Die Karriere einer Kulturpflanze und eine neue Serie zu den Ursachen und Lösungen beim Klimawandel sind Themen in der neuen Ausgabe des i.m.a-Bildungsmagazins „lebens.mittel.punkt“. Zwei weitere der insgesamt vier Unterrichtsbausteine behandeln die Historie der Geflügelhaltung und die Auswirkungen von Zimmerpflanzen auf das menschliche Wohlbefinden. Damit ist die Zeitschrift nicht nur für den Schulunterricht geeignet, sondern für alle Leser, die sich für Themen der Landwirtschaft, Natur- und Ernährungsbildung interessieren.



Das erste Mal, dass die Redaktion vom „lebens.mittel.punkt“ das „Heimische Wintergemüse“ zum Titelthema gemacht hatte, liegt inzwischen 17 Jahre zurück. Damals ging es vor allem um Aspekte der Sachkunde, in die auch anderes Gemüse wie Pastinaken oder Sellerie einbezogen wurden. Jetzt stehen die Geschichte der Kulturpflanze Kohl, die Unterschiede der verschiedenen Kohlarten und deren Ernährungsvielfalt im Fokus.



Damit ergänzt das Heft bereits bestehende Lehr- und Lernmaterialien im Webshop (ima-shop.de) und auf dem Bildungsportal (ima-agrar.de). Allein wer z.B. den Suchbegriff „Kohl“ eingibt, wird mit einer Fülle an Verbraucherinformationen, Beiträgen und Unterrichtsbausteinen bedient.



Themen mit gesellschaftlicher Relevanz



Mit der Zeitschrift „lebens.mittel.punkt“ bietet der i.m.a e.V. seit 2009 vier Mal im Jahr vielseitige Berichte und Lernmaterialien aus der Welt der Landwirtschaft, Natur- und Ernährungsbildung an. Aus dem einst vor allem für Lehrkräfte entwickelten Medium wurde inzwischen ein Magazin, das auch einem Lesepublikum außerhalb des Bildungsbetriebs vielfältige Einblicke in die Landwirtschaft eröffnet und dabei immer wieder auch Themen mit gesellschaftlicher Relevanz aufgreift.



Daher adressiert die neue Serie zur „Nachhaltigkeit & Landwirtschaft“ nicht nur Oberschüler, sondern alle interessierten Leser, die sich mit den Herausforderungen des Klimawandels befassen. Mit einem anderen Thema stehen beim „lebens.mittel.punkt“ sogenannte „Öko-Floskeln auf dem Prüfstand“. Zudem werden die Auswirkungen der geplanten Steuererhöhungen auf zuckerhaltige Getränke und Zigaretten auf die Gesundheit der Bevölkerung untersucht. Und in einem Resümee kommen Frauen zu Wort, die an unterschiedlichen Stellen der grünen Branche das „Internationale Jahr der Bäuerin“ beobachtet haben.



Heft 67 des Bildungsmagazins „lebens.mittel.punkt“ steht ab sofort kostenlos auf ima-agrar.de zum Lesen und Herunterladen bereit. Die gedruckte Ausgabe der Zeitschrift kostet 3,50 Euro; die vier Ausgaben eines Jahresabonnement sind für zwölf Euro erhältlich.

(lifePR) (