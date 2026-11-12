Joko und Matthias sorgen für warme Wintermomente
Mit dem III FREUNDE Glühwein Rot, Glühwein Weiss und dem alkoholfreien Glüh Null
III FREUNDE Glühwein Rot
Fruchtig, würzig und wunderbar winterlich: Der III FREUNDE Glühwein Rot verbindet eine süße Kirsch-Note mit Nelke, feinem Zimt und fruchtiger Orangenschale. Ein vollmundiger Glühwein für gemütliche Abende und gesellige Runden.
III FREUNDE Glühwein Weiss
Der III FREUNDE Glühwein Weiss überzeugt mit einer angenehm lieblichen Note und winterlichen Aromen. Zimt, Nelke und Vanille sorgen für ein harmonisches Zusammenspiel – perfekt für kalte Wintertage und lange Abende mit Freund*innen.
III FREUNDE Glüh Null
Alkoholfrei Winterlicher Genuss ganz ohne Alkohol: Der III FREUNDE Glüh Null verbindet eine fruchtig-süße Basis mit Kirsch-Noten und Gewürzen wie Kardamom, Anis und Zimt. Damit ist er das perfekte Weihnachtsgetränk für alle, die zwar auf Alkohol verzichten wollen, aber nicht auf das Gefühl des gemeinsamen Glühwein-Trinkens.
Du, Wir, Wein: III FREUNDE