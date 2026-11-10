Minions am Handgelenk: imoo präsentiert die X10 Minions Limited Edition
Exklusive Zifferblätter, zwei Kameras und Videoanrufe: Die Sonderedition verbindet die Welt der Minions mit den Kommunikationsfunktionen der imoo X10.
Kleine Begleiter für eigene Entdeckungen
Exklusive Minions-Zifferblätter und auf die Figuren abgestimmte Gestaltungselemente prägen die Sonderedition. Die Charaktere bringen ihren unverwechselbaren Humor auf die Uhr und begleiten Kinder durch ihren Alltag. Vom Treffen mit Freunden bis zum Ausflug mit der Familie.
Eine Geschenkbox im Minions-Design ergänzt die Edition. Damit eignet sich die Kinder-Smartwatch auch als Geschenk zum Geburtstag oder zu Weihnachten.
Erlebnisse teilen – direkt vom Handgelenk
Ein Fund am Wegesrand, ein neues Kunststück auf dem Spielplatz oder eine kurze Rückfrage zur Abholzeit: Mit der X10 können Kinder ihre Familie per Sprach- oder Videoanruf erreichen. Das aufklappbare, abnehmbare Uhrenmodul und die Kameras auf Vorder- und Rückseite ermöglichen unterschiedliche Perspektiven beim Videotelefonieren. So können Kinder nicht nur ihr Gesicht, sondern auch ihre Umgebung zeigen. Die beiden Kameras lassen sich außerdem nutzen, um Fotos aus dem eigenen Alltag aufzunehmen.
In Verbindung bleiben, wenn der Bewegungsradius wächst
Wenn Kinder erste Wege selbstständig zurücklegen, verändert sich auch die Organisation des Familienalltags. Die X10 bietet dafür eine direkte Verbindung zwischen Kindern und ihren vertrauten Kontakten.
Eltern können die Kontakte über die zugehörige App verwalten und den Standort der Uhr einsehen. Kinder können Freunde, die ebenfalls eine imoo Watch tragen, als Kontakte hinzufügen und sich direkt von Uhr zu Uhr zum Spielen verabreden. Auch kurze Absprachen mit der Familie sind unterwegs möglich, etwa wenn das Training früher endet oder sich der Treffpunkt ändert.
Das wasserbeständige Gehäuse ist auf einen aktiven Kinderalltag ausgelegt. Sportfunktionen ergänzen die Uhr und ermöglichen es Kindern, ihre Bewegung festzuhalten.
Minions-Design trifft auf die Funktionen der X10
Mit der Minions Limited Edition erweitert imoo die X10 um eine spielerische Gestaltung. Im Mittelpunkt bleibt der praktische Nutzen für Familien: miteinander sprechen, Erlebnisse teilen und auch auf eigenen Wegen erreichbar bleiben.
Preis und Verfügbarkeit
Die imoo Smartwatch X10 Minions Limited Edition ist ab sofort in Deutschland direkt bei imoo und im Handel exklusiv bei MediaMarkt erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 319 €.
Bei MediaMarkt ist die Smartwatch ohne Vertrag für 319 € oder im Tarif ab 59 € einmaliger Zuzahlung erhältlich.
Für Sprach- und Videoanrufe sowie die mobile Datenübertragung wird eine Nano SIM-Karte benötigt.