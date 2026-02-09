ifs @ Berlinale: Zahlreiche Alumni, Studierende und Professoren der ifs sind mit Projekten auf der Berlinale 2026 vertreten

Auf der 76. Berlinale (12. bis 22.02.2026) sind zahlreiche Absolvent*innen der ifs Internationale Filmschule Köln mit ihren Projekten in den unterschiedlichen Reihen vertreten.



In der Sektion Panorama feiert der Spielfilm »Vier minus drei« (R: Adrian Goiginger) seine Weltpremiere, für den ifs-Alumnus Senad Halibasic das Drehbuch geschrieben. Außerdem im Team: die Alumni Simon Blasi (Editing, u. a.) und Mustafa Shirin (Set Dresser). In derselben Reihe hat auch der Spielfilm »Staatsschutz« von Faraz Shariat seine Weltpremiere. Im Team waren ifs-Prof. Rolf Mütze (Visual Effects Executive Producer) und die ifs-Alumni Matthias Backmann (Compositing Supervisor), Jan Pfitzner (DI Digital Intermediate Supervisor) und Justus Maus (Compositing Artist).

Der Dokumentarfilm »Two Mountains Weighing Down My Chest« (R: Viv Li) hat seine Weltpremiere in der Sektion Panorama Dokumente, Alumnus Christoph Bargfrede verantwortet hierfür die Montage. Alumnus Jan Pfitzner war auch am Spielfilm »The Weight« (R: Padraic McKinley) beteiligt (als DI Digital Intermediate Supervisor), ebenso wie Cora Pratz (Szenenbild) und Maximilian Leo (Produzent), der in der Reihe Special Gala als Europa-Premiere läuft. In der Sektion Forum hat die Romanadaption »Liebhaberinnen« (R: Koxi) ihre Weltpremiere. Alumnus Jascha Viel war als Mischtonmeister im Team.



Im Rahmen des Berlinale Series Market sind in der exklusiven Preview-Reihe Berlinale Series Market Selects die Serien »All Heroes are Bastards« (Drehbuch: u. a. ifs-Alumna Lena Tusche) und »Cold Haven« (Produzent: ifs-Alumnus Pedro Lopes) zu sehen.

In der Reihe Co-Pro Series wird die Serie »In My Secret Life« vorgestellt (Creator/Autor: ifs-Alumnus Jóhann Ævar Grímsson).

Der Showcase Up Next: Germany beim Berlinale Series Market präsentiert ausgewählte Serienprojekte aus Deutschland. Für »Die Düsteren« hat ifs-Prof. Jan Martin Scharf gemeinsam mit Arne Nolting das Drehbuch geschrieben. Bei »4 Blocks Zero« ist ifs-Alumnus Lucas Seeberger als Editor im Team.

Alumna Cora Pratz ist Gesprächsgast des Panels »Controlled Chaos: The Production Design Process« der Reihe Berlinale Talents Talk.



Im Rahmen der Berlinale wird am 18.02. der Thomas Strittmatter Preis für ein herausragendes Drehbuch vergeben. Zu den drei nominierten Projekten gehört »Malibu« von den ifs-Alumni Duc-Thi Bui und Philipp Lutz. Bereits die Nominierung ist mit einem Preisgeld von 2.500 Euro verbunden. Der Preis wird vergeben von der MFG Filmförderung und ist mit 20.000 Euro dotiert.

Bereits am 15.02., wenn der Preis der deutschen Filmkritik verliehen wird, heißt es Daumen drücken für Projekte mit Beteiligung von Alumni: »Raumteiler« (Editing: Alumnus Patrick Hanemann, Nominierung Bestes Spielfilmdebüt), »Grüße vom Mars« (Editing: Alumna Nicole Kortlüke, Nominierung Bester Kinderfilm), »September 5«, (VFX Executive Producer: ifs-Prof. Rolf Mütze, Compositing Artist: Alumnus Matthias Backmann, Nominierung Bester Spielfilm).



Preis-Aussichten für ifs-Alumni gibt es auch am 20.02., wenn in Berlin die DAfFNE-Auszeichnung der Deutschen Akademie für Fernsehen für herausragende Einzelleistungen im deutschen Fernsehen vergeben wird. In der Kategorie VFX & ANIMATION sind ifs-Prof. Rolf Mütze und die ifs-Alumni Timo Stampa und Matthias Backmann nominiert mit Johanna Bischopink, Mareike Keller, Christian Laskawi für »Ich bin Dagobert«.



Darüber hinaus ist die ifs Gründungsteilnehmerin des ersten Berlinale Film School Summits, einer neuen Initiative im Rahmen des European Film Markets, die herausragende Studierende der Fachrichtungen Regie und Produktion führender internationaler Filmhochschulen zusammenbringt. Ziel ist es, eine neue Generation von Filmschaffenden zu fördern, die global denkt, grenzüberschreitend zusammenarbeitet und die Zukunft des Kinos aktiv mitgestaltet. Die Teilnehmer*innen erhalten während der gesamten Dauer der EFM exklusive Einblicke in die Berlinale und ihre Abteilungen. Das Angebot kulminiert in einem konzentrierten Summit Day am 17.02., der den direkten Austausch mit aufstrebenden Filmschaffenden aus aller Welt fördert. Die ifs entsendet 7 Teilnehmer*innen.



Die Initiative ENCOURAGE Film Talents lädt am 17.02. zum »Get-together« von Filmnachwuchs und -branche ins Zentrum für Kunst und Urbanistik ein – mit Pitchings und Panels, flankiert von Screenings am 16.02. im Babylon Berlin. Hier pitchen die ifs-Studierenden Elias Förderer und Karla Kristen ihr Doku-Projekt »Safe Space«. Im Screening-Programm am 16.02. wird der ifs-Abschlussfilm »Splitter« gezeigt (Regie/Drehbuch: Marie Pauline Bagh, Creative Producing: Pauline Schläger, Produktion: Julius Nerlich, Philip Malewicz, Kamera: Jakob Dombrowski, Editing/Sounddesign: Hannah Burgmann, Szenenbild: Franziska Schellhorn), der gerade auf dem Festival Max Ophüls Preis Premiere gefeiert hat.



Bei der diesjährigen Screenwriters’ Lounge des Deutschen Drehbuchverbandes (DDV) ist ifs-Alumna Nadine Gottmann Teilnehmerin des Panels »Anatomie eines Twists – Wie Mystery-Serien Spannung bauen«, moderiert von ifs-Alumnus Marvin Meiendresch. ifs-Alumna Lea Albring moderiert ein Panel zum Thema »Neue Geschlechterbilder: Wütende FLINTA*-Figuren on the Rise«. ifs-Prof. Jan Martin Scharf ist Gesprächsgast des Panels »Schreib-Teams: Gemeinsam zum Erfolg« – gemeinsam mit seinem Co-Autor Arne Nolting.



Absolvent*innen der ifs haben beim traditionellen Alumni-Treff am 16.02. wieder die Gelegenheit zum Austausch. Und auch das European Showrunner Programme der ifs lädt mit einem »European Showrunner Network«-Dinner Alumni und Showrunner am 14.02. zu intensiven Gesprächen ein.

Das Event »Series Mixer« am 17.02. bringt Studierende und Alumni von fünf europäischen Serien-programmen zusammen - darunter auch der Masterstudiengang Serial Storytelling der ifs.

