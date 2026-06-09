imoo verlost Fußballreise im Wert von 3.000 Euro und bringt Familien in WM-Stimmung
Das aktuelle Gewinnspiel des Kinder-Smartwatch-Spezialisten imoo verbindet smarte Sicherheit im Familienalltag mit der Vorfreude auf ein besonderes Fußballerlebnis.
imoo ist Weltmarktführer im Bereich Kinder-Smartwatches und vollständig auf smarte Kommunikationslösungen für Kinder spezialisiert. Weltweit nutzen bereits mehr als 60 Millionen Menschen imoo Produkte, jährlich werden über 10 Millionen Geräte verkauft. Im Mittelpunkt steht dabei die Idee, Kindern mehr Freiheit und Selbstständigkeit zu ermöglichen, während Eltern im Alltag ein gutes und sicheres Gefühl behalten.
Die Kinder-Smartwatch X10 zeigt, wie moderne Technologie Familien im Alltag unterstützen kann. Das Flagship-Modell kombiniert Videoanruf, Dualkamera, sichere Kommunikation und präzise Ortung in einem Gerät, das Kindern mehr Selbstständigkeit ermöglicht und Eltern ein gutes Gefühl gibt. Die X10 unterstützt alle fünf Satellitensysteme und bietet einen Standortverlauf von bis zu 14 Tagen. Gleichzeitig wird sie für Kinder durch das klappbare und abnehmbare Display zur ersten eigenen Kamera, mit der sie kleine Momente aus ihrer Perspektive festhalten können.
Mit dem WM-Gewinnspiel greift imoo ein Thema auf, das viele Familien emotional verbindet: gemeinsam mitfiebern, anfeuern und Erinnerungen schaffen. Die Verlosung einer Fußballreise im Wert von 3.000 Euro eröffnet Familien dabei besonders viel Flexibilität: Verein, Stadt und Spiel können selbst gewählt werden. Die Einlösung des Gutscheins erfolgt über fussballtrip.de. Dort lassen sich Flüge, Hotelunterkunft und Tickets in einem gemeinsamen Buchungsprozess planen. So wird aus der Fußballbegeisterung ein individuell gestaltbares Erlebnis, das Familien noch lange in Erinnerung bleiben kann.
Die Teilnahme am Gewinnspiel ist bis zum 30.06. über den Instagram-Kanal @imoo_deutschland möglich. Teilnehmende folgen dem Account, liken den Gewinnspiel-Beitrag und kommentieren unter dem Beitrag.