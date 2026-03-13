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ifs Internationale Filmschule Köln gGmbH Schanzenstr. 28 51063 Köln, Deutschland http://www.filmschule.de
Ansprechpartner:in Frau Miriam Edinger +49 221 920188230
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»Riskier einen Blick!« – Einblicke in Filmstudiengänge und -berufe

»Tag der offenen Tür« am 21. März 2026 in der ifs Internationale Filmschule Köln

(lifePR) (Köln, )
Am 21. März lädt die ifs Internationale Filmschule Köln ein zum »Tag der offenen Tür« von 11 bis 18 Uhr in ihre Räumlichkeiten in Köln-Mülheim, Schanzenstr. 28.

Gäste können lebendige Einblicke in die Studiengänge der ifs gewinnen: durch Arbeitsbeispiele, Workshops, offene Werkstätten, Gespräche und Filmscreenings – von den Bachelor-Schwerpunkten Drehbuch, Editing Bild & Ton, Kamera, Kreativ Produzieren, Regie, Szenenbild und VFX & Animation bis hin zu den Masterstudiengängen 3D Animation for Film and Games, Digital Narratives, Entertainment Producing und Serial Storytelling.

Wie Regisseur*innen arbeiten, können Interessierte bei einer »Inszenierungsübung« mit Schauspieler*innen im ifs-Studio erleben. Dort ist von Szenenbild-Studierenden gerade ein neues Set für die nächsten ifs-Filmdrehs gebaut und gestaltet worden: ein verschachtelter Innenhof eines gealterten Art-Deco-Hauses mit Stuckfassade. Vertiefende Einblicke in die Arbeit des Drehbuch-Departments gibt es bei der Studioübung »Vom Buch zum Film« mit Prof. Magnus Vattrodt (Deutscher Fernsehpreis & Grimme Preis für »Die Wannseekonferenz«) oder bei einer Präsentation zum Schreiben für die Serie »How to Sell Drugs Online (Fast)«.
Die Entwicklung komplexer Animationen und visueller Effekte präsentieren Studierende aus dem Bereich VFX & Animation. Über die Schulter schauen kann man Studierenden in den Editing-Suiten beim Schneiden von aktuellen Filmprojekten. Im Kino können Filmfans auf der großen Leinwand aktuelle und ausgezeichnete Kurzfilme von Studierenden anschauen: real und animiert. Für ein herausragendes Sounderlebnis sorgt dabei die High-end-Ausstattung mit dem Dolby-lizensierten Atmos-Soundsystem. Wie in der Postproduktion eine komplexe Tonmischung entsteht, erleben Interessierte am Beispiel von ausgezeichneten Kurzfilmen – und auch, mit welchen ungewöhnlichen Tools Geräusche für Filme in der Foley-Werkstatt entstehen.

Selbst aktiv werden können Besucher*innen in der Schreibwerkstatt, im Kamera-Workshop oder beim Testen von VR-Experiences der Studierenden im MA Digital Narratives. Wie kunstvoll im Bereich Szenenbild die Realität imitiert wird, erleben Gäste beim Gestalten von rostigen Oberflächen.

Über Projekte im und Wege nach dem Studium berichten Absolvent*innen und Studierende in moderierten Gesprächen. Darüber hinaus haben Besucher*innen jederzeit die Möglichkeit, sich im persönlichen Austausch mit Profs, Studierenden und Mitarbeiter*innen umfassend zu informieren. Zwischendurch warten Waffeln und Getränke.

Das detaillierte Programm findet sich hier: www.filmschule.de

ifs Internationale Filmschule Köln gGmbH

Im Jahr 2000 gegründet, gehört die ifs Internationale Filmschule Köln heute zu den führenden Ausbildungsstätten für Film und Bewegtbild in Deutschland. Sie versteht sich als zentrale, international ausgerichtete Aus- und Weiterbildungseinrichtung für die audiovisuelle Medienbranche. Ihr Ziel ist es, Film- und Medienschaffenden in enger Verschränkung von Theorie und Praxis eine hochwertige, zukunftsorientierte Ausbildung zu bieten. Der Sitz am Film- und Medienstandort Köln prägt in besonderem Maße ihren Anspruch der Branchennähe. Gesellschafterin der ifs ist die Film- und Medienstiftung NRW. Die Studiengänge werden in Kooperation mit der TH Köln angeboten.

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