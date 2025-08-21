Fünf Nominierungen für ifs-Projekte bei Filmpreis FIRST STEPS

» Mein Name Akim « im Rennen um Nachwuchspreis in der Kategorie Mittellanger Spielfilm und Big Audience Award sowie Götz-George-Nachwuchspreis

» The Sons of Ilir « nominiert in der Kategorie Kurzfilm

Animationsfilm »Fake News« erhält Nominierung in der Kategorie Short Steps

Das Drama(Regie / Drehbuch: Aleksandr Kim, Produzentin: Alina Naomi Theis, Kreative Produzentin: Annalena Liesner, Kamera: Jonas Thibaut, Editing & Sounddesign: Sophia Timšin) derist für den diesjährigenin gleich drei Kategorien nominiert. In derist »Mein Name Akim« im Rennen um den mit 12.000 Euro dotierten Preis. Hauptdarstellerin Yun Huang hat Chancen auf den, dotiert mit 10.000 Euro. Darüber hinaus konkurriert der Film um den mit 7.000 Euro prämierten(Regie / Drehbuch: Robert Deçani, Produzentin: Caterina Ruzzante, Kamera: Alessandra Albano, Editing & Sounddesign: Jannik Urlaub, Szenenbild: Lion Littwin) erhält eine Nominierung in der, dotiert mit 10.000 Euro.Beide Filme sind Abschlussfilme imder ifs und gefördert von derDer Animationsfilm(Regie / Drehbuch / Kamera / Editing / Produktion / Animation: David Seul, Animation: Cem Karayakas, Kishore Srinivasan, Elisa Drache) ist in dernominiert, die mit einem Preisgeld von 5.000 Euro dotiert ist. Er ist als Abschlussprojekt imentstanden, einem Masterstudiengang von ifs und TH Köln.In jeder der Kategorien werden drei Nominierungen ausgesprochen, die mit jeweils 1.000 Euro dotiert sind. Alle nominierten Filmemacher*innen werden zu einem besonderen Rahmenprogramm rund um die Preisverleihung eingeladen.Akim, ein Trans*Mann und politischer Flüchtling, stößt inbei seinen unermüdlichen Versuchen, Deutsch zu lernen, um studieren zu können, auf bürokratische Hürden, unverständliche Vorschriften und eine menschenverachtende Kälte.Vor 30 Jahren aus Albanien geflohen, haben Agim und Erjon unterschiedliche Leben geführt. Der letzte Wunsch ihres Vaters bringt sie zurück. Dort müssen sie sich inihrer Vergangenheit, ihrer brüchigen Beziehung und einem Land stellen, das sich ebenso verändert hat wie sie.Inlebt eine Pflanze friedlich auf dem Balkon über einer Straße, bis ihr Besitzer eines Tages beginnt, online Fake News über den Umgang mit Pflanzen zu lesen. Schwere Misshandlungen zwingen die Pflanze zum Äußersten: In der Annahme, dass ein Computer die Quelle allen Übels ist, versucht die Pflanze, den Computer zu töten.Verliehen werden die deutschen Nachwuchsfilmpreise FIRST STEPS amim Theater des Westens in Berlin. Wer live dabei sein möchte, kann die Verleihung ab 19.30 Uhr im Livestream der ARD-Mediathek verfolgen.Der Nachwuchspreis FIRST STEPS ist die wichtigste Auszeichnung für Abschlussfilme von Filmschulen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Er ist mit insgesamt 132.000 Euro der höchst dotierte Nachwuchspreis und wird jährlich in zehn Preiskategorien vergeben. In diesem Jahr wurden 187 Einreichungen angenommen.Als private Initiative der Filmwirtschaft wurde FIRST STEPS 1999 von den Produzenten Bernd Eichinger und Nico Hofmann ins Leben gerufen. Er wird veranstaltet von der Deutschen Filmakademie e.V. in Partnerschaft mit ARD, Constantin Film, Netflix, Prime Video, Seven.One Entertainment Group, Studio Hamburg, UFA und Warner Bros., um den Filmnachwuchs nachhaltig und effektiv zu fördern.