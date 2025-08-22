Elsmann Immobilien: Bedburg-Hau Hof vom Zauber erfasst!
In Bedburg-Hau wartet ein Hof, der Herzen höherschlagen lässt: 3 Einheiten, Café, Scheune & Natur pur – exklusiv nur bei Elsmann Immobilien zu entdecken!
Wer heute an Wohnen denkt, denkt weiter: an neue Lebensmodelle, flexible Wohnkonzepte, nachhaltige Energie und Raum für kreative Ideen. Genau diese Zukunft bietet der rund 8.959 m² große „Bedburg-Hau Hof“. Ein einzigartiges Ensemble aus Wohnen, Arbeiten und Entfaltung – eingebettet in idyllischer Ruhe, mit perfekter Anbindung.
Jetzt mehr erfahren: Ihr neues Traumhaus
„Bedburg-Hau Hof mit mehreren Wohneinheiten, Cafe, Scheune und großem Grundstück“
Mehrgenerationenhof mit Geschichte und Charakter
Der „Bedburg-Hau Hof“ wurde 1997 nach einem Brand komplett neu aufgebaut – mitsamt Elektrik, Wasserleitungen und Sanitärbereichen. Heute verbindet er traditionelle Bauweise mit funktionaler Sanierung. Drei Wohneinheiten, ein charmantes Café, eine mächtige Scheune, ein Gewölbekeller und sogar ein Schutzbunker bieten unzählige Nutzungsmöglichkeiten – ob für Familien, Investoren, Naturliebhaber oder Gastronomen mit Weitblick.
Flexibilität auf 329 m² Wohnfläche plus 200 m² Scheune
Die Hauptwohnung im Erdgeschoss (ca. 138 m²) wird derzeit von der Eigentümerin bewohnt. Zwei weitere Wohnungen (ca. 85 m² & 106 m²) im Obergeschoss sind solide vermietet. Zusätzlich bietet das Café (91 m²) – seit 2019 genehmigt als Begegnungsstätte – enormes Potenzial für kulturelle, gastronomische oder soziale Nutzung. Die alte Scheune (200 m²) darf laut Kreis Kleve sogar in mehrere Wohneinheiten umgewandelt werden. Ein Bunker für 20 Personen sowie Garage, Carport und großzügiger Gewölbekeller runden das Angebot ab.
Elsmann Immobilien: Beratung mit Weitblick und Herz
Immobilien sind nicht nur Quadratmeter – sondern Entscheidungen fürs Leben. Elsmann Immobilien begleitet Sie nicht nur beim Kauf, sondern weit darüber hinaus. Ob Finanzierungsfragen, Handwerkervermittlung oder Energieberatung – das Team steht seinen Kunden zur Seite. Mit fundierter Expertise, regionaler Marktkenntnis und echtem Engagement für individuelle Wünsche.
Persönliche Besichtigung – alles auf einen Blick
Besichtigungen vom „Bedburg-Hau Hof“ erfolgen gerne nach individueller Vereinbarung – mit Rücksicht auf die aktuellen Bewohner. Die Übergabe ist flexibel planbar. Der Energieausweis liegt zur Besichtigung korrekt vor.
Ein Ort für Ideen: Café, Wohnen, Kultur – alles möglich
Sie träumen vom eigenen Café auf dem Land? Oder einem Ort für Kunst, Bildung oder Begegnung? Die großzügigen Räumlichkeiten im Erdgeschoss und die separate Caféfläche bieten Raum für außergewöhnliche Ideen. Die baulichen Voraussetzungen sind bereits gegeben, Genehmigungen vorhanden – jetzt sind Sie gefragt!
Technik, die überzeugt: Wärme, Wasser, Umwelt
Die aktuelle Ölheizung (6.000-Liter-Tank) wird im September durch eine leistungsstarke und zeitgemäße Luftwärmepumpe (20 kW, Marke WOLFF) ersetzt – für nachhaltige, zukunftssichere Energieversorgung. Die vollbiologische Kläranlage arbeitet wartungsarm und umweltfreundlich. Diese Immobilie erfüllt damit nicht nur moderne Anforderungen, sondern geht einen Schritt voraus!
Wohnen im Grünen mit bester Erreichbarkeit
Bedburg-Hau bietet die perfekte Symbiose aus ländlicher Ruhe und städtischer Erreichbarkeit. Einkaufsmöglichkeiten, Schulen, Ärzte und Kultur sind schnell erreichbar. Die Region Kleve entwickelt sich zudem zunehmend als beliebte Heimat für Menschen, die Lebensqualität, Natur und innovative Lebenskonzepte kombinieren wollen. Der „Bedburg-Hau Hof“ trifft genau diesen Zeitgeist.
Fazit: Investition in Zukunft und Lebensqualität
Dieses Anwesen ist mehr als ein Kauf – es ist eine Entscheidung für Perspektive, Vielfalt und nachhaltiges Leben. Ob als Kapitalanlage, Familienprojekt oder kreative Lebensbasis: Der Bedburg-Hau Hof eröffnet neue Horizonte. Lassen Sie sich begeistern – bei einer persönlichen Besichtigung mit Elsmann Immobilien.
Jetzt alle Infos, Bilder & 360°-Rundgang erleben:
=> „Bedburg-Hau…IHR neues Traumambiente“
Elsmann Immobilien freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme – für eine Besichtigung, die mehr ist als nur ein Termin. Es ist der erste Schritt zu Ihrem neuen Lebenskapitel.