Zurück in Bewegung: Wie aktive Therapie Patienten stärkt und Praxen verändert

HUR Deutschland GmbH

Die Produktpalette von HUR umfasst Trainingsgeräte für das Training aller Muskelgruppen, Ausdauergeräte, Körperanalyse-Systeme sowie Lösungen für Gleichgewichts- und Koordinationstraining. Ergänzt wird das Angebot durch Analyse- und Trainingskonzepte für Therapie, Prävention und gesundheitsorientiertes Training. Die Systeme kommen in Physiotherapiepraxen, Reha-Kliniken, Gesundheitszentren, Senioreneinrichtungen und Fitnessstudios zum Einsatz.



Bedarfsgerechtes Training



HUR-Trainingsgeräte arbeiten mit pneumatischem Widerstand. Der Trainingswiderstand wird über Druckluft erzeugt – nicht über herkömmliche Gewichtsplatten. Dadurch startet das Training mit sehr niedrigen Widerständen. Die Belastung kann fein dosiert werden und lässt sich in kleinen Schritten präzise steigern – bis auf 100 Gramm genau. Das ist besonders vorteilhaft für Menschen in der Rehabilitation, für ältere Trainierende oder für den Einstieg ins Krafttraining. Die Geräte lassen sich wahlweise über das SmartTouch-System mit RFID-Anmeldung (z. B. Armband) oder manuell per Tastendruck bedienen. Unabhängig voneinander bewegliche Hebelarme ermöglichen zudem ein isoliertes Training beider Körperseiten.



Effiziente Nutzung der Trainingsfläche



Da HUR-Geräte ohne große Gewichtsplatten arbeiten, benötigen sie vergleichsweise wenig Platz. Einige Geräte vereinen mehrere Trainingsfunktionen in einer Station. Das schafft mehr Trainingsmöglichkeiten auf begrenzter Fläche und unterstützt effiziente Abläufe im Trainingsbetrieb. Für Praxen, Gesundheitsanbieter und Studio-Betreiber bedeutet das eine bessere Auslastung der Trainingsfläche.

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