ifs @ Seriencamp

• ifs-Studierende präsentieren aktuelle Serienprojekte bei »Talent in Progress: ifs Series Showcase«

• Panel »Series as Brands« in Kooperation mit dem European Showrunner Programme der ifs



Das »Seriencamp« mit Festival und Conference zeigt vom 09. bis 11.06. wieder eine große Auswahl an internationalen Serien und versammelt nationale und internationale Serienschaffende zu Panels, Pitches und Networking im Kino Cinenova in Köln.



»Talent in Progress«: ifs Series Showcase«

Am 11.06. um 14 Uhr lädt die ifs Internationale Filmschule Köln zum Serien-Showcase »Talent in Progress: ifs Series Showcase« ein und gibt Einblicke in Schreibprojekte aus unterschiedlichen Phasen der ifs-Studiengänge MA Serial Storytelling, BA Film/Drehbuch, BA Film/Kreativ Produzieren und MA Digital Narratives. Die Bandbreite der Projekte reicht von Mini- bis zu Primetime-Serien und beinhaltet auch eine animierte Serie sowie ein interaktives Projekt. Zu ihren Protagonist*innen gehören rivalisierende Banden, investigative Journalist*innen oder Roboter, die gegen Außerirdische kämpfen. Moderiert wird der Pitch von ifs-Professorin Dr. Melanie Andernach.



Panel »Series as Brands«

Am 10.06. um 10 Uhr findet in Kooperation mit dem »European Showrunner Programme« der ifs das Panel »Series as Brands: Reimagining and Expanding IPs for the New Media Ecosystems« statt. Dann sprechen Christina Christ, Stefanía Halldórsdóttir, Steven Kane, Guido Reinhardt und Gregor Sauter darüber, wie sich eine starke IP von einer einzelnen Serie zu einem breit gefächerten narrativen Universum entwickeln kann und wie aktuelle strategische Herangehensweisen transmediales Denken einbeziehen.

Das »European Showrunner Programme« der ifs wird vom Creative Europe – MEDIA Programm der Europäischen Union gefördert und von der Schweizer Stiftung FOCAL unterstützt.



Zahlreiche ifs-Alumni sind Teil des Seriencamps ....

... und stellen bei weiteren Pitches der Seriencamp Conference aktuelle Projekte vor:

Ausgewählt für den Co-Production Pitch am 09.06. um 14.15 Uhr wurde die deutsch-finnische Action-Thriller-Serie »Armadillo«, geschrieben von Matti Laine, Alumnus des European Showrunner Programme (ESP) der ifs. Beim Writers’ Vision Pitch am 10.06. um 10.15 Uhr präsentieren zwei Autorinnen und Alumnae des ESP neue Serienprojekte: Creator und Headautorin Kerstin Höckel stellt das Serienprojekt »European Dreamers« vor und Autorin Maria Hinterkoerner das Serienprojekt »Venus«.

Maria Hinterkoerner ist auch Gast beim Fish-Bowl-Talk »I Just Came Up With It / Kill Your Darlings?« am 09.06. um 13.30 Uhr, wo sie u. a. darüber diskutiert, wie Serienentwicklung heute funktioniert und Marktlogik und kreative Vision in Einklang gebracht werden können.

In dem Format Work in Progress / Next From... Arte am 09.06. um 15.20 Uhr gewährt der exklusive Einblicke in mit Spannung erwartete neue Serien – mit dabei auch die Serien »Drohnenland« (Editing u. a. ifs-Alumnus Lucas Seeberger) und »Die Falle« unter Beteiligung zahlreicher ifs-Alumni wie Nicole Kortlüke, Renata Salazar Ivancan (Editing), Cordula Jedamski (Szenenbild), Ricci Becker (Außenrequisite), Carsten Wesche-Böttcher (Set Dresser) und Ann Katrin Hölz (Setrequisite).



... oder sind Gesprächsgäste und Hosts von Diskussionsrunden:

ESP-Absolventin Kerstin Höckel ist mit dabei, wenn in der Fish-Bowl-Diskussion »Turn The Screen?« am 10.06. ab 14 Uhr Vertikale Inhalte und Mikrodramen und die Zukunft des Storytelling erörtert werden.

ifs-Alumni aus dem MA Serial Storytelling moderieren drei Podiumsdiskussionen: Autor Marvin Meiendresch ist Host der Diskussionsrunde »The New Pulse of Medical Drama« zum Comeback von Arztserien. Das Panel »Writing Youth: Who Gets It Right?« zu Young Adult Serien moderiert Autorin Ljubica Luković. Die Moderation der Diskussionsrunde »Greenlight, What Now? From Pitch to Production« am Beispiel der Serie »Find Me« (AT) übernimmt Autorin Anna Richards.



... oder sind maßgeblich beteiligt an Serien im Festivalprogramm:

Auch beim Seriencamp Festival werden neue Serien mit Beteiligung von ifs-Alumni präsentiert: Im Writer‘s Room von »All Heroes Are Bastards« war Autorin und Serial-Storytelling-Absolventin Lena Tusche dabei. Headautor von »Club der roten Bänder – Die neue Generation« ist ESP-Alumnus Adrian Spring, beteiligt sind weitere ifs-Alumni aus dem BA Film wie Nick Julius Schuck (Junior Producer), Ann-Katrin Pauly (Lichtassistentin), Dominique Kleen (Szenenbildassistent) und Luisa Buchholz (Set Dresser). Für die Serie »The Flaws/Das Manko« – bereits Gewinner der Official Competition des Seriencamp als beste internationale Serie – verantwortet Benjamin Ikes den Schnitt. Bei »Back for more« arbeiteten zahlreiche ifs-Alumni im Art Department, darunter Jan Zinn (Art Director) und Christiane Krumwiede (Set Decorator). Producer der Serie »Mermaid to lovers« war ifs-Alumna Anne Maschlanka, Luisa Buchholz und Benedikt Runkel verantworteten das Szenenbild.

(lifePR) (