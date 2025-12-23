Amundi Funds Global Equity: Der aktive Zugang zum globalen Aktienmarkt
FondsSuperMarkt: Was unterscheidet den Amundi Funds Global Equity von anderen globalen Aktienfonds?
Emanuele Giuliano: Unsere Strategie zielt darauf ab, einen hohen aktiven Anteil an Unternehmen mit hohen Überzeugungen zu halten und gleichzeitig ein striktes Risikomanagement zu betreiben. Damit stellen wir sicher, dass unsere Anlageerkenntnisse einen bedeutenden Einfluss auf die Renditen haben und die Anleger angemessen für die eingegangenen Risiken entschädigt werden.
Außerdem verfügen wir über einen besonderen Ansatz: Wir entwickeln Top-down-Makrothemen, die unseren Aktien Rückenwind geben sollen. Diese Aktien wählen wir mittels Fundamentalanalysen aus, die uns helfen, wichtige Anlagetrends zu erkennen – egal wie sich die Marktbedingungen im Laufe der Zeit weltweit verändern.
Allerdings kann keine Aktie allein aufgrund eines Themas in das Portfolio aufgenommen werden, sondern sie muss unseren Kriterien entsprechen. Eines dieser Kriterien ist der Fokus auf hochwertige Unternehmen mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen und attraktiven Bewertungen.
FondsSuperMarkt: Wie läuft der Anlageprozess ab? Welche qualitativen und quantitativen Kriterien sind bei der Aktienauswahl entscheidend?
Emanuele Giuliano: Die Strategie basiert auf einem Teamansatz, der die Vorteile einer starken Führung mit den individuellen Ideen erfahrener Portfoliomanager verbindet.
Unter der Leitung eines Expertenteams wird das breite Aktienuniversum auf ein fokussiertes Portfolio von 60 bis 80 Titeln eingegrenzt, um ein diszipliniertes Risikomanagement und einen hohen aktiven Anteil zu erreichen.
Sobald Ideen generiert wurden, werden diese weiter analysiert, um zu beurteilen, ob sie zur Strategie passen und ein günstiges Risiko-Ertrags-Verhältnis bieten. Die Portfoliomanager führen strenge, hauseigene Fundamentalanalysen durch, die jede Anlageidee untermauern. Der fundamentale Analyseansatz umfasst Faktoren wie die Wettbewerbsposition eines Unternehmens, seine Finanzkraft, Gewinnprognosen, Nachhaltigkeitsfaktoren und Szenarioanalysen. Wir konzentrieren uns auf globale Large-Cap-Aktien, integrieren Amundi ESG-Risikoanalysen und geben Aktien den Vorzug, die unserer Meinung nach über robuste Wettbewerbsvorteile verfügen.
FondsSuperMarkt: Wie lange halten Sie eine Aktie im Durchschnitt?
Emanuele Giuliano: Wir investieren in Aktien über einen Zeitraum, der nötig ist, damit sich Marktineffizienzen korrigieren und der fundamentale Wert erkannt wird; er hängt von den Marktbedingungen ab. Kurzfristige Marktbewegungen können von Stimmungen und technischen Faktoren beeinflusst werden. Wir haben jedoch beobachtet, dass der Markt in der Regel qualitativ hochwertige Unternehmen mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen innerhalb eines längeren Zeitraums erkennt, und dass diese Unternehmen die besten Chancen bieten, unsere Anlagethese voll auszuschöpfen.
Wir versuchen, Aktien über einen Zeitraum zu halten, der unsere Überzeugung in unserem Research-Prozess widerspiegelt, und behalten dabei die Flexibilität, uns an veränderte Fundamentaldaten oder Marktbedingungen anzupassen. Dieser Zeitraum ist lang genug, um kurzfristige Schwankungen zu vermeiden und unsere makroökonomischen Erkenntnisse umzusetzen, aber nicht so starr, dass wir Chancen zur Optimierung des Portfolios verpassen, wenn neue Informationen verfügbar sind oder sich die relativen Bewertungen in verschiedenen Regionen und Sektoren verschieben.
FondsSuperMarkt: Europäische Aktien machten Ende Oktober nur etwa 10% des Portfolios aus. Wie lässt sich das erklären?
Emanuele Giuliano: Unsere 10%ige Allokation in Europa stellt eine moderate Übergewichtung gegenüber der Gewichtung von rund 8% für Europa im MSCI-World-Index dar, die durch die erhebliche Konzentration auf US-Technologieaktien reduziert wurde. Zu Jahresbeginn hatten wir eine höhere Allokation in Europa, insbesondere in Finanz- und Industriewerten – diese Positionen haben wir jedoch reduziert, nachdem sie beachtliche Renditen erzielt hatten und die Bewertungen weniger attraktiv geworden waren.
