated (kein offizielles Rating wie z.B. Standard & Poor‘s) Anleihen aufweist. Die Kosten und Ressourcen für ein solches Rating kann man sich sparen und an den Anleger in Form eines höheren Kupons weitergeben. Darüber hinaus sorgen die nordischen Unternehmen aufgrund ihrer Einzigartigkeit für eine Diversifizierung des europäischen Kreditportfolios und steigern gleichzeitig dessen erwartete Rendite. Der Anleger erhält Zugang zu transparenten und gut geführten Unternehmen, nachhaltigen Geschäftsmodellen und innovativen Firmen, die sonst nirgendwo zu finden sind. Nicht zuletzt kann man Zugang zu diesem attraktiven Markt ausschließlich über einen aktiv gemanagten Fonds bekommen (es gibt keine ETFs auf skandinavische Unternehmensanleihen, da es keine dafür erforderlichen Indizes gibt).
FondsSuperMarkt: Wie groß ist das Anlageuniversum, aus dem Sie auswählen? Wie viele Titel landen am Ende im Portfolio?
EVLI: Das Gesamtvolumen des ausstehenden Marktes für nordische Hochzinsanleihen liegt im Bereich von 75 bis 90 Mrd. Euro, je nachdem, wie man den Begriff „nordische Anleihe“ definiert. Die bloße Emission von Anleihen gemäß nordischen Emissionsbedingungen reicht nach unserer Definition nicht aus. Wir investieren ausschließlich in Anleihen, die von nordischen Unternehmen (mit Hauptsitz in den nordischen Ländern) gemäß nordischen Emissionsbedingungen begeben werden. Die Zahl der Emittenten am nordischen High-Yield-Markt liegt bei etwa 500 bis 600, von denen in der Regel 80 bis 100 zu jedem Zeitpunkt im Evli Nordic High Yield-Portfolio enthalten sind.
FondsSuperMarkt: Viele nordische High-Yield-Anleihen verfügen über kein offizielles Rating von Agenturen wie Moody's oder S&P. Wie beurteilen Sie die Kreditqualität dieser Unternehmen dennoch zuverlässig?
EVLI: Wir verfügen über langjährige Erfahrung in der Analyse nordischer Unternehmen, die nordische Anleihen emittieren. Wir kennen diese Unternehmen aus dem gesamten Spektrum der Passivseite der Bilanz, und einige davon begleiten wir bereits seit Jahrzehnten. Wir bewerten ihre Bonität anhand eines fundamentalen Verfahrens, das dem der globalen Ratingagenturen ähnelt, möglicherweise jedoch noch detaillierter ist. Wir verfügen über interne Ratings für jedes Unternehmen, in das wir investieren, sowie für Hunderte weiterer Unternehmen, die wir regelmäßig beobachten.
FondsSuperMarkt: Welche Vorteile haben Sie als lokal verankerter Manager bei der Analyse nordischer Unternehmen gegenüber Anbietern, die den Markt nur von außen beobachten?
EVLI: Als regionaler Manager sind wir nie weit von der Geschäftsführung unserer nordischen Unternehmen entfernt. Dank unserer Beziehungen, die sich über viele Marktzyklen erstrecken, können wir die veröffentlichten Informationen fundierter bewerten und analysieren, da wir die subtilen Nuancen zwischen den Zeilen erkennen können. Im Laufe der Zeit haben wir enge Bindungen und Vertrauen zu den Akteuren im Emittenten-Umfeld aufgebaut. Dies ist etwas, das weder von Maschinen noch von KI oder reiner Rechenleistung nachgebildet werden kann. Vertrauen aufzubauen, braucht Zeit. Manchmal sogar über Generationen hinweg. Daher werden wir gerne als einer der Ersten angesprochen, wenn neue Anleiheemissionen anstehen (d. h., die Chance auf tatsächliche Zuteilung ist sehr hoch).
FondsSuperMarkt: Finnische Fonds zeichnen sich durch besondere Anlegerfreundlichkeit aus, da die sonstigen Kosten per finnischem Gesetz von der Gesellschaft übernommen werden müssen und die Anleger nur die Managementgebühr tragen. Wie stehen Sie als Fondsmanager zu diesem Kostenmodell?
EVLI: Dadurch wird die Aufmerksamkeit des Fondsmanagers auf die eigentliche Verwaltung des Portfolios gelenkt und nicht auf mögliche Nebentätigkeiten wie übermäßiges Marketing für den Fonds, Kundenbewirtung oder administrative Aufgaben. Da diese Kosten von der Fondsverwaltungsgesellschaft – dem Arbeitgeber des Portfoliomanagers – und nicht vom Fonds selbst getragen werden müssen, besteht für den Fondsmanager ein Anreiz, sich auf die Verwaltung des Fonds zu konzentrieren. Als Folge davon kommt beim Endanleger netto mehr an.
FondsSuperMarkt: Wie reagieren Sie auf angespannte Wirtschaftsphasen wie in den Jahren 2008 oder 2022?
