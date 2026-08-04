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Zurück in Bewegung: Wie aktive Therapie Patienten stärkt und Praxen verändert

Neue HUR-Erfolgsgeschichte über Therapieerfolg und wirtschaftliche Praxisentwicklung

(lifePR) (Freudenstadt, )
Ein Sturz kann den Alltag von einem Moment auf den anderen verändern. Für Eveline Pataki begann damit der Weg zurück zu mehr Sicherheit, Selbstständigkeit und Lebensqualität. In der Physiotherapiepraxis Sebastian Malcherczyk in Schwerte wurde sie dabei nicht nur therapeutisch begleitet, sondern Schritt für Schritt an regelmäßiges Training herangeführt. Heute ist Bewegung wieder fester Bestandteil ihres Alltags.

Diese Patientengeschichte steht im Mittelpunkt der neuen HUR-Erfolgsgeschichte. Sie zeigt, wie aktive Therapie Menschen nachhaltig unterstützen kann und welche Bedeutung ein gut geplanter Trainingsbereich dabei hat.

Auch für die Praxis hat sich dieser Weg ausgezahlt. Der Trainingsbereich sorgt für strukturiertere Abläufe, stärkt die Patientenbindung und eröffnet neue wirtschaftliche Perspektiven. Die hohe Nachfrage ist inzwischen so groß, dass bereits eine räumliche Erweiterung und zusätzliche HUR-Trainingsgeräte geplant sind.

Sebastian Malcherczyk beschreibt die Entwicklung so: „Wir hatten anfangs große Bedenken wegen der Kosten und der Sorge, dass der Raum leer bleibt. Heute sehen wir: Die Therapie ist effizienter, der Umsatz höher und die Patientenbindung deutlich stärker“, sagt der Inhaber der Physiotherapiepraxis in Schwerte.

Mit der neuen Erfolgsgeschichte erweitert HUR Deutschland seine Rubrik „Erfolgsgeschichten“ um ein weiteres Praxisbeispiel. Authentische Einblicke zeigen, wie moderne Trainingstherapie Patienten und Praxen gleichermaßen stärken kann und geben Physiotherapiepraxen wertvolle Impulse für die eigene Weiterentwicklung.

Mehr Infos:
https://hur-deutschland.de/produktvorstellung/physiotherapie-malcherczyk/

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Neue Erfolgsgeschichte: Zurück in Bewegung

HUR Deutschland GmbH

Die Produktpalette von HUR umfasst Trainingsgeräte für das Training aller Muskelgruppen, Ausdauergeräte, Körperanalyse-Systeme sowie Lösungen für Gleichgewichts- und Koordinationstraining. Ergänzt wird das Angebot durch Analyse- und Trainingskonzepte für Therapie, Prävention und gesundheitsorientiertes Training. Die Systeme kommen in Physiotherapiepraxen, Reha-Kliniken, Gesundheitszentren, Senioreneinrichtungen und Fitnessstudios zum Einsatz.

Bedarfsgerechtes Training

HUR-Trainingsgeräte arbeiten mit pneumatischem Widerstand. Der Trainingswiderstand wird über Druckluft erzeugt – nicht über herkömmliche Gewichtsplatten. Dadurch startet das Training mit sehr niedrigen Widerständen. Die Belastung kann fein dosiert werden und lässt sich in kleinen Schritten präzise steigern – bis auf 100 Gramm genau. Das ist besonders vorteilhaft für Menschen in der Rehabilitation, für ältere Trainierende oder für den Einstieg ins Krafttraining. Die Geräte lassen sich wahlweise über das SmartTouch-System mit RFID-Anmeldung (z. B. Armband) oder manuell per Tastendruck bedienen. Unabhängig voneinander bewegliche Hebelarme ermöglichen zudem ein isoliertes Training beider Körperseiten.

Effiziente Nutzung der Trainingsfläche

Da HUR-Geräte ohne große Gewichtsplatten arbeiten, benötigen sie vergleichsweise wenig Platz. Einige Geräte vereinen mehrere Trainingsfunktionen in einer Station. Das schafft mehr Trainingsmöglichkeiten auf begrenzter Fläche und unterstützt effiziente Abläufe im Trainingsbetrieb. Für Praxen, Gesundheitsanbieter und Studio-Betreiber bedeutet das eine bessere Auslastung der Trainingsfläche.

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