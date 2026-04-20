Landesgartenschau mit landwirtschaftlicher Bildungsarbeit

Natur- und Umweltschutz ist Teil der Landwirtschaft. Denn mit ihrer Arbeit trägt sie zum Erhalt der Kulturlandschaften bei. Das kann jetzt auch auf der Landesgartenschau in Neuss erfahren werden, wo die Landwirtschaft Bildungsarbeit leistet – nicht nur für Schulklassen, sondern für alle Besucher, die bis zum 16. Oktober 2026 das neu gestaltete Landschaftsgelände vis-a-vis von Nordrhein-Westfalens Landeshauptstadt Düsseldorf erkunden.



Mit der Landwirtschaft eine Brücke zur Stadt zu schlagen – dieser Gründungsgedanke des i.m.a e.V. wird auf der Landesgartenschau in Neuss von diesem Wochenende an ein halbes Jahr lang täglich auf vielfältige Weise gelebt. Getreu dem i.m.a-Credo zeigt der bäuerliche Berufsstand auf dem Gelände der Gartenschau nicht nur der Bevölkerung aus den großstädtischen Ballungsräumen, sondern allen Besuchern, wie Landwirtschaft funktioniert, wie Nahrungsmittel entstehen und was die Landwirtschaft zum Erhalt der Artenvielfalt und Landschaftspflege beiträgt.



Forum Landwirtschaft



Als Teil der Landesgartenschau bietet das „Forum Landwirtschaft“ eine Vielzahl an Veranstaltungen zu täglich wechselnden Themen. Sie reichen von klassischen Argar-Schwerpunkten wie dem Arten- und Pflanzenschutz, heimischen Hülsenfrüchten oder der Wertschöpfungskette vom Weizenkorn zur Mehltüte. Auch über Nischenaspekte wie dem Anbau von Nutzhanf wird informiert, es gibt Koch-Shows, Apfelprobiertage und mit „Milch, Käse und Kultur“ wird über die landwirtschaftliche Produktionskette hinaus ein unterhaltsamer Bogen in die Gesellschaft geschlagen.



Außerschulische Bildungsarbeit findet in einem grünen Klassenzimmer statt, in dem speziell geschulte Landfrauen und Landwirte anschaulich vermitteln, wie unsere Lebensmittel entstehen. Neben Einblicken in die landwirtschaftliche Produktion geht es um gesunde Ernährung und immer wieder um die Leistungen der Landwirtschaft für den Erhalt unserer Kulturlandschaften.



Bei der Bildungs- und Kommunikationsarbeit der grünen Branche auf der Landesgartenschau unterstützt der i.m.a e.V. sein Mitglied, den Rheinischen Landwirtschaftsverband e.V., die örtlichen Landfrauen und damit den bäuerlichen Berufsstand. Dafür hat der gemeinnützige Verein neben Info-Material eine Reihe seiner großformatigen Unterrichtsposter zur Verfügung gestellt, die sonst von Lehrkräften im Unterricht genutzt werden. Auf dem Gelände der Landesgartenschau in Neuss dienen die Poster der Information aller Besucher, die das 38 Hektar große Gelände besuchen.



Landesgartenschauen mit Bildungsangeboten finden 2026 auch in Bad Nenndorf (Niedersachsen, 29.04.), Ellwangen (Baden-Württemberg, 24.04) und Leinefelde-Worbis (Thüringen, 23.04.) statt.

(lifePR) (