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III Freunde GmbH Sternengasse 7 50676 Köln, Deutschland http://dreifreundeweine.com
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Joko und Matthias sorgen für warme Wintermomente

Mit dem III FREUNDE Glühwein Rot, Glühwein Weiss und dem alkoholfreien Glüh Null

(lifePR) (Köln, )
Die Lichterketten leuchten, der Duft von Zimt und Gewürzen liegt in der Luft und irgendwo in der Ferne läuft immer ein Weihnachtslied. Die gemütlichste Zeit des Jahres beginnt, in der Wein auch mal heiß serviert werden darf. Joko Winterscheidt und Matthias Schweighöfer haben dafür die perfekten winterlichen Getränke von III FREUNDE in petto: den kräftig-aromatischen Glühwein Rot, den lieblichen Glühwein Weiss und den alkoholfreien Glüh Null. Ob auf der Couch während der liebste Weihnachtsfilm läuft, zum Aufwärmen nach einem Winterspaziergang oder beim festlichen Essen – III FREUNDE sorgt für genussvolle Momente, wenn Menschen zusammenkommen. Auch als Mitbringsel zur Adventseinladung oder Geschenk für Freund*innen machen die Glühweine und der Glühpunsch eine gute Figur. Denn wenn es draußen kalt wird, darf es in den Tassen ruhig ordentlich glühen.

III FREUNDE Glühwein Rot

Fruchtig, würzig und wunderbar winterlich: Der III FREUNDE Glühwein Rot verbindet eine süße Kirsch-Note mit Nelke, feinem Zimt und fruchtiger Orangenschale. Ein vollmundiger Glühwein für gemütliche Abende und gesellige Runden.

III FREUNDE Glühwein Weiss

Der III FREUNDE Glühwein Weiss überzeugt mit einer angenehm lieblichen Note und winterlichen Aromen. Zimt, Nelke und Vanille sorgen für ein harmonisches Zusammenspiel – perfekt für kalte Wintertage und lange Abende mit Freund*innen.

III FREUNDE Glüh Null

Alkoholfrei Winterlicher Genuss ganz ohne Alkohol: Der III FREUNDE Glüh Null verbindet eine fruchtig-süße Basis mit Kirsch-Noten und Gewürzen wie Kardamom, Anis und Zimt. Damit ist er das perfekte Weihnachtsgetränk für alle, die zwar auf Alkohol verzichten wollen, aber nicht auf das Gefühl des gemeinsamen Glühwein-Trinkens.

Du, Wir, Wein: III FREUNDE

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