Zurück in Bewegung: Wie aktive Therapie Patienten stärkt und Praxen verändert
Neue HUR-Erfolgsgeschichte über Therapieerfolg und wirtschaftliche Praxisentwicklung
Diese Patientengeschichte steht im Mittelpunkt der neuen HUR-Erfolgsgeschichte. Sie zeigt, wie aktive Therapie Menschen nachhaltig unterstützen kann und welche Bedeutung ein gut geplanter Trainingsbereich dabei hat.
Auch für die Praxis hat sich dieser Weg ausgezahlt. Der Trainingsbereich sorgt für strukturiertere Abläufe, stärkt die Patientenbindung und eröffnet neue wirtschaftliche Perspektiven. Die hohe Nachfrage ist inzwischen so groß, dass bereits eine räumliche Erweiterung und zusätzliche HUR-Trainingsgeräte geplant sind.
Sebastian Malcherczyk beschreibt die Entwicklung so: „Wir hatten anfangs große Bedenken wegen der Kosten und der Sorge, dass der Raum leer bleibt. Heute sehen wir: Die Therapie ist effizienter, der Umsatz höher und die Patientenbindung deutlich stärker“, sagt der Inhaber der Physiotherapiepraxis in Schwerte.
Mit der neuen Erfolgsgeschichte erweitert HUR Deutschland seine Rubrik „Erfolgsgeschichten“ um ein weiteres Praxisbeispiel. Authentische Einblicke zeigen, wie moderne Trainingstherapie Patienten und Praxen gleichermaßen stärken kann und geben Physiotherapiepraxen wertvolle Impulse für die eigene Weiterentwicklung.
Mehr Infos:
https://hur-deutschland.de/produktvorstellung/physiotherapie-malcherczyk/