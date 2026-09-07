ifs startet 10. »Masterclass Non-Fiction« mit neuer Leitung und Ausrichtung
Prof. Jennifer Mival übernimmt die inhaltliche Leitung des renommierten Programms
• Namhafte Branchenpartner und Mentor*innen unterstützen die Masterclass
Heute startet die Bewerbungsphase für den 10. Jahrgang der »Masterclass Non-Fiction« an der ifs Internationale Filmschule
Für den Jubiläumsjahrgang wurde die inhaltliche Ausrichtung der Masterclass fokussiert: Die berufsbegleitende Weiterbildung konzentriert sich nun vor allem auf die Entwicklung und erfolgreiche Auswertung dokumentarischer Formate für Streaming und TV. Die inhaltliche Leitung übernimmt Prof. Jennifer Mival von Prof. Uwe Kersken, der die Masterclass 2009 an der ifs initiiert und bis 2025 erfolgreich geleitet hat.
Für den kommenden Jahrgang konnte die ifs wieder profilierte Partner gewinnen. Erneut unterstützen der WDR, RTL Deutschland und Gruppe 5 Filmproduktion das Programm als langjährige Branchenpartner. Die Produktionsfirmen bildundtonfabrik (btf) und DRIVE beta konnten als neue Partner gewonnen werden. Als Mentor*innen betreuen Marcel Amruschkewitz (Head of Factual RTL & VOX, RTL Deutschland), Marc Brasse (Leitung NDR Originals, NDR) und Catherine Harwardt (Chief Executive Producer DRIVE beta, Produzentin) die Teilnehmer*innen bei der Entwicklung ihrer Stoffe. Weitere Mentor*innen und Dozierende werden zeitnah bekannt gegeben.
Prof. Jennifer Mival: „Eines hat sich seit der ersten Masterclass nicht geändert: Wer mit hochwertigen Inhalten punkten will – egal ob im Streaming oder TV – kommt am Doku-Genre nicht vorbei. Ich freue mich, dieses erfolgreiche Programm weiterentwickeln und begleiten zu dürfen mit Fokus auf das Innovations- und Zukunftspotenzial des Genres. Ein großer Dank geht an alle Mentor*innen und Partner – neue und langjährige – für das Vertrauen, das sie in die Masterclass Non-Fiction setzen.“
Nadja Radojevic, Geschäftsführerin der ifs: „Mit dem 10. Jahrgang ist es uns gelungen, die Masterclass Non-Fiction mit vielfältigen Partnern und Mentor*innen noch breiter aufzustellen und zukunftsfähig auszurichten. Die Unterstützung von Sender- und Produktionsseite ist großartig. Ich freue mich sehr, dass wir mit Prof. Jennifer Mival eine ausgewiesene Format- und Plattformexpertin für die Leitung des neuausgerichteten Programms gewinnen konnten. Mein Dank gilt Prof. Uwe Kersken, der die Masterclass Non-Fiction ins Leben gerufen und über neun Jahrgänge mit großem Engagement und Erfolg inhaltlich geleitet hat.“
Bewerbungsschluss für die Masterclass Non-Fiction ist der 29. Oktober 2026. Die Weiterbildung startet Ende November. Weitere Informationen zur Masterclass Non-Fiction: www.filmschule.de
Über Prof. Jennifer Mival
Prof. Jennifer Mival verfügt über eine umfangreiche internationale Führungserfahrung im Bereich Non-Fiction bei Streamern, TV-Sendern und Produktionsfirmen mit Fokus auf plattformspezifischer Programm- und Formatentwicklung sowie weitreichender Expertise im internationalen Format-IP-Lizenzgeschäft. Als Professorin an der ifs leitet Jennifer Mival seit 2021 den Masterstudiengang Entertainment Producing. Parallel zu ihrer Professur arbeitet sie als Senior Advisor u. a. für die ARD/ARD-Mediathek, das SRF/Play SRF oder Seapoint Productions. Bis Ende 2020 verantwortete Jennifer Mival bei Netflix den Aufbau des neuen Doku-Serien- und Unscripted-Portfolios für den deutschsprachigen Markt und Skandinavien mit preisgekrönten seriellen Formaten. Zuvor war sie als Executive Producer bzw. Head of Formats bei Seapoint Productions, ITV Studios und ProSiebenSat.1 tätig. Ihre berufliche Karriere begann Jennifer Mival in London u. a. als Development Producer bei Fremantle.
10. Masterclass Non-Fiction mit neuem Fokus: Doku als Erfolgsgenre für Streaming und TV
Ob im Streaming, TV oder bei Youtube: Doku-Formate sind gefragter denn je. Neue Plattformen und Sehgewohnheiten verändern den Markt – und damit auch die Anforderungen an erfolgreiche Inhalte. Genau hier setzt die Masterclass Non-Fiction an und vermittelt als zehnmonatige berufsbegleitende Weiterbildung fundiertes Branchenwissen und praxisnahes Know-how rund um die Entwicklung innovativer Doku-Formate für Streaming und TV. Renommierte Mentor*innen und Dozierende aus der Branche begleiten die Teilnehmer*innen dabei, das Relevanz- und Auswertungspotenzial ihrer Stoffe zu erkennen und gezielt herauszuarbeiten. Im Mittelpunkt steht die konkrete Stoffentwicklung: Producer*innen, Regisseur*innen, Autor*innen und Journalist*innen mit ersten Erfahrungen im Doku- oder Factual-Bereich entwickeln ihre dokumentarischen Ideen zu plattform- und zielgruppengerechten Doku-Projekten – bis hin zur Produktionsreife. Ziel ist es, die Projekte optimal für die Platzierung bei Streamern, TV-Sendern oder Produktionsfirmen vorzubereiten. Zum Abschluss präsentieren die Teilnehmer*innen ihre Projekte vor einem ausgewählten Branchenpublikum – und erhalten damit die Gelegenheit, wertvolle Kontakte für die weitere Entwicklung zu knüpfen.
Auch das Format der Masterclass wurde modifiziert: Für eine bessere Vereinbarkeit mit Beruf und Familie finden vier der insgesamt neun mehrtägigen Module online statt.
Rückblick & erfolgreiche Projekte
Die Masterclass Non-Fiction wurde 2009 initiiert von Prof. Uwe Kersken (Mitbegründer und bis 2014 CEO der Gruppe5 Filmproduktion, seit 2014 Developer und Produzent für G5fiction und Partner), der sie bis 2025 inhaltlich geleitet und erfolgreich etabliert hat. Der Erfolg der Masterclass zeigt sich auch in den zahlreichen Projekten, die aus dem Programm hervorgegangen sind und inzwischen realisiert wurden. Dazu zählt etwa der vielfach beachtete Dokumentarfilm und Festivalerfolg »Die Kinder aus Korntal« von Julia Charakter, ausgezeichnet mit dem DEFA-Förderpreis 2023. Auch weitere Masterclass-Projekte wie »Der große Bluff. Wie man mit Kunst kassiert« (Anke Rebbert) und »Die Romika-Story« (Renate Werner) liefen erfolgreich im TV. Mehrere Projekte konnten sich über nationale und internationale Auszeichnungen und Nominierungen freuen, wie die ARTE-Reihe »Frauen und Ozeane« (Alexandra Sorgenicht) und die Terra-X-Doku »Venezuelas Tafelberge« (Lars Abromeit).