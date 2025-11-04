Joko Winterscheidt und Matthias Schweighöfer sorgen an kalten Wintertagen für heiße Tassen
Der III FREUNDE Glühwein Rot sowie der neue Glühwein Weiss und alkoholfreie Glüh Null
III FREUNDE Glühwein Rot
Der kräftige, weiche und aromatische rote Glühwein schafft gekonnt die Balance zwischen Frucht und winterlichen Gewürzen. Seine süße Kirsch-Note passt wunderbar zu den würzigen Nelken-, feinen Zimt- und fruchtigen Orangenschalen-Aromen.
III FREUNDE Glühwein Weiss
Der kräftig-würzige und zugleich liebliche weiße Glühwein entfaltet beim Erwärmen sein volles Aroma mit winterlichen Noten von Zimt, Nelke und Vanille. Er ist weich und rund im Geschmack, ideal für kalte Wintertage in geselliger Runde.
III FREUNDE Glüh Null Alkoholfrei
Für alle, die im Winter auf Alkohol verzichten müssen oder möchten, gibt es den alkoholfreien Glühpunsch mit fruchtig-süßer Basis, Kirsch-Noten und fein abgestimmten Gewürzen wie würzigem Kardamom, Anis und Zimt. Er ist harmonisch, rund und wärmend – der perfekte Weihnachtsgenuss ohne Alkohol.
Die besten Weine sind die, die wir mit Freund*innen trinken.