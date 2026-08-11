Unvergesslich heiraten und feiern im Rhein-Neckar-Kreis: Geheimtipp Hotel Vorfelder in Walldorf

Besondere Anlässe verlangen nach einem besonderen Rahmen
Wer im Raum Heidelberg, Walldorf und Umgebung ein Fest plant, steht oft vor der Frage: Wo finden wir eine Location, die Eleganz, Gemütlichkeit und perfekten Service vereint?
Bei den vielen schönen Veranstaltungsorten der Region führt ein Weg immer wieder an einen Ort, der genau diesen Anspruch mit Bravour erfüllt: das Hotel Vorfelder mit Kaminrestaurant in Walldorf.
Als familiär geführtes 4-Sterne First-Class Hotel spürt man hier vom ersten Moment an eine ganz besondere Atmosphäre. Es ist diese seltene Mischung aus gelebter Herzlichkeit und professioneller Gastfreundschaft, die das Haus von anderen Locations abhebt. Zahlreiche hervorragende Gäste- und Restaurantbewertungen bestätigen diesen Eindruck immer wieder aufs Neue.
Traumhafte Hochzeiten und Freie Trauungen unter freiem Himmel
Der schönste Tag im Leben verdient eine Kulisse, die im Gedächtnis bleibt. Das Hotel Vorfelder hat sich längst als exklusive Adresse für Hochzeitsfeiern im Rhein-Neckar-Kreis etabliert.
- Der perfekte Rahmen für bis zu 70 Personen: Die wundervollen Veranstaltungsräume bieten einen festlichen und zugleich gemütlichen Rahmen für Hochzeitsgesellschaften mit bis zu 70 Gästen. Hier wird jedes Detail liebevoll auf die Wünsche des Brautpaares abgestimmt.
- Romantik pur – Freie Trauung auf der Gartenterrasse: Ein absolutes Highlight für Heiratswillige ist die Möglichkeit, sich direkt vor Ort das Ja-Wort zu geben. Die hoteleigene Gartenterrasse bietet den perfekten, grünen Rahmen für eine emotionale Freie Trauung, bevor es nahtlos zum Sektempfang und anschließenden Festessen übergeht.
- Kulinarischer Genuss: Das erfahrene Küchenteam des Hauses sorgt dafür, dass das Hochzeitsmenü oder -buffet kulinarisch keine Wünsche offen lässt und perfekt auf die Gesellschaft abgestimmt ist.
Nicht nur für Hochzeiten ist das Hotel Vorfelder eine erstklassige Wahl. Auch für private Familienfeiern wie runde Geburtstage, Taufen oder Konfirmationen bietet das Haus den passenden, stilvollen Rahmen.
Darüber hinaus schätzen Geschäftskunden das Hotel für kleinere, aber feine Firmenfeiern sowie stimmungsvolle Weihnachtsfeiern, bei denen der genussvolle Ausgleich zum Berufsalltag im Vordergrund steht.
Fazit
Das Hotel Vorfelder in Walldorf bei Heidelberg ist weit mehr als nur ein exzellentes 4-Sterne First-Class Hotel. Es ist ein Ort der Begegnung, an dem Gastfreundschaft großgeschrieben wird und Feste gefeiert werden, wie sie fallen – persönlich, herzlich und auf höchstem Niveau. Wer eine Location sucht, die professionelle Ansprüche mit familiärem Charme verbindet, findet hier im Herzen der Metropolregion Rhein-Neckar die perfekte Adresse.
Web: www.hotel-vorfelder.de
E-Mail: info@hotel-vorfelder.de
Telefon: 06227 6990