Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1076743

Deutsche Heilbrunnen im Verband Deutscher Mineralbrunnen e.V. c/o Informationsbüro Heilwasser Von-Galen-Weg 9 53340 Meckenheim, Deutschland http://www.heilwasser.com
Ansprechpartner:in Frau Corinna Dürr
Logo der Firma Deutsche Heilbrunnen im Verband Deutscher Mineralbrunnen e.V. c/o Informationsbüro Heilwasser

Osteoporose vorbeugen: Was man für stabile Knochen tun kann

(lifePR) (Meckenheim, )
Je stabiler die Knochen, desto geringer ist die Gefahr, dass sie brechen. Deshalb ist es wichtig, schon in der Jugend seine Knochen zu stärken und sie bis ins hohe Alter gut zu versorgen. So tritt der Knochenschwund Osteoporose immer seltener auf. Doch auch heute noch leiden gut 2 Millionen Menschen darunter – oft ohne es zu wissen. Wie stabil und gesund sind deine Knochen? Einfach schnell dein Risiko testen mit dem Online-Knochencheck: https://www.heilwasser.com/service/knochencheck/

Tipps für stabile Knochen
  • Bewegung: Stabil werden und bleiben die Knochen nur, wenn man sie regelmäßig belastet. Bewegung kann helfen, die Knochen zu stärken und beugt Stürzen vor. Das kann Gymnastik, Gartenarbeit, Spazieren gehen, Radeln oder am besten gezieltes Krafttraining sein – jeden Tag eine halbe Stunde.
  • Sonnenlicht & Vitamin D: Wer viel rausgeht, und natürliches Licht tankt, stärkt die Knochen. Durch Sonnenlicht wird in der Haut Vitamin D gebildet, das die Einlagerung von Calcium in die Knochen unterstützt. Im Winter liefern fetter Fisch, Eigelb, Käse, Pilze und Lebertran zusätzliches Vitamin D.
  • Ernährung: Calcium ist der wichtigste Knochenbaustoff, der für Stabilität sorgt. Viel Calcium steckt in Milch und Milchprodukten, Nüssen und Hülsenfrüchten sowie einigen Fisch- und Gemüsesorten, aber auch in calciumreichen Mineral- und Heilwässern. Auch Vitamin K stärkt die Knochen, es kommt in grünem Gemüse und Hülsenfrüchten sowie in Getreide und Innereien vor. Vitamin C ist nötig für die Bildung von Kollagenfasern. Gemüse und Obst sind die besten Quellen.
  • Calciumreiches Heilwasser: Gute Calciumquellen sind zudem Heilwässer ab etwa 250 mg Calcium pro Liter. Sie liefern große Mengen natürliches Calcium völlig kalorienfrei, vegan und laktosefrei. Manche Heilwässer decken mit 500 mg Calcium in einem Liter bereits die Hälfte der täglich nötigen Calciummenge. Nicht zuletzt sind viele calciumreiche Heilwässer vom Bundesinstitut für Arzneimittel ausdrücklich zur Vorbeugung und Behandlung von Osteoporose zugelassen. Passende Heilwässer gibt es auf der Website heilwasser.com unter dem Button „Heilwasser finden“: Dort kann man gezielt calciumreiche Heilwässer auswählen. Die Website bietet zudem Wissenswertes zu Heilwässern sowie Informationen zu Calcium und Knochen.
Umfangreiche Informationen zu Osteoporose sind auf der Website www.osteoporose-deutschland.de zu finden.

 

Deutsche Heilbrunnen im Verband Deutscher Mineralbrunnen e.V. c/o Informationsbüro Heilwasser

Deutsche Heilbrunnen, organisiert im Verband Deutscher Mineralbrunnen e.V. in Bonn, ist die Interessengemeinschaft der Heilbrunnenbetriebe. Zurzeit gibt es in Deutschland 20 Heilwässer, die in Flaschen abgefüllt erhältlich sind und regional oder bundesweit Bedeutung und Tradition haben. Ein Verzeichnis der Heilwassermarken sowie Hintergrundinformationen zum Naturprodukt Heilwasser bietet die Website www.heilwasser.com.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.