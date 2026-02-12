Kontakt
Neue FAQ-Rubrik unterstützt Physiotherapiepraxen und Kliniken bei wichtigen Fragen

Zentrale Antworten zu Training, Therapie, SmartTouch, Planung und Service auf einen Blick.

Mit einer neuen FAQ-Seite erweitert HUR Deutschland sein Informationsangebot für Physiopraxen, Kliniken und Gesundheitseinrichtungen. Die kompakte Übersicht beantwortet zentrale Fragen zu Trainingsgeräten, Anwendungen, Software, Service und medizinischen Konzepten.

Ziel der neuen Seite ist es, Fachbesuchern schnell Orientierung zu geben und häufige Rückfragen direkt zu klären. Gleichzeitig stärkt die strukturierte Wissenssammlung die Transparenz rund um medizinisches Training mit HUR-Systemen.

Die Inhalte reichen von Sicherheit und Natural Transmission® über SmartTouch-Technologie und Leistungsmessung bis hin zu Sturzprävention, Präventionstraining und rollstuhltauglichen Lösungen. Auch Themen wie Planung von Trainingsflächen, Wartung, Finanzierung oder Marketingunterstützung werden verständlich erläutert.

Damit entsteht ein zentraler Wissensbereich, der Praxisteams im Alltag unterstützt und Entscheidungsprozesse erleichtert. Besucher erhalten fundierte Informationen, ohne lange nach einzelnen Antworten suchen zu müssen.

„Mit der neuen FAQ-Seite bündeln wir unser Know-how an einer Stelle und schaffen einen schnellen Zugang zu wichtigen Fachinformationen“, erklärt Thomas Lampart, Geschäftsführer der HUR Deutschland GmbH. „Das hilft Praxen und Einrichtungen, medizinisches Training noch sicherer, effizienter und wirtschaftlicher umzusetzen.“

Die FAQ-Seite ist ab sofort online erreichbar unter:
www.hur-deutschland.de/neue-faq

Neue FAQ-Seite mit Antworten zu Training, Therapie, SmartTouch und Service.

HUR Deutschland GmbH

Das Unternehmen HUR ist weltweit führender Hersteller medizinischer Trainings- und Fitnessgeräte auf pneumatischer Basis.
Menschen aller Altersgruppen und körperlicher Verfassung trainieren regelmäßig auf unseren Geräten und sorgen damit für den Erhalt von Beweglichkeit, Leistungsfähigkeit und körperlichen Wohlbefinden.

Die Produktpalette von HUR umfasst Geräte für das Training aller Muskelgruppen, Cardio-Geräte, Körperanalyse-Waagen und eine Balance-Plattform. Sie kommen in Physiotherapiepraxen, Reha-Kliniken, Fitness- und Gesundheitsstudios zum Einsatz.

Bedarfsgerechtes Training - die Pneumatik macht den Unterschied
Unsere Trainingsgeräte arbeiten pneumatisch, das heißt der Widerstand wird über Druck erzeugt anstatt über herkömmliche Gewichtsplatten. Das bietet entscheidende Vorteile für Reha-Patienten und Senioren. Das niedrige Einstiegsgewicht und die stufenlose Erweiterung verhelfen gerade dieser Personengruppe zu schnell sichtbaren Erfolgen und motivieren zu einer dauerhaften Integration des Trainings im Alltag.
Die Geräte können bei SmartTouch berührungslose durch ein Transponderarmband oder beim analogen Display mit einfachem Tastendruck (+/-) sehr leicht bedient werden.
Dank unabhängig voneinander agierender Hebelarme, besteht die Möglichkeit, jede Körperseite separat anzusprechen.

Weniger Platz – mehr Gewinn
Durch den Verzicht auf große Gewichtsplatten benötigen HUR-Trainingsgeräte sehr wenig Platz. Einige Trainingsstationen sind auch mit einer Doppelfunktion ausgestattet. Dies kommt Betreibern von Physiotherapiepraxen und Fitnessstudio-Besitzern zugute. Denn weniger Platzbedarf bedeutet mehr Geräte auf geringem Raum. Mehr Trainingsgeräte bieten mehr Kunden die Möglichkeit gleichzeitig zu trainieren.