EVLI: Marktturbulenzen – unabhängig von ihrem Auslöser, seien es höher als erwartete Inflationserwartungen, eine Bankenkrise oder Unternehmensinsolvenzen – wirken sich in der Regel auf das Anlegerverhalten aus, indem sie die Unsicherheit hinsichtlich künftiger Renditen erhöhen. Die menschliche Reaktion auf solche Umstände besteht darin, die eigenen Aktivitäten (in diesem Fall also die Investitionstätigkeit) vorübergehend zurückzufahren, was sich negativ auf die Marktliquidität auswirkt. Da solche Phasen an den Finanzmärkten regelmäßig auftreten, müssen sie bei Anlageentscheidungen berücksichtigt werden – auch bei der Bottom-up-Auswahl einzelner Anleiheemittenten. Ist das Portfolio aus diesen Anleihen richtig strukturiert, kann es Marktturbulenzen standhalten, ohne dauerhaften Schaden zu nehmen. In der Praxis bedeutet dies: Wenn der Wert des Fonds aufgrund eines externen Schocks vorübergehend sinkt, erholt er sich wieder, sobald sich die mit dem Ereignis verbundenen Sorgen der Anleger legen. Wie sich am nordischen Anleihemarkt in den Jahren nach 2008 und 2022 zeigen ließ. Geduld zahlt sich also aus.
FondsSuperMarkt: Wie schätzen Sie das aktuelle Marktumfeld für Nordic High Yield ein? In welchen Sektoren sehen Sie aktuell die attraktivsten Chancen und wo ist eher Vorsicht geboten?
EVLI: Der nordische Markt für Hochzinsanleihen wird derzeit durch solide und sich verbessernde Fundamentaldaten der Unternehmensgewinne gestützt, wie aus den jüngsten, besser als erwarteten Quartalsberichten (2. Quartal 2026) im nordischen Raum hervorgeht. Das stabile Zinsumfeld mit berechenbaren und kommunikationsstarken Zentralbanken (die Schwedische Riksbank, die Norges Riksbank und die EZB) trägt zu einem Ausblick mit guter Vorhersehbarkeit bei. Wir schätzen insbesondere stabile – oder wachsende – Unternehmen in Branchen, die nicht anfällig für starke Schwankungen im Zusammenhang mit globalen Rohstoffpreisen sind. Wir bevorzugen Branchen, in denen Unternehmen keine massiven, kapitalintensiven Investitionen tätigen müssen, um ihre Produkte oder Dienstleistungen zu erbringen, und ihre gesunden Cashflows zur Bedienung ihrer aufgenommenen Schulden nutzen können. Darüber hinaus zeichnet sich die gesamte nordische Region durch politische Stabilität, wirtschaftliche Robustheit und Innovationskraft nebst sehr geringen Energiepreisen aus. Dies führt zu einem strukturellen Standortvorteil und macht die Region insgesamt sehr attraktiv für energieintensive Industrien (wie z. B. Datenzentren).
FondsSuperMarkt: Wenn ein Anleger bereits in europäische Unternehmensanleihen investiert ist: Welchen Mehrwert kann Nordic High Yield zusätzlich bieten?
EVLI: Für den Anleger in europäische Unternehmensanleihen bietet der nordische High-Yield-Anleihemarkt zusätzliche Renditen (in der Regel 100–150 Basispunkte), bei einem Kreditrisiko, das dem seiner paneuropäischen Pendants entspricht. Darüber hinaus sorgen die nordischen Unternehmen aufgrund ihrer Einzigartigkeit für eine Diversifizierung des europäischen Kreditportfolios und steigern gleichzeitig dessen erwartete Rendite. Der Anleger erhält Zugang zu transparenten und gut geführten Unternehmen, nachhaltigen Geschäftsmodellen und innovativen Firmen, die sonst nirgendwo zu finden sind. Eine echte Win-Win-Situation.
Herzlichen Dank für das Gespräch.
ISIN FI4000455977WKN A3DA7HFondskategorie Rentenfonds, Skandinavien
Ausgabeaufschlag 0,00 % (FondsSuperMarkt-Rabatt 100%)
Ertragsverwendung Thesaurierend
Laufende Kosten (ohne Transaktionskosten) 1,01 % (10.06.2026)
Performance Fee Keine
Performance (seit Auflage) 17,48 % / durchschnittlich 3,06% pro Jahr (10.06.2026)
Auflegung 02.02.2021 (Fonds); 01.03.2025 (Strategie)
Fondsvolumen 303,31 Mio. EUR (30.07.2026)
Risikoklasse (SRI) 3 von 7
Über EVLI Fund Management
EVLI Fund Management wurde 1985 in Finnland gegründet und ist an der Börse in Helsinki notiert. EVLI ist für viele institutionelle Anleger in Finnland seit vielen Jahren die erste Wahl, wenn es um Fondsanlagen geht. Aktuell verwaltet EVLI ca. 22 Mrd. EUR in unterschiedlichen Strategien. Der Hauptfokus liegt im Bereich Unternehmensanleihen in Europa (ca. 9 Mrd. EUR) mit einem besonderen Fokus auf skandinavische Unternehmensanleihen (ca. 4 Mrd. EUR). In diesem Bereich gehört EVLI zu den führenden Anbietern.