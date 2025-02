KI. Medien – neue Weiterbildungsreihe zu KI in den audiovisuellen Medien

Am 27. März startet an derdie neue Weiterbildungsreihe »«. Mehrtägige Seminare und Workshops vermitteln kompakt und praxisnah Wissen zu KI-Tools und Workflows für die Anwendung in audiovisuellen Medien.Film- und Medienschaffende aus unterschiedlichen Bereichen - wie Produzent*innen, Autor*innen, Redakteur*innen und VFX- und Animations-Professionals - erhalten einen umfassenden Einblick in die neuesten Entwicklungen und Einsatzmöglichkeiten von Künstlicher Intelligenz in der Film- und Medienbranche.Die inhaltliche Leitung der Reihe übernimmt, der als freischaffender Visual Effects Artist, Animator und KI-Experte traditionelles Filmhandwerk mit innovativer Technologie verbindet. In seinem erfolgreichen YouTube-Kanalwidmet er sich regelmäßig neuen Entwicklungen zu KI-gestütztem Filmemachen. Zur Bedeutung von KI für Filmschaffende sagt er: „Die Frage ist nicht mehr, ob KI unsere Arbeit verändert, sondern wie wir diese Veränderung zu unserem kreativen Vorteil nutzen. Als Filmschaffender verstehe ich die Verunsicherung angesichts der KI-Revolution. Genau deshalb widme ich mich der Aufgabe, zu zeigen, wie diese neuen Tools unser traditionelles Handwerk nicht ersetzen, sondern bereichern.“, Geschäftsführerin der ifs: „Als zukunftsorientierte Bildungsinstitution möchten wir Medienschaffenden zu diesem hochaktuellen Thema praxisrelevantes Wissen und das nötige Handwerkszeug vermitteln. Unser berufsbegleitendes Weiterbildungsangebot nimmt KI-Anwendungen für unterschiedliche Zielgruppen in den Fokus, klärt medienrechtliche Fragen und zeigt Chancen auf.“Den Auftakt der mehrteiligen Reihe macht am 27. März die zweitägigemit Grundlagenwissen zu aktuellen Tools, etablierten Workflows und Anwendungsbeispielen sowie zu Potenzialen, Limitationen, ethischen Aspekten und einer rechtlichen Einordnung.Es folgen bis Ende Juni weitere Angebote zu. Zu den Lehrenden gehören nebenauch(Rechtsanwältin) und das Dozentenduo(Drehbuchautor, Produzent) und(Drehbuchautor, Crossmedia-Produzent) als Experten für KI-basiertes Storytelling.Solo-Selbstständige haben die Möglichkeit, für einzelne Module der Reihe KOMPASS-Förderung zu beantragen und darüber ggf. eine Rückerstattung von 90% der Teilnahmegebühren zu erhalten.Mehr Informationen und Anmeldung unter www.filmschule.de