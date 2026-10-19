Osteoporose vorbeugen: Was man für stabile Knochen tun kann

Tipps für stabile Knochen
- Bewegung: Stabil werden und bleiben die Knochen nur, wenn man sie regelmäßig belastet. Bewegung kann helfen, die Knochen zu stärken und beugt Stürzen vor. Das kann Gymnastik, Gartenarbeit, Spazieren gehen, Radeln oder am besten gezieltes Krafttraining sein – jeden Tag eine halbe Stunde.
- Sonnenlicht & Vitamin D: Wer viel rausgeht, und natürliches Licht tankt, stärkt die Knochen. Durch Sonnenlicht wird in der Haut Vitamin D gebildet, das die Einlagerung von Calcium in die Knochen unterstützt. Im Winter liefern fetter Fisch, Eigelb, Käse, Pilze und Lebertran zusätzliches Vitamin D.
- Ernährung: Calcium ist der wichtigste Knochenbaustoff, der für Stabilität sorgt. Viel Calcium steckt in Milch und Milchprodukten, Nüssen und Hülsenfrüchten sowie einigen Fisch- und Gemüsesorten, aber auch in calciumreichen Mineral- und Heilwässern. Auch Vitamin K stärkt die Knochen, es kommt in grünem Gemüse und Hülsenfrüchten sowie in Getreide und Innereien vor. Vitamin C ist nötig für die Bildung von Kollagenfasern. Gemüse und Obst sind die besten Quellen.
- Calciumreiches Heilwasser: Gute Calciumquellen sind zudem Heilwässer ab etwa 250 mg Calcium pro Liter. Sie liefern große Mengen natürliches Calcium völlig kalorienfrei, vegan und laktosefrei. Manche Heilwässer decken mit 500 mg Calcium in einem Liter bereits die Hälfte der täglich nötigen Calciummenge. Nicht zuletzt sind viele calciumreiche Heilwässer vom Bundesinstitut für Arzneimittel ausdrücklich zur Vorbeugung und Behandlung von Osteoporose zugelassen. Passende Heilwässer gibt es auf der Website heilwasser.com unter dem Button „Heilwasser finden“: Dort kann man gezielt calciumreiche Heilwässer auswählen. Die Website bietet zudem Wissenswertes zu Heilwässern sowie Informationen zu Calcium und Knochen.