Zu Ostern lassen Joko Winterscheidt und Matthias Schweighöfer die Korken knallen

Mit dem III FREUNDE Pinot Noir Rosé Sekt und dem alkoholfreien Pinot Noir Rosé Sparkling Null

Man muss die Feste feiern, wie sie knallen - oder so ähnlich. Das Osterfest steht vor der Tür und ist ein perfekter Anlass zum Anstoßen. Ob an einer üppig gedeckten Oster-Tafel oder bei einem minimalistischen Frühstück, gemeinsame Freundschaftsmomente sind immer ein Grund zum Feiern. Der III FREUNDE Pinot Noir Rosé Sekt und der alkoholfreie Rosé Sparkling Null sind die perfekten Begleiter dafür und machen aus jedem Brunch direkt einen Vibe. Sie sind prickelnd, fruchtig-beerig, unkompliziert und optisch eine 10/10.

III FREUNDE Pinot Noir Rosé Sekt

Der spritzige Pinot Noir Rosé Sekt begeistert durch seine elegante Perlage und seine fruchtig-beerigen Aromen. Am Gaumen ist er saftig und lebendig, der harmonische Süße-Säure-Mix macht jeden Schluck besonders. Beim Oster-Brunch passt er zu Eggs Benedict, dem klassischen Hefezopf mit Butter und frisch gebackenen Brioche-Brötchen. Auch optisch ist der leuchtend lachsfarbene Schaumwein mit rubinroten Reflexen ein Genuss.

III FREUNDE Pinot Noir Rosé Sparkling Null

Der Pinot Noir Rosé Sparkling Null prickelt ganz ohne Alkohol. Seine Fruchtigkeit mit feinen Aromen von roten Beeren und Kirsche verleiht ihm eine schöne Frische. Er passt besonders gut zu Kuchen, Keksen und allem, was sonst noch krümelt. Optisch ist der alkoholfreie Schaumwein auf das Wesentliche reduziert: Das minimalistische Design bringt seine Brillanz und zart-rote Farbe besonders zur Geltung.

Joko Winterscheidt und Matthias Schweighöfer machen Weine von Freunden für Freund*innen. Die Geschichte ihrer Freundschaft geht auf einen Abend zu zweit mit guten Gesprächen und einer Flasche Weißwein zurück. In genau solchen Momenten soll ihre Weinmarke der dritte Freund sein.

Du, Wir, Wein: III FREUNDE.

III Freunde GmbH

Hinter III FREUNDE stehen Moderator Joko Winterscheidt und Schauspieler Matthias Schweighöfer. Die langjährigen Freunde vereint der hohe Anspruch an Qualität und die Freude am Genuss. III FREUNDE zelebriert easy drinking und die Momente, die Freund*innen für eine schöne Zeit zusammenbringen. 2017 kommt der erste Wein auf den Markt, inzwischen gibt es neun unkomplizierte III FREUNDE Weine, von weiß über rosé zu prickelnd, drei davon alkoholfrei: Grauburgunder, Riesling, Rosé, Weissburgunder, Sauvignon Blanc, Riesling Null, Rosé Null, Pinot Noir Rosé Sekt und Pinot Noir Rosé Sparkling Null. Dazu kommen saisonal Glühwein und Glühpunsch sowie Limited Editions und Kooperationen. Alle Produkte sind unter dreifreundeweine.de erhältlich.

