Sichtbare Symbole für Fans der Landwirtschaft

Ob Traktor oder Kuh, Mähdrescher oder Mohrrübe – Kinder können sich in der Landwirtschaft für viele Dinge begeistern. Mit den neuen i.m.a-Tattoos können sie diese Begeisterung nun auch zur Schau stellen. Denn die bunten Motive lassen sich wie Abziehbilder ganz einfach auf der Haut applizieren – und ebenso einfach auch wieder entfernen.



Auf Kinder übt die bunte Vielfalt der Landwirtschaft eine Faszination aus, die sie gerne in ihre eigene Lebenswelt übertragen. Die Spielzeugindustrie trägt diesem Interesse bereits seit vielen Jahren mit einer Fülle an landwirtschaftlichen Geräten und Nutztieren im Miniformat Rechnung. Gerade die Begeisterung für die Landwirtschaft können Kinder nun auch individuell sichtbar zur Schau stellen – mit den farbenfrohen i.m.a-Tattoos.



Drei Motivbögen stehen zur Auswahl: Mit Huhn, Kuh und Schwein sowie Hund, Pferd und Schaf gibt es die wesentlichsten Nutz- und Hoftiere als Tattoos. Getreide, Kürbis, Mais, Möhre, Sonnenblume und Zuckerrübe repräsentieren wichtige Nutzpflanzen und auf einem weiteren Motivbogen gibt es vom Traktor über Mähdrescher und Milchlaster bis zum Bauernhof und einer Bauernfamilie weitere typische landwirtschaftliche Motive als Tattoos. Zudem findet sich auf allen Motivbögen der i.m.a-Slogan, das Statement der grünen Branche und ihrer überzeugten Fans: „Landwirtschaft dient allen“.



Einfache Nutzung



Die Tattoos lassen sich von einer umweltfreundlichen Trägerfolie auf die Haut übertragen. Nach Entfernen einer Abdeckfolie werden die Motive wie Abziehbilder auf die Haut gelegt und mit einem feuchten Tuch oder Schwamm fixiert. Nach Entfernen der Trägerfolie wird das Tattoo sichtbar. Das Material ist dermatologisch geprüft und nach der EU-Kosmetikverordnung zertifiziert. So einfach, wie die Tattoos aufgetragen werden, können sie auch mit herkömmlichen Mitteln wie Wasser und Seife bzw. Baby- oder Speiseöl wieder entfernt werden.



Mit den Tattoos komplettiert der i.m.a e.V. seine Serie an Aufklebern, die sich als „Sticker“ bereits großer Beliebtheit erfreuen. Schon kurz nach deren Veröffentlichung waren sie vergriffen, so das neue Auflagen im i.m.a-Webshop bereitgestellt werden mussten. Dort bereichern nun die Tattoos neben den Stickern und weiteren Artikeln die Rubrik „Spiel und Spaß“. Landwirte und andere Akteure der grünen Branche nutzen diese Materialien für ihre Kommunikation mit Verbrauchern, denen sie bei Veranstaltungen wie z.B. Hoffesten begegnen.



Die Tattoo-Motivbögen können im i.m.a-Webshop bestellt werden. Jeder Bogen kostet fünfzig Eurocent. Bei Abnahme von dreißig Stück reduziert sich der Stückpreis um fünf Cent pro Bogen.

(lifePR) (