Unter Beibehaltung unserer Kernpositionen in Europa sind wir bei der Aufnahme neuer Engagements selektiv vorgegangen, da sich die Bewertungen neu ausgerichtet haben. Wir identifizieren weiterhin attraktive Chancen in der gesamten Region – darunter deutsche Unternehmen aus dem Sektor Rohstoffe, die von Infrastruktur- und Verteidigungsausgaben profitieren – und zeigen damit unser Engagement, attraktive Anlagen unabhängig von geografischen Beschränkungen zu finden, wenn Bewertungen und Fundamentaldaten unseren Kriterien entsprechen.
Dieses maßvolle Engagement in Europa spiegelt unseren disziplinierten Ansatz wider, Gewinne mitzunehmen, wenn Anlagen ihren fairen Wert erreichen, und gleichzeitig opportunistisch nach neuen Positionen Ausschau zu halten, die unseren Qualitäts- und Bewertungsstandards in der gesamten Region entsprechen.
FondsSuperMarkt: US-Aktien machen etwa zwei Drittel des Portfolios aus. Wie schätzen Sie die Wachstumsaussichten und Bewertungen amerikanischer Unternehmen nach Jahren der Outperformance ein?
Emanuele Giuliano: Das Portfolio behält seine stärkste Untergewichtung in US-amerikanischen Mega-Cap-Wachstumsaktien (den „Magnificent Seven“) bei, hier beobachten wir einige der übertriebensten Bewertungen des Marktes. Diese Positionierung hat angesichts der Konzentration des Referenzindex auf diese Marktsegmente zu einer relativen Untergewichtung der USA geführt. Innerhalb unserer US-Allokation ist das Portfolio strategisch so positioniert, dass es von Zoll- und Steuerpolitiken profitiert, die darauf abzielen, das „Reshoring“ anzukurbeln, was sich unserer Einschätzung nach positiv auf Aspekte der Fertigung, der Energieerzeugung und das allgemeine Wirtschaftswachstum auswirken wird.
FondsSuperMarkt: Finanzwerte sind mit rund 25% sehr stark vertreten, während Gesundheitsaktien mit weniger als 10% deutlich untergewichtet sind. Gibt es sektorspezifische Gründe für diese Gewichtung?
Emanuele Giuliano: Die größte Übergewichtung des Portfolios entfällt auf den Finanzsektor, insbesondere auf Banken in wichtigen Regionen mit geringeren Kreditrisiken, die Kapitalrenditen durch Dividenden und Aktienrückkäufe bieten. Trotz der jüngsten Kursgewinne sind viele dieser Aktien unserer Einschätzung nach angesichts ihrer starken Kapitalausstattung und sich verbessernder Eigenkapitalrenditen nach wie vor unterbewertet. Darüber hinaus haben wir die Allokation in US-Banken kürzlich erhöht, da wir erwarten, dass sie von Trends im Zusammenhang mit Reshoring und Deregulierung profitieren sollten. Positionen im Gesundheitswesen sind im Vergleich zum Referenzindex nur leicht untergewichtet.
FondsSuperMarkt: Als sogenannter Artikel-8-Fonds (gemäß der EU-Offenlegungsverordnung) berücksichtigt der Amundi Funds Global Equity auch ökologische und soziale Anlagekriterien. Welche konkreten Kriterien werden angewendet?
Emanuele Giuliano: Zunächst einmal die Ausschlusspolitik von Amundi: Sie umfasst kontroverse Waffen, Unternehmen, die wiederholt und schwerwiegend gegen eines oder mehrere der zehn Prinzipien des UN Global Compact verstoßen, ohne glaubwürdige Korrekturmaßnahmen zu ergreifen, sowie sektorale Ausschlüsse von Kohle und Tabak.
Um Unternehmen mit nachhaltigeren Geschäftsmodellen zu finden, meidet die Strategie außerdem Firmen mit niedrigeren Nachhaltigkeitsratings im Vergleich zu anderen Akteuren in der Branche und im relevanten Universum. Der Fonds strebt einen höheren ESG-Score2 als sein Anlageuniversum an.
Wir beziehen Nachhaltigkeitsfaktoren auch in unseren fundamentalen Research-Prozess ein. Unserer Meinung nach werden Nachhaltigkeitsfaktoren künftig immer wichtiger und beeinflussen die Performance immer stärker. So gibt uns die Nachhaltigkeitsanalyse ein umfassenderes Verständnis der wirtschaftlichen Risiken auf Unternehmensebene.
FondsSuperMarkt: Der Amundi Funds Global Equity hat in diesem Jahr bisher eine deutliche Outperformance gegenüber seiner Morningstar-Vergleichsgruppe (EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity) erzielt. Welche Faktoren haben Ihrer Meinung nach zu dieser Outperformance geführt?
