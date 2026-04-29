Wer an die Kurpfalz denkt, hat oft das Heidelberger Schloss oder den Speyerer Dom vor Augen. Doch im Herzen dieser geschichtsträchtigen Region, in Walldorf, liegt ein Rückzugsort, der gerade im Frühling eine besondere Anziehungskraft ausübt. Das 4-Sterne First Class Hotel Vorfelder ist weit über die Stadtgrenzen hinaus für eine Tugend bekannt, die heute oft zu kurz kommt: eine Gastfreundschaft, die nicht aufgesetzt wirkt, sondern familiär gelebt wird.
Regionalität, die man schmeckt
Das Herzstück eines Besuchs in der aktuellen Saison ist zweifellos das Kaminrestaurant. Während andernorts Spargel oft weite Wege zurücklegt, setzt man im Hause Vorfelder auf kompromisslose Lokalität. Der Spargel wird direkt vom benachbarten Spargelhof Mayer in Walldorf bezogen – gestochen am Morgen, serviert am Abend.
Gäste haben die Wahl: Entweder man genießt die edlen Stangen im stilvollen Ambiente des Restaurants oder, bei den ersten warmen Sonnenstrahlen, auf der weitläufigen Gartenterrasse. Das passende Arrangement dazu trägt den charmanten Namen „Hey du schöne Spargelzeit“ und richtet sich gezielt an Feinschmecker, die den Genuss mit einer erholsamen Übernachtung verbinden möchten.
Ein Basislager für Entdecker: Von Weltkulturerbe bis Familienspaß
Besonders für einen Kurzurlaub mit Freunden oder der Familie bietet die Lage des Hotels strategische Vorteile. In nur wenigen Autominuten erreichen Besucher:
- Heidelberg: Die geschichtsträchtige Altstadt und das Schloss sind ein Muss für jeden Kulturliebhaber.
- Schwetzingen: Der berühmte Schlossgarten gilt als eines der schönsten Garten-Ensembles Europas.
- Speyer: Mit seinem UNESCO-Weltkulturerbe-Dom und dem Technik Museum bietet die Stadt das perfekte Programm für Groß und Klein.
Qualität, die sich in Zahlen und Stimmen spiegelt
Dass das Konzept des familiär geführten Hauses aufgeht, zeigen die Gästebewertungen. Sauberkeit, Freundlichkeit, eine exzellente Küche und hohe Servicequalität werden hier immer wieder hervorgehoben. Es ist die Kombination aus der Professionalität eines First-Class-Hotels und der Wärme eines Familienbetriebs, die das Haus Vorfelder zu einer Top-Adresse in der Metropolregion Rhein-Neckar macht.
Wer also den Frühling von seiner genussvollsten Seite erleben möchte, findet in Walldorf die ideale Mischung aus Entspannung, Kultur und dem wohl besten Spargel der Region.
Infobox für Reisende: Das Hotel Vorfelder bietet verschiedene Kurzurlaubs-Pakete an. Besonders beliebt zur aktuellen Saison ist das Arrangement „Hey du schöne Spargelzeit“.
Web: www.hotel-vorfelder.de
E-Mail: info@hotel-vorfelder.de
Telefon: 06227 6990