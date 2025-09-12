Kontakt
EFH-Villa – BESTLAGE Senner Hellweg | Traumhaus plus Grundstück in Bielefeld kaufen

Exklusive EFH-Villa in Bielefeld | 1.800 m² Grundstück, PV-Anlage, Designerküche & Baureserve. Jetzt Exposé sichern & Zukunft erleben!

(lifePR) (Bielefeld, )
Ein Zuhause mit Identität – "EFH-Villa in Bestlage Senner Hellweg plus Baugrundstück" setzt neue Maßstäbe

Diese Immobilie ist mehr als ein architektonisches Highlight – sie ist Ausdruck eines Lebensgefühls. Die "EFH-Villa – BESTLAGE Senner Hellweg" in Bielefeld vereint großzügiges Wohnen, intelligente Technik und eine Umgebung, die ihresgleichen sucht. Wer hier einzieht, entscheidet sich bewusst für Stil, Komfort und nachhaltige Lebensqualität auf höchstem Niveau.

Ankommen, Aufatmen, Aufblühen – Willkommen in Deinem neuen Leben

Das elektrische Einfahrtstor öffnet sich lautlos, die weitläufige Zufahrt empfängt Dich mit Grandezza. Auf über 1.800 m² Grundstück erhebt sich die freistehende Einfamilienvilla mit souveräner Eleganz. Hier beginnt nicht nur ein Wohntraum – hier startet eine neue Ära: Privatheit, Natur, Freiheit und Architektur verschmelzen zu einem einzigartigen Lebensgefühl.

Offene Raumwelten mit emotionaler Tiefe – Wohnen auf mehreren Ebenen

Die Villa empfängt Dich mit einem raffinierten Split-Level-Konzept, das Licht und Weite zelebriert. Der Wohnbereich mit Galerie, Kamin und bodentiefer Verglasung öffnet sich harmonisch zum Garten. Der angrenzende Wintergarten macht jede Jahreszeit zum sinnlichen Erlebnis. Architektur wird hier zur Bühne Deiner schönsten Lebensmomente.

"Privatsphäre als Luxus – Rückzugsorte mit Seele"

Ob Master-Bedroom mit Ankleide, Gäste-Suite oder individuelle Homeoffice-Oase: Jeder Raum dieser EFH-Villa ist ein Statement für Lebensqualität. Keine toten Winkel, keine Kompromisse – nur durchdachte Raumkonzepte, die Alltag und Emotion in Einklang bringen. Hier entsteht kein Wohnraum – hier entfaltet sich Persönlichkeit.

Garten als Erlebnisraum – Natur, die berührt und inspiriert

Der Garten ist mehr als Grünfläche – er ist Rückzugsort, Spielwiese und Zukunftsraum zugleich. Sonnenaufgänge mit Kaffeetasse, Sommerküche mit Freunden, Barfußwege im Morgentau – jeder Quadratmeter ist gelebte Freiheit. Das Highlight: Ein weiteres Baugrundstück ist bereits geplant – perfekt für ein Gästehaus oder Poolhaus mit Weitblick.

Technologie trifft Ökologie – Nachhaltig in die Zukunft

Diese "EFH-Villa – BESTLAGE Senner Hellweg" ist energetisch und technologisch ihrer Zeit voraus:

Photovoltaikanlage mit ca. 20 kWp

Intelligente Speicherlösung mit 10 kWh KapazitätErsatzstromfunktion für Notfälle

Bosch-Wärmepumpe mit smarter Steuerung

KI-gesteuertes Energiemanagement (Tarif-optimiertes Laden)

Wallbox für PV-Überschussladen

Der Autarkiegrad von rund 80 % macht diese Villa zur Blaupause für nachhaltiges Wohnen.

"Küchengenuss & Wohnlust – Design trifft Funktion"

Die Küche begeistert mit schwarzem Granit, Gasherd und hochwertigen Geräten von Miele und Küppersbusch – ein Raum für Kreativität und Genuss. Fußbodenheizung in allen Etagen sorgt für wohlige Wärme. Der freischwebende Kamin „Rust“ im Wohnraum ist nicht nur ein Heizobjekt – er ist ein Kunstwerk aus Feuer und Stahl. Hier entstehen Momente, die bleiben.

Garage mit Format – Platz, der begeistert

Die großzügige Doppelgarage (6 × 6 m) ist nicht nur funktional, sondern ein echtes Statement: Endlich Raum für Fahrzeuge, E-Mobilität und Ordnung. Auch das gehört zum Komfortgedanken dieser Villa: Technik, die begeistert – eingebettet in eine Architektur, die inspiriert. Für Visionäre, nicht für Verwalter.

Bielefelds geheime Perle – Mikrolage Senner Hellweg

Der "Senner Hellweg, 33659 Bielefeld" steht für Natur, Stadtnähe und Lebensqualität. Direkt am Teutoburger Wald gelegen, bietet die Lage unvergleichliche Möglichkeiten zur Naherholung – Wandern, Joggen, Waldbaden. Gleichzeitig punktet die Infrastruktur: kurze Wege zur Innenstadt, zur A2 und zu Nahversorgern. Perfekt für Familien, Paare und Freigeister mit Anspruch!

"Fazit: Diese EFH-Villa in Bielefeld ist kein Haus – sie ist ein Zukunftsversprechen"

Wer hier lebt, lebt anders. Besser. Intensiver. Die Kombination aus Hightech, Natur und architektonischer Raffinesse hebt diese Villa weit über den Marktstandard hinaus. Ob Du Ruhe suchst, Energie tanken willst oder einfach endlich ankommen möchtest – dieses Haus wird zu Deinem Lebensmittelpunkt.

Hier geht es zum "Direkten Kontakt":

Immo2find.de - die Immobilien-Plattform mit klarem Zukunftsblick!!!

Immobilienmagazin von Immo2find

Immo2find ist eine innovative Immobilienplattform, die sich als exklusiver Marktplatz für Privatpersonen und gewerbliche Anbieter positioniert. Die Plattform ermöglicht es Nutzern, Immobilienangebote sowohl von privaten als auch von gewerblichen Anbietern zu entdecken und zu nutzen. Ein besonderes Merkmal von Immo2find ist die Identifikations- und Bonitätsprüfung aller Kunden, die ein sicheres Handeln auf dem Marktplatz gewährleistet.

Die Website bietet diverse Tools und Dienstleistungen an, wie zum Beispiel das Immobilienbewertungstool, welches eine schnelle und anonyme Ermittlung des Hauswerts ermöglicht, ohne dass persönliche Daten oder E-Mailadressen eingegeben werden müssen. Darüber hinaus unterstützt der "PresseBooster" Unternehmen dabei, ihre Online-Präsenz und Sichtbarkeit in Suchmaschinen zu erhöhen.

Immo2find hebt sich durch seine Benutzerfreundlichkeit hervor und ermöglicht mit nur zwei Klicks den direkten Kontakt zu Verkäufern oder Vermietern, was den Prozess der Immobiliensuche und -akquise erheblich vereinfacht. Kunden können wählen, ob sie als Käufer/Mieter oder Verkäufer/Vermieter agieren möchten, und erhalten Zugriff auf ein breites Spektrum an Immobilien in ihrer Wunschlage. Die Plattform bietet zudem individuelle Finanzierungsoptionen vom renommierten Finanzierungsexperten Dr. Klein Privatkunden AG, Büro Wiesbaden.

In einer Branche, die durch die Fortschritte in der künstlichen Intelligenz einem tiefgreifenden Wandel unterzogen wird, positioniert sich Immo2find als ein Vorreiter, der die Möglichkeiten der aktuellen und zukünftigen KI-Technologien nutzt, um den Immobilienmarkt zu revolutionieren.

Mit einem klaren Fokus auf Sicherheit und Effizienz strebt Immo2find danach, die Immobilienbranche neu zu definieren und einen Paradigmenwechsel in der Art und Weise, wie Immobilien gesucht, gefunden und verwaltet werden, herbeizuführen!