Emanuele Giuliano: In der Regel ist die Outperformance unseres Portfolios auf die frühzeitige Erkennung wichtiger makroökonomischer Veränderungen und eine strategische Positionierung zurückzuführen, die der Marktentwicklung voraus ist.
Unser disziplinierter Ansatz bei der relativen Bewertung hat uns dazu veranlasst, Sektoren wie Finanzen, Energie und Rohstoffe überzugewichten, die 2022 von steigenden Inflationsraten profitiert haben. Außerdem hat sich unsere Untergewichtung in Large-Cap-Wachstumsaktien, darunter Informationstechnologie, als vorteilhaft erwiesen, da steigende Kapitalkosten Druck auf Anlagen mit längerer Laufzeit ausübten. Schließlich hat auch die Titelauswahl in den Bereichen Finanzen, Gesundheitswesen und Kommunikationsdienstleistungen einen positiven Beitrag geleistet.
Ähnlich war es 2025, als sich der Markt ausweitete und wir uns auf Value-Aktien konzentrierten. Die Auswahl von Wertpapieren in nicht-amerikanischen Aktienpositionen, vor allem in den Bereichen Finanzen und Industrie, hat am meisten zur Performance beigetragen. Angesichts der überhöhten Bewertungen von US-Mega-Cap-Titeln hat die relative Untergewichtung der „Magnificent Seven“ auch die Auswahl von Wertpapieren in diesem Jahr unterstützt.
FondsSuperMarkt: Wie erklären Sie das überdurchschnittliche Risiko-Rendite-Profil des Fonds?
Emanuele Giuliano: Im Rahmen des Anlageprozesses beginnt die Absicherung unserer Anlageentscheidungen bereits in der Phase der Wertpapierauswahl. Fundamentalanalysen, Kenntnisse aus erster Hand über das Management der Unternehmen und detaillierte Analysen ihrer Bilanzen helfen uns bei der Bewertung und der Identifizierung potenzieller Herausforderungen, die sich auf die Wertentwicklung auswirken könnten. Das Risiko-Rendite-Profil jedes Wertpapiers wird kontinuierlich sowohl relativ als auch absolut bewertet, um seine Eignung für das Portfolio zu beurteilen.
Darüber hinaus wird der Portfolioaufbauprozess genutzt, um das Risiko-Rendite-Profil der Strategie durch die Generierung einer hohen und diversifizierten (d.h. über einzelne Aktien, Sektoren und Länder hinweg) aktiven Beteiligung zu optimieren. Im Rahmen des Portfolioaufbaus stützt sich das Team auf Informationen auf Aktienebene, risikobasierte Ziele und Richtlinien sowie die Risikoüberwachung, um die kontinuierliche Einhaltung der Vorgaben sicherzustellen.
Stand: 15.12.2025, sofern nicht anders angegeben. Dieses Dokument enthält Informationen zu Amundi Funds Global Equity, Teilfonds von Amundi Funds (die „SICAV“). Der Teilfonds wird von der Amundi Luxembourg S.A., einer Kapitalanlagegesellschaft nach Luxemburger Recht, beaufsichtigt von und registriert bei der Luxemburger Finanzmarktaufsicht, der Commission de Surveillance du Secteur Financier, unter der Nummer A00000039 S00 000 406 verwaltet. Die SICAV ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gemäß Teil I des luxemburgischen Gesetzes vom 17.12.2010, sie wurde in Form einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital gegründet und ist unter der Nummer B68.806 im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg eingetragen. Der eingetragene Sitz der SICAV befindet sich in 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg. Amundi Funds wurde von der Commission de Surveillance du Secteur Financier in Luxemburg zum öffentlichen Vertrieb zugelassen. Sofern nicht anders angegeben, beruhen die in dieser Unterlage enthaltenen Informationen auf Recherchen und Berechnungen von Amundi Asset Management und KBI sowie auf öffentlich zugänglichen Quellen, die für zuverlässig gehalten werden, für deren Richtigkeit aber keine Garantie übernommen werden kann. Sämtliche Rechte sind vorbehalten. Alle hier geäußerten Meinungen beruhen auf heutigen Einschätzungen und können sich ohne Vorankündigung ändern, abhängig von wirtschaftlichen und anderen Rahmenbedingungen. Die in dieser Unterlage diskutierte Anlagemöglichkeit kann je nach ihren speziellen Anlagezielen und ihrer Finanzposition für bestimmte Anleger ungeeignet sein. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Es gibt keine Gewähr, dass sich Länder, Märkte oder Branchen wie erwartet entwickeln werden. Investitionen beinhalten gewisse Risiken, darunter politische und währungsbedingte Risiken. Die Rendite und der Wert der zugrunde liegenden Anlage sind Schwankungen unterworfen. Dies kann zum vollständigen Verlust des investierten Kapitals führen. