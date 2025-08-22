Kontakt
Elsmann Immobilien: Bedburg-Hau Hof vom Zauber erfasst!

In Bedburg-Hau wartet ein Hof, der Herzen höherschlagen lässt: 3 Einheiten, Café, Scheune & Natur pur – exklusiv nur bei Elsmann Immobilien zu entdecken!

(lifePR) (Bedburg-Hau, )
Natur, Vielfalt, Visionen: Dieser „Bedburg-Hau Hof“ verändert alles

Wer heute an Wohnen denkt, denkt weiter: an neue Lebensmodelle, flexible Wohnkonzepte, nachhaltige Energie und Raum für kreative Ideen. Genau diese Zukunft bietet der rund 8.959 m² große „Bedburg-Hau Hof“. Ein einzigartiges Ensemble aus Wohnen, Arbeiten und Entfaltung – eingebettet in idyllischer Ruhe, mit perfekter Anbindung.

Jetzt mehr erfahren: Ihr neues Traumhaus

Bedburg-Hau Hof mit mehreren Wohneinheiten, Cafe, Scheune und großem Grundstück“

Mehrgenerationenhof mit Geschichte und Charakter

Der „Bedburg-Hau Hof“ wurde 1997 nach einem Brand komplett neu aufgebaut – mitsamt Elektrik, Wasserleitungen und Sanitärbereichen. Heute verbindet er traditionelle Bauweise mit funktionaler Sanierung. Drei Wohneinheiten, ein charmantes Café, eine mächtige Scheune, ein Gewölbekeller und sogar ein Schutzbunker bieten unzählige Nutzungsmöglichkeiten – ob für Familien, Investoren, Naturliebhaber oder Gastronomen mit Weitblick.

Flexibilität auf 329 m² Wohnfläche plus 200 m² Scheune

Die Hauptwohnung im Erdgeschoss (ca. 138 m²) wird derzeit von der Eigentümerin bewohnt. Zwei weitere Wohnungen (ca. 85 m² & 106 m²) im Obergeschoss sind solide vermietet. Zusätzlich bietet das Café (91 m²) – seit 2019 genehmigt als Begegnungsstätte – enormes Potenzial für kulturelle, gastronomische oder soziale Nutzung. Die alte Scheune (200 m²) darf laut Kreis Kleve sogar in mehrere Wohneinheiten umgewandelt werden. Ein Bunker für 20 Personen sowie Garage, Carport und großzügiger Gewölbekeller runden das Angebot ab.

Elsmann Immobilien: Beratung mit Weitblick und Herz

Immobilien sind nicht nur Quadratmeter – sondern Entscheidungen fürs Leben. Elsmann Immobilien begleitet Sie nicht nur beim Kauf, sondern weit darüber hinaus. Ob Finanzierungsfragen, Handwerkervermittlung oder Energieberatung – das Team steht seinen Kunden zur Seite. Mit fundierter Expertise, regionaler Marktkenntnis und echtem Engagement für individuelle Wünsche.

Persönliche Besichtigung – alles auf einen Blick

Besichtigungen vom „Bedburg-Hau Hof“ erfolgen gerne nach individueller Vereinbarung – mit Rücksicht auf die aktuellen Bewohner. Die Übergabe ist flexibel planbar. Der Energieausweis liegt zur Besichtigung korrekt vor.

Ein Ort für Ideen: Café, Wohnen, Kultur – alles möglich

Sie träumen vom eigenen Café auf dem Land? Oder einem Ort für Kunst, Bildung oder Begegnung? Die großzügigen Räumlichkeiten im Erdgeschoss und die separate Caféfläche bieten Raum für außergewöhnliche Ideen. Die baulichen Voraussetzungen sind bereits gegeben, Genehmigungen vorhanden – jetzt sind Sie gefragt!

Technik, die überzeugt: Wärme, Wasser, Umwelt

Die aktuelle Ölheizung (6.000-Liter-Tank) wird im September durch eine leistungsstarke und zeitgemäße Luftwärmepumpe (20 kW, Marke WOLFF) ersetzt – für nachhaltige, zukunftssichere Energieversorgung. Die vollbiologische Kläranlage arbeitet wartungsarm und umweltfreundlich. Diese Immobilie erfüllt damit nicht nur moderne Anforderungen, sondern geht einen Schritt voraus!

Wohnen im Grünen mit bester Erreichbarkeit

Bedburg-Hau bietet die perfekte Symbiose aus ländlicher Ruhe und städtischer Erreichbarkeit. Einkaufsmöglichkeiten, Schulen, Ärzte und Kultur sind schnell erreichbar. Die Region Kleve entwickelt sich zudem zunehmend als beliebte Heimat für Menschen, die Lebensqualität, Natur und innovative Lebenskonzepte kombinieren wollen. Der „Bedburg-Hau Hof“ trifft genau diesen Zeitgeist.

Fazit: Investition in Zukunft und Lebensqualität

Dieses Anwesen ist mehr als ein Kauf – es ist eine Entscheidung für Perspektive, Vielfalt und nachhaltiges Leben. Ob als Kapitalanlage, Familienprojekt oder kreative Lebensbasis: Der Bedburg-Hau Hof eröffnet neue Horizonte. Lassen Sie sich begeistern – bei einer persönlichen Besichtigung mit Elsmann Immobilien.

Jetzt alle Infos, Bilder & 360°-Rundgang erleben:

=> „Bedburg-Hau…IHR neues Traumambiente“

Elsmann Immobilien freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme – für eine Besichtigung, die mehr ist als nur ein Termin. Es ist der erste Schritt zu Ihrem neuen Lebenskapitel.

Elsmann Immobilien - Ihr Immobilienpartner in Deutschland und den Niederlanden!

Immobilienmagazin von Immo2find

Elsmann Immobilien steht für Kompetenz, Vertrauen und Innovation im Immobiliensektor. Als führendes Unternehmen in der Region bieten wir maßgeschneiderte Lösungen für all Ihre Immobilienbedürfnisse, sei es der Kauf, Verkauf oder die Vermietung von Wohn- und Gewerbeimmobilien. Mit unserem tiefen Verständnis des Marktes und einem starken Netzwerk von Partnern setzen wir uns dafür ein, Ihre Erwartungen zu übertreffen.

Unser engagiertes Team aus erfahrenen Fachleuten begleitet Sie in jeder Phase des Immobilienprozesses. Wir legen großen Wert auf eine persönliche Betreuung und transparente Kommunikation, um sicherzustellen, dass Sie stets gut informiert sind. Dabei kombinieren wir traditionelle Werte mit modernen Technologien, um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten.

In unserer Arbeit spiegelt sich unsere Leidenschaft für Immobilien wider. Wir glauben an langfristige Partnerschaften und an die Schaffung von Mehrwert für unsere Kunden. Ihr Vertrauen ist unser höchstes Gut, und wir setzen alles daran, dieses Vertrauen mit exzellenten Ergebnissen zu rechtfertigen. Lassen Sie uns gemeinsam Ihre Immobilienziele verwirklichen.

