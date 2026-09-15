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III Freunde GmbH Sternengasse 7 50676 Köln, Deutschland http://dreifreundeweine.com
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III FREUNDE und EDEKA starten die größte deutsche Weinkampagne des Jahres 2026

Unkomplizierter Weingenuss mit Joko Winterscheidt und Matthias Schweighöfer

(lifePR) (Köln, )
Unter dem Claim "Wein-Mal-Eins mit Joko und Matthias – Wein kaufen leicht gemacht" rücken III FREUNDE und EDEKA unkomplizierten Weingenuss und echte Freundschaftsmomente in den Fokus. Ab der Kalenderwoche 38 startet in bundesweit rund 2.000 EDEKA-Märkten die größte Marketingaktion der deutschen Weinbranche im Jahr 2026. Die 360-Grad-Kampagne mit Joko Winterscheidt und Matthias Schweighöfer setzt auf Humor statt komplizierter Weinlehre und macht Lust auf den Weinkauf im Lebensmitteleinzelhandel.

Unkomplizierter Weingenuss
Wein kaufen muss keine Wissenschaft sein. III FREUNDE steht für easy drinking – und das fängt schon am Supermarkt-Regal an. In der Kampagne erklären Joko und Matthias witzig, nahbar und schnell verständlich, wie Wein gekauft wird: Der richtige Griff ins Regal, die Kartenzahlung an der Kasse – es sind einfache Dinge, die am Ende das Erlebnis im Supermarkt ausmachen. Die Aktivierung nimmt Berührungsängste beim Weinkauf und bietet Konsument*innen im Alter von 30 bis 49 Jahren, sowohl III FREUNDE-Fans als auch Gelegenheitsweintrinker*innen und Menschen, die sich beim Weinkauf unsicher fühlen, schnelle Orientierung ohne Belehrung. Im Produktfokus stehen die beliebten III FREUNDE Sorten Grauburgunder und Rosé sowie die alkoholfreien Varianten Riesling Null und Rosé Null.

360-Grad-Kampagne mit Gewinnspielen für Kund*innen und Handel
Die Aktion wird über Social Media, POS-Touchpoints, Inscreens, Handzettel sowie EDEKA-Website, -Newsletter und -WhatsApp ausgespielt. Die Maßnahmen richten sich sowohl an die Händler als auch an die Konsument*innen. Ein zentrales Highlight ist das Gewinnspiel: Wer von September bis Dezember einen III FREUNDE Wein kauft und den Kassenzettel hochlädt, hat die Chance auf eine von 333 Instax Kameras. Auch der Handel profitiert direkt: Für EDEKA-Händler besteht die einmalige Chance, einen exklusiven Supermarkt-Besuch von Joko und Matthias zu gewinnen. Darüber hinaus gibt es für den POS Aufsteller, Wobbler, Displays und Neckhanger, die extra für die Aktion entwickelt wurden.

Partnerschaft stärkt den Lebensmitteleinzelhandel
Die Kampagne ist ein Meilenstein in der Handelskooperation zwischen III FREUNDE und EDEKA und bewirbt mit Joko und Matthias den Kauf im Lebensmitteleinzelhandel. Die Hauptziele sind es, die Markenbekanntheit von III FREUNDE weiter zu steigern und den Abverkauf der Weine im Handel zu fördern.

Website Promotion

Website Promotion
III FREUNDE Website und Onlineshop

III Freunde GmbH

Hinter III FREUNDE stehen Moderator Joko Winterscheidt und Schauspieler Matthias Schweighöfer. Die langjährigen Freunde vereint der hohe Anspruch an Qualität und die Freude am Genuss. III FREUNDE zelebriert easy drinking und die Momente, die Freund*innen für eine schöne Zeit zusammenbringen. 2017 kommt der erste Wein auf den Markt, inzwischen gibt es neun unkomplizierte III FREUNDE Weine, von weiß über rosé zu prickelnd, drei davon alkoholfrei: Grauburgunder, Riesling, Rosé, Weissburgunder, Sauvignon Blanc, Riesling Null, Rosé Null, Pinot Noir Rosé Sekt und Pinot Noir Rosé Sparkling Null. Dazu kommen saisonal Glühwein und
Glühpunsch sowie Limited Editions und Kooperationen. Alle Produkte sind unter dreifreundeweine.de erhältlich.

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