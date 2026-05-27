Joko und Matthias bringen den Sommer ins Glas

Sobald der Asphalt flimmert, der See ruft und sich das Leben nach draußen verlagert, beginnt die schönste Zeit des Jahres. Passend dazu haben Joko Winterscheidt und Matthias Schweighöfer ihre Sommerfavoriten: den III FREUNDE Riesling und Rosé, jeweils mit und ohne Alkohol. Der Riesling ist spritzig, angenehm leicht und mit seinen fruchtigen Pfirsich- und Limetten-Noten trinkt Joko ihn besonders gerne als Schorle – die perfekte Erfrischung, wenn die Temperaturen steigen. Der Rosé, Matthias‘ Favorit, passt mit seinem Geschmack nach roten Beeren und seiner angenehmen Frische perfekt in den Sommer. Auch die alkoholfreien Varianten, bei der »Falstaff Entalkoholisiert Trophy 2026« beide als sehr empfehlenswert ausgezeichnet, sorgen mit vollem Geschmack für Sommerlaune und sind wie gemacht für sonnige Nachmittage. Denn manchmal braucht es nur ein gutes Glas Wein zusammen mit guten Freund*innen, um aus einem ganz normalen Tag den perfekten Sommertag zu machen.



Joko Winterscheidt und Matthias Schweighöfer machen Weine von Freunden für Freund*innen. Die Geschichte ihrer Freundschaft geht auf einen Abend zu zweit mit guten Gesprächen und einer Flasche Weißwein zurück. In genau solchen Momenten soll ihre Weinmarke der dritte Freund sein.



Du, Wir, Wein: III FREUNDE.



III FREUNDE Riesling



Mit seinem Duft nach Pfirsich und Limetten bringt der Riesling Süße und Säure elegant zusammen. Er ist frisch, spritzig, ein bisschen aufregend und dabei ganz moderat im Alkohol. Der Riesling schmeckt besonders gut zu Fisch, knackigem Grillgemüse oder scharfen asiatischen Gerichten. Er ist schön ausgewogen und ein toller Begleiter für Lunch, Brunch und Dinner.



III FREUNDE Riesling Null



Null Prozent Alkohol, aber voller Geschmack und die spritzige Säure des Rieslings. Der mit 91 Falstaff-Punkten bewertete III FREUNDE Riesling Null duftet nach frischem Pfirsich und Limette, er hat die perfekte Balance aus Frucht und Saftigkeit. Das ist der richtige Wein für alle, die genießen und trotzdem sternhagelfit sein wollen.



III FREUNDE Rosé



Die elegante Säure gibt dem Rosé viel Raffinesse und Verspieltheit. Er hat eine feine Aromatik von roten Beeren, eine herrliche Frische und einen fantastischen Trinkfluss. Der Rosé macht eine gute Figur als Begleiter zu leichten Speisen. Er passt perfekt zu knackigen Sommersalaten, Flammkuchen oder einfach mit guten Freund*innen auf der Terrasse.



III FREUNDE Rosé Null



Der alkoholfreie und mit 89 Falstaff-Punkten bewertete Rosé versprüht Frische und Leichtigkeit. Er ist spritzig und süffig mit dem Duft von roten Beeren. Sein voller, fruchtiger Geschmack und das satte Süße-Säure-Spiel machen den Rosé Null zu einem aromatischen Aperitif und Begleiter für alle, die auf Alkohol verzichten wollen oder müssen.





(lifePR) (