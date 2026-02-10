„Gelungenes Experiment“: SOKO Köln-Folge von ifs-Studierenden läuft am 17.02. im ZDF
• Drehbuch-Studierende haben die Folge »Doppeltes Kaliber« entwickelt und geschrieben
• Erfolgreiche Kooperation von Network Movie Köln und ifs
Wenn am 17.02. um 18 Uhr die neue Folge der Krimireihe SOKO Köln im ZDF ausgestrahlt wird, ist sie das Ergebnis einer erfolgreichen Kooperation zwischen der Filmproduktion Network Movie Köln und der ifs Internationale Filmschule Köln.
Das Drehbuch der Folge »Doppeltes Kaliber« stammt von Drehbuch-Absolvent*innen im Bachelorstudiengang Film – im Fokus: eine Geiselnahme in der SOKO. Im Rahmen der Kooperation mit Network Movie Köln hatten die damaligen Studierenden im Unterricht an der ifs den Plot und das Exposé zu der Folge entwickelt.
Initiiert wurde das Projekt von Florian Strebin (Producer, Network Movie Köln), der die Studierenden auch als Dozierender betreute. Die finale Drehbuchfassung der Episode entstand anschließend in kollegialer Zusammenarbeit der Drehbuch-Absolvent*innen des Jahrgangs, die inzwischen ihr Studium abgeschlossen hatten: Keyan Abdollahi, Julia Bettermann, Tim Dude, Hürcihan Gül, Nina Lieverscheidt, Sylvia Sargisyan, Olivia Unruh und Anna Wagner. Redaktionell betreut wurde die Episode von ZDF-Redakteurin Dagmar Ungureit.
Florian Strebin: „Im Rahmen meines Seminars »TV Serienentwicklung« an der ifs habe ich gemeinsam mit den damaligen Drehbuch-Studierenden den Plot für eine Folge der ZDF-Serie SOKO KÖLN entwickelt. Aus dieser intensiven kreativen Zusammenarbeit ist ein Exposé hervorgegangen, das schließlich an den Sender verkauft wurde. Auf dieser Grundlage entstand ein Drehbuch für eine Serienfolge, das von den Autor*innen mit viel Engagement und erzählerischer Kraft ausgearbeitet wurde. Ich freue mich, dass aus unserer gemeinsamen Entwicklungsarbeit ein eigenständiges Werk gewachsen ist, und gratuliere den Absolvent*innen zu diesem Schritt in ihr Berufsleben.“
Auf Einladung des Producers der Folge, Robert Schaefer (Network Movie Köln), konnten einige der Drehbuch-Absolvent*innen im September 2025 beim Dreh der Folge »Doppeltes Kaliber« dabei sein und Regisseur Till Müller-Edenborn über die Schulter schauen.
Robert Schaefer: „Alle acht Drehbuch-Absolvent*innen eines Jahrgangs als Kollektiv ein Buch schreiben zu lassen, war für alle Beteiligten ein gelungenes Experiment. Die Autor*innen haben gezeigt, wie man die SOKO Köln anders denken kann und haben die Grenzen des Formats ausgetestet. Entstanden ist eine ganz besondere Folge, auf die sich alle SOKO-Fans freuen können.“
Der Plot der Folge »Doppeltes Kaliber«: Schauspieler Simon Wilkens, der an der Seite seiner Frau Birgit (Jennifer Ulrich) eine der Hauptrollen in einer erfolgreichen Krimiserie spielte, ist mit einer Trophäe erschlagen worden. An der Tatwaffe werden Fingerabdrücke seiner Agentin Kathleen (Vu Mai Duong Kieu) gefunden. Birgit Wilkens ist davon überzeugt, dass die Ermittler die falsche Person verdächtigen und greift zum Äußersten: Sie nimmt die Kommissar*innen Lilly Funke (Tatjana Kästel) und Matti Wagner (Pierre Besson) als Geiseln.
Die Folge »Doppeltes Kaliber« wird am Dienstag, den 17.02., um 18 Uhr im ZDF ausgestrahlt und ist ab sofort in der ZDF-Mediathek zu sehen.
Bildmaterial zu der Folge erhalten Sie unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100. Fotos vom Setbesuch der Drehbuch-Absolvent*innen finden Sie hier.