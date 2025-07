Die Henne und ihr Ei – eine besondere Wertschöpfungskette

Das neue Bildungsmaterial vom gemeinnützigen i.m.a e.V. richtet sich nicht nur an Lehrkräfte, die damit ihren Unterricht gestalten können. Auch für andere Zielgruppen – von der Kita-Fachkraft bis zu interessierten Verbrauchern – bietet das Poster zur Legehenne Antworten auf die Frage „Woher kommen die Eier für Frühstück, Kuchen und Co.?“. Veranschaulicht wird der Weg von der Zeugung in einem Vermehrungsbetrieb über die Brüterei in einer Kükenfarm sowie der Hennenaufzucht bis zu deren Haltung in einem Stall, in dem die Tiere jene Eier erzeugen, die uns Menschen am Ende der Wertschöpfungskette als Nahrung dienen.Das großformatige Poster informiert über die verschiedenen Haltungsformen der Legehennen und bietet auf acht Arbeitsblättern vielfältige Anregungen für die Wissensvermittlung im Unterricht, der Kita-Gruppe oder zur individuellen Information. Neben der Beantwortung von Fragen wie ein Ei aufgebaut ist oder wie es seine Form erhält, regt das Poster zu Experimenten und die Zubereitung von Eierspeisen an. Auch die Bedeutung von Eiern in der Kulturgeschichte wird thematisiert. Nicht zuletzt wird veranschaulicht, wie die Legehennen leben.In der Wissensvermittlung über die landwirtschaftliche Tierhaltung sind Lehr- und Lernmaterialien zur Legehennenhaltung neben den Unterrichtspostern zur Kuh und zum Schwein die am stärksten nachgefragten Bildungsmaterialien des i.m.a e.V. Mit dem neuen Poster „Die Legehenne – Woher kommen die Eier für Frühstück, Kuchen und Co.?“ wird die Palette unterschiedlichster Materialien zum Geflügel ergänzt.Im Unterricht kann mit dem neuen Poster der Wissenshorizont von Schulkindern im Sinne einer Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) erweitert werden. Erzieherinnen in Kindertagesstätten nutzen die plakativen Darstellungen in ihrer frühkindlichen Bildungsarbeit. Und Legehennenhaltern dient es als Kommunikationsinstrument für die außerschulische Bildungsarbeit auf ihren Betrieben oder zur Informationen interessierter Hofbesucher. Das Bildungsposter „Legehenne“ kann im i.m.a-Shop ( www.ima-shop.de ) angefordert oder kostenlos heruntergeladen werden.