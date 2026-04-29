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Hotel Vorfelder Bahnhofstrasse 28 69190 Walldorf, Deutschland http://www.hotel-vorfelder.de
Ansprechpartner:in Herr Andreas Stern 06227699123
Logo der Firma Hotel Vorfelder

Spargelgenuss und Schlossromantik: Warum Walldorf bei Heidelberg das perfekte Ziel für den nächsten Kurztrip ist

(lifePR) (Walldorf, )
Wenn die ersten Sonnenstrahlen die Rheinebene erwärmen, beginnt in der Kurpfalz die wohl genussvollste Zeit des Jahres. Doch wer die Region zwischen Heidelberg und Speyer besucht, findet weit mehr als nur kