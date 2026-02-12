Neue FAQ-Rubrik unterstützt Physiotherapiepraxen und Kliniken bei wichtigen Fragen
Zentrale Antworten zu Training, Therapie, SmartTouch, Planung und Service auf einen Blick.
Ziel der neuen Seite ist es, Fachbesuchern schnell Orientierung zu geben und häufige Rückfragen direkt zu klären. Gleichzeitig stärkt die strukturierte Wissenssammlung die Transparenz rund um medizinisches Training mit HUR-Systemen.
Die Inhalte reichen von Sicherheit und Natural Transmission® über SmartTouch-Technologie und Leistungsmessung bis hin zu Sturzprävention, Präventionstraining und rollstuhltauglichen Lösungen. Auch Themen wie Planung von Trainingsflächen, Wartung, Finanzierung oder Marketingunterstützung werden verständlich erläutert.
Damit entsteht ein zentraler Wissensbereich, der Praxisteams im Alltag unterstützt und Entscheidungsprozesse erleichtert. Besucher erhalten fundierte Informationen, ohne lange nach einzelnen Antworten suchen zu müssen.
„Mit der neuen FAQ-Seite bündeln wir unser Know-how an einer Stelle und schaffen einen schnellen Zugang zu wichtigen Fachinformationen“, erklärt Thomas Lampart, Geschäftsführer der HUR Deutschland GmbH. „Das hilft Praxen und Einrichtungen, medizinisches Training noch sicherer, effizienter und wirtschaftlicher umzusetzen.“
Die FAQ-Seite ist ab sofort online erreichbar unter:
www.hur-deutschland.de/neue-faq