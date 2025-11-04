Kontakt
Joko Winterscheidt und Matthias Schweighöfer sorgen an kalten Wintertagen für heiße Tassen

Der III FREUNDE Glühwein Rot sowie der neue Glühwein Weiss und alkoholfreie Glüh Null

Von drauß' vom Weinberg kommt er her, wir müssen euch sagen, er schmeckt so sehr! Allüberall sollst du ihn erhitzen und mit deinen Liebsten zusammensitzen. Gemeint sind natürlich der beliebte III FREUNDE Glühwein Rot sowie der neue Glühwein Weiss und alkoholfreie Glüh Null. Moderator Joko Winterscheidt und Schauspieler Matthias Schweighöfer haben in diesem Jahr für jeden Geschmack das richtige winterliche Getränk parat und bringen die Tassen zum Glühen – mit und ohne Alkohol. Was gibt es schließlich schöneres, als glüh-glüh-glückliche Momente mit den Liebsten – ob eingekuschelt auf der Couch beim Lieblingsweihnachtsfilm Schauen, beim Naschen von frischen Plätzchen und Lebkuchen oder beim gemütlichen Feiertagsfestmahl.

III FREUNDE Glühwein Rot
Der kräftige, weiche und aromatische rote Glühwein schafft gekonnt die Balance zwischen Frucht und winterlichen Gewürzen. Seine süße Kirsch-Note passt wunderbar zu den würzigen Nelken-, feinen Zimt- und fruchtigen Orangenschalen-Aromen.

III FREUNDE Glühwein Weiss
Der kräftig-würzige und zugleich liebliche weiße Glühwein entfaltet beim Erwärmen sein volles Aroma mit winterlichen Noten von Zimt, Nelke und Vanille. Er ist weich und rund im Geschmack, ideal für kalte Wintertage in geselliger Runde.

III FREUNDE Glüh Null Alkoholfrei
Für alle, die im Winter auf Alkohol verzichten müssen oder möchten, gibt es den alkoholfreien Glühpunsch mit fruchtig-süßer Basis, Kirsch-Noten und fein abgestimmten Gewürzen wie würzigem Kardamom, Anis und Zimt. Er ist harmonisch, rund und wärmend – der perfekte Weihnachtsgenuss ohne Alkohol.

Die besten Weine sind die, die wir mit Freund*innen trinken.

III Freunde GmbH

Hinter III FREUNDE stehen Moderator Joko Winterscheidt und Schauspieler Matthias Schweighöfer. Die langjährigen Freunde vereint der hohe Anspruch an Qualität und die Freude am Genuss. III FREUNDE zelebriert easy drinking und die Momente, die Freund*innen für eine schöne Zeit zusammenbringen. 2017 kommt der erste Wein auf den Markt, der innerhalb eines halben Jahres ausverkauft ist. Inzwischen gibt es neun III FREUNDE Weine, von weiß über rosé zu prickelnd, drei davon alkoholfrei: Grauburgunder, Riesling, Rosé, Weissburgunder, Sauvignon Blanc, Riesling Null, Rosé Null, Pinot Noir Rosé Sekt und Pinot Noir Rosé Sparkling Null. Dazu kommen saisonal Glühwein und Glühpunsch sowie Limited Editions. Alle Produkte sind unter dreifreundeweine.de erhältlich.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
