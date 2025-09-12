EFH-Villa – BESTLAGE Senner Hellweg | Traumhaus plus Grundstück in Bielefeld kaufen
Exklusive EFH-Villa in Bielefeld | 1.800 m² Grundstück, PV-Anlage, Designerküche & Baureserve. Jetzt Exposé sichern & Zukunft erleben!
Diese Immobilie ist mehr als ein architektonisches Highlight – sie ist Ausdruck eines Lebensgefühls. Die "EFH-Villa – BESTLAGE Senner Hellweg" in Bielefeld vereint großzügiges Wohnen, intelligente Technik und eine Umgebung, die ihresgleichen sucht. Wer hier einzieht, entscheidet sich bewusst für Stil, Komfort und nachhaltige Lebensqualität auf höchstem Niveau.
Ankommen, Aufatmen, Aufblühen – Willkommen in Deinem neuen Leben
Das elektrische Einfahrtstor öffnet sich lautlos, die weitläufige Zufahrt empfängt Dich mit Grandezza. Auf über 1.800 m² Grundstück erhebt sich die freistehende Einfamilienvilla mit souveräner Eleganz. Hier beginnt nicht nur ein Wohntraum – hier startet eine neue Ära: Privatheit, Natur, Freiheit und Architektur verschmelzen zu einem einzigartigen Lebensgefühl.
Offene Raumwelten mit emotionaler Tiefe – Wohnen auf mehreren Ebenen
Die Villa empfängt Dich mit einem raffinierten Split-Level-Konzept, das Licht und Weite zelebriert. Der Wohnbereich mit Galerie, Kamin und bodentiefer Verglasung öffnet sich harmonisch zum Garten. Der angrenzende Wintergarten macht jede Jahreszeit zum sinnlichen Erlebnis. Architektur wird hier zur Bühne Deiner schönsten Lebensmomente.
"Privatsphäre als Luxus – Rückzugsorte mit Seele"
Ob Master-Bedroom mit Ankleide, Gäste-Suite oder individuelle Homeoffice-Oase: Jeder Raum dieser EFH-Villa ist ein Statement für Lebensqualität. Keine toten Winkel, keine Kompromisse – nur durchdachte Raumkonzepte, die Alltag und Emotion in Einklang bringen. Hier entsteht kein Wohnraum – hier entfaltet sich Persönlichkeit.
Garten als Erlebnisraum – Natur, die berührt und inspiriert
Der Garten ist mehr als Grünfläche – er ist Rückzugsort, Spielwiese und Zukunftsraum zugleich. Sonnenaufgänge mit Kaffeetasse, Sommerküche mit Freunden, Barfußwege im Morgentau – jeder Quadratmeter ist gelebte Freiheit. Das Highlight: Ein weiteres Baugrundstück ist bereits geplant – perfekt für ein Gästehaus oder Poolhaus mit Weitblick.
Technologie trifft Ökologie – Nachhaltig in die Zukunft
Diese "EFH-Villa – BESTLAGE Senner Hellweg" ist energetisch und technologisch ihrer Zeit voraus:
Photovoltaikanlage mit ca. 20 kWp
Intelligente Speicherlösung mit 10 kWh KapazitätErsatzstromfunktion für Notfälle
Bosch-Wärmepumpe mit smarter Steuerung
KI-gesteuertes Energiemanagement (Tarif-optimiertes Laden)
Wallbox für PV-Überschussladen
Der Autarkiegrad von rund 80 % macht diese Villa zur Blaupause für nachhaltiges Wohnen.
"Küchengenuss & Wohnlust – Design trifft Funktion"
Die Küche begeistert mit schwarzem Granit, Gasherd und hochwertigen Geräten von Miele und Küppersbusch – ein Raum für Kreativität und Genuss. Fußbodenheizung in allen Etagen sorgt für wohlige Wärme. Der freischwebende Kamin „Rust“ im Wohnraum ist nicht nur ein Heizobjekt – er ist ein Kunstwerk aus Feuer und Stahl. Hier entstehen Momente, die bleiben.
Garage mit Format – Platz, der begeistert
Die großzügige Doppelgarage (6 × 6 m) ist nicht nur funktional, sondern ein echtes Statement: Endlich Raum für Fahrzeuge, E-Mobilität und Ordnung. Auch das gehört zum Komfortgedanken dieser Villa: Technik, die begeistert – eingebettet in eine Architektur, die inspiriert. Für Visionäre, nicht für Verwalter.
Bielefelds geheime Perle – Mikrolage Senner Hellweg
Der "Senner Hellweg, 33659 Bielefeld" steht für Natur, Stadtnähe und Lebensqualität. Direkt am Teutoburger Wald gelegen, bietet die Lage unvergleichliche Möglichkeiten zur Naherholung – Wandern, Joggen, Waldbaden. Gleichzeitig punktet die Infrastruktur: kurze Wege zur Innenstadt, zur A2 und zu Nahversorgern. Perfekt für Familien, Paare und Freigeister mit Anspruch!
"Fazit: Diese EFH-Villa in Bielefeld ist kein Haus – sie ist ein Zukunftsversprechen"
Wer hier lebt, lebt anders. Besser. Intensiver. Die Kombination aus Hightech, Natur und architektonischer Raffinesse hebt diese Villa weit über den Marktstandard hinaus. Ob Du Ruhe suchst, Energie tanken willst oder einfach endlich ankommen möchtest – dieses Haus wird zu Deinem Lebensmittelpunkt.
Hier geht es zum "Direkten Kontakt":