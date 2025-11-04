Joko Winterscheidt und Matthias Schweighöfer sorgen an kalten Wintertagen für heiße Tassen

Von drauß' vom Weinberg kommt er her, wir müssen euch sagen, er schmeckt so sehr! Allüberall sollst du ihn erhitzen und mit deinen Liebsten zusammensitzen. Gemeint sind natürlich der beliebte III FREUNDE Glühwein Rot sowie der neue Glühwein Weiss und alkoholfreie Glüh Null. Moderator Joko Winterscheidt und Schauspieler Matthias Schweighöfer haben in diesem Jahr für jeden Geschmack das richtige winterliche Getränk parat und bringen die Tassen zum Glühen – mit und ohne Alkohol. Was gibt es schließlich schöneres, als glüh-glüh-glückliche Momente mit den Liebsten – ob eingekuschelt auf der Couch beim Lieblingsweihnachtsfilm Schauen, beim Naschen von frischen Plätzchen und Lebkuchen oder beim gemütlichen Feiertagsfestmahl.



III FREUNDE Glühwein Rot

Der kräftige, weiche und aromatische rote Glühwein schafft gekonnt die Balance zwischen Frucht und winterlichen Gewürzen. Seine süße Kirsch-Note passt wunderbar zu den würzigen Nelken-, feinen Zimt- und fruchtigen Orangenschalen-Aromen.



III FREUNDE Glühwein Weiss

Der kräftig-würzige und zugleich liebliche weiße Glühwein entfaltet beim Erwärmen sein volles Aroma mit winterlichen Noten von Zimt, Nelke und Vanille. Er ist weich und rund im Geschmack, ideal für kalte Wintertage in geselliger Runde.



III FREUNDE Glüh Null Alkoholfrei

Für alle, die im Winter auf Alkohol verzichten müssen oder möchten, gibt es den alkoholfreien Glühpunsch mit fruchtig-süßer Basis, Kirsch-Noten und fein abgestimmten Gewürzen wie würzigem Kardamom, Anis und Zimt. Er ist harmonisch, rund und wärmend – der perfekte Weihnachtsgenuss ohne Alkohol.



Die besten Weine sind die, die wir mit Freund*innen trinken.

