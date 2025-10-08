Digitale Systeme im Einklang: Bürgenstock Resort Lake Lucerne setzt auf modulare Vertriebsplattform

Das Bürgenstock Resort Lake Lucerne gilt als Ikone des Schweizer Tourismus. Nicht nur durch seine Architektur und Lage, sondern auch durch die Art, wie es digitale Prozesse und Gastfreundschaft auf hohem Niveau vereint. Mit Hilfe der modularen Plattform von incert eTourismus, die Gutscheine, Tickets und Produktshops zentral bündelt, bietet der Hotelbetrieb somit eine Vielfalt an Leistungen, die effizient und komfortabel nutzbar sind – für Gäste wie Mitarbeitende zugleich. Die Komplexität des Resorts ist jedoch außergewöhnlich: Neben dem Hotelbetrieb gehören auch Gastronomie, Spa, Standseilbahn, Lift und Schifffahrt zu den Angeboten. Jede Sparte arbeitet mit unterschiedlichen Anforderungen und Systemen, die sich im täglichen Betrieb reibungslos ineinanderfügen müssen.



Genau hier setzt die Lösung von incert an: Das Gutschein- und Ticketsystem bildet sämtliche Varianten ab – von Day-Spa- und Fine-Dining-Paketen bis hin zu kombinierten Angeboten inklusive Bahn- oder Schifffahrt sowie Eventtickets.



Hotelmanager Dominik Stalder erklärt: „Unser Resort vereint verschiedene Gesellschaften, Leistungen und Systeme – vom Hotel über Bahn und Lift bis zur Gastronomie. Diese Komplexität muss ein System zuerst einmal abbilden können. Somit benötigen wir alles, nur nicht ein Standardsystem.“



Entscheidend sei für den Hotelier vor allem die Möglichkeit gewesen, Schnittstellen zu bestehenden Lösungen wie Opera, TAC oder Simphony nahtlos zu nutzen. Dadurch lassen sich Prozesse automatisieren, manuelle Eingaben reduzieren und die Datenqualität nachhaltig verbessern.



Mit dem Einsatz von incert wurden tägliche Abläufe im Hotelalltag deutlich verschlankt.



Alle Module wie Gutscheinlösung, Ticketing und Produktshop sind heute zentral verwaltbar, Verkaufsdaten jederzeit transparent nachvollziehbar, Abläufe standardisiert. Gäste profitieren daher von einem durchgängigen Online-Erlebnis, das Mobile Wallets ebenso einschließt wie die in der Schweiz etablierte Swiss-QR-Rechnung. Das Ergebnis ist ein digitales Buchungserlebnis, das klar strukturiert und komfortabel ist und gleichzeitig die Servicequalität des Hauses spürbar unterstreicht.



Neben den internen Effizienzgewinnen zeigt sich auch ein Mehrwert für das Marketing. Gutscheine und Tickets werden aktiv genutzt, um zusätzliche Umsatzkanäle zu erschließen. Besonders gefragt sind Bundles, die kulinarische oder Spa-Leistungen mit Transportoptionen kombinieren. Damit reagiert das Resort vor allem auf veränderte Gästebedürfnisse, die zunehmend Flexibilität und kurzfristige digitale Lösungen einfordern. „Digitale Lösungen wie Ticketbuchungen und Gutscheinsysteme haben deutlich an Bedeutung gewonnen. Sie bieten unseren Gästen Komfort und Flexibilität“, fügt Dominik Stalder hinzu. „Gleichzeitig bleibt für uns zentral, dass echte Gastfreundschaft und persönliche Beratung nicht verloren gehen.“



Auch Günther Praher, Mitgründer von incert eTourismus, betont die Verbindung von Technik und Erlebnis: „Mit incert schaffen wir nicht nur Systeme, sondern gestalten digitale Verkaufswelten, die Häusern wie dem Bürgenstock Resort neue Möglichkeiten eröffnen. Das Ziel ist immer, Komplexität zu beherrschen, Prozesse zu vereinfachen sowie den Gästen ein komfortables Erlebnis bei dem Kauf von Gutscheinen und Tickets zu bieten.“



Mit über 1.000 Top-Kunden im gesamten DACH-Raum zählt incert zu den Technologieführern der Branche. Für das Bürgenstock Resort bedeutet der Einsatz der Plattform einen spürbaren Fortschritt in der Digitalisierung, ohne den Charakter des Hauses zu verändern. Vielmehr entsteht ein Gleichgewicht: digitale Effizienz im Hintergrund, gelebte Gastfreundschaft im Vordergrund.