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung oder Finanzanalyse dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wichtiger Merkmale des Fonds. Die vollständigen Angaben zum Fonds sind dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt, ergänzt durch den jeweils letzten geprüften Jahresbericht und den jeweiligen Halbjahresbericht, falls dieser mit jüngerem Datum als der Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese Unterlagen stellen die allein verbindliche Grundlage des Kaufs dar. Sie sind in Deutschland kostenfrei in digitaler Form unter www.amundi.de und als Druckstücke bei der Amundi Deutschland GmbH, Arnulfstr. 124–126, D-80636 München, erhältlich. Anteile des hier genannten Fonds dürfen weder in den Vereinigten Staaten von Amerika („USA“) noch an oder für Rechnung von US-Staatsangehörigen oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Gleiches gilt für die Hoheitsgebiete oder Besitztümer, die der Gesetzgebung der USA unterliegen. Dieses Dokument ist kein Verkaufsprospekt und stellt kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Anteilen in Ländern dar, in denen ein solches Angebot nicht rechtmäßig wäre. Außerdem stellt dieses Dokument kein solches Angebot an Personen dar, an die es nach der jeweils anwendbaren Gesetzgebung nicht abgegeben werden darf. Die Informationen wurden aus den internationalen Einheiten der zur Amundi Gruppe gehörenden Unternehmen zusammengetragen. Das Dokument wurde mit der im Geschäftsverkehr erforderlichen Sorgfalt erstellt. Amundi Asset Management übernimmt jedoch keinerlei Haftung für jedwede Fehler oder Versäumnisse und schließt ausdrücklich jegliche Haftung für Fahrlässigkeit und grobe Fahrlässigkeit aus. Dies gilt neben dem Empfänger dieses Dokuments auch gegenüber Dritten, die dieses Dokument möglicherweise prüfen oder Informationen hieraus verwenden. Der Ausschluss der Haftung bezieht sich auf sämtliche Verluste sowie unmittelbare Schäden und Folgeschäden.
Fondsdetails: Amundi Funds Global Equity - A2 EUR (C)
ISIN LU2070309377
WKN A2PUV3
Fondskategorie Aktien global
Ausgabeaufschlag 4,5 % (FondsSuperMarkt-Rabatt 100%)
Ertragsverwendung Thesaurierend
Laufende Kosten (ohne Transaktionskosten) 2,08 % (04.09.2025)
Performance Fee Keine
Auflegung 19.11.2019
Fondsvolumen 4,14 Mrd. EUR (per 05.12.2025)
Performance (seit Auflage) 115,96 % (19.11.2019 - 30.11.2025)
Risikoklasse (SRI) 4 von 7
Über Amundi
Amundi, der führende europäische Vermögensverwalter und einer der Top 10 Global Player3, bietet seinen 200 Millionen Kunden – Privatanlegern, Institutionen und Unternehmen – ein umfassendes Angebot an aktiven und passiven Spar- und Anlagelösungen, in herkömmlichen Vermögenswerten oder in Sachwerten. Dieses Angebot wird durch IT-Tools und -Dienstleistungen ergänzt, um die gesamte Wertschöpfungskette der Geldanlage abzudecken. Amundi, eine Tochtergesellschaft der Crédit Agricole Gruppe, ist börsennotiert und betreut aktuell ein verwaltetes Vermögen von mehr als 2 300 Milliarden Euro4.
Mit seinen sechs internationalen Investmentzentren5, den Researchkapazitäten im finanziellen und nichtfinanziellen Bereich sowie dem langjährigen Bekenntnis zu verantwortungsvollem Investieren ist Amundi einer der wichtigsten Akteure im Asset Management.
Die Kunden von Amundi profitieren von der Expertise und der Beratung von 5.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 35 Ländern.
Fußnoten
1 Morningstar Vergleichsgruppe: EAA Fund Global Equity Income, Stand: 30.11.2025
2 Basis ist die Amundi-eigene ESG-Ratingmethodik. A = bestes Rating, G = schlechtestes Rating. Unter ESG versteht man die Berücksichtigung von Kriterien aus den Bereichen Umwelt (Environmental), Soziales (Social) und verantwortungsvolle Unternehmensführung (Governance). Ausgeschlossen sind beispielsweise Unternehmen mit einem Amundi ESG-Rating von G, die die Amundi ESG-Richtlinien, internationale Abkommen, internationale Rahmenwerke oder nationale Gesetze nicht einhalten. Erfahren Sie mehr unter www.amundi.de.
3 Quelle: IPE „Top 500 Asset Managers“, veröffentlicht im Juni 2025 auf der Grundlage der verwalteten Vermögen zum 31.12.2024
4 Daten von Amundi am 30.09.2025
5 Paris, London, Dublin, Mailand, Tokio und San Antonio (über unsere strategische Partnerschaft mit Victory Capital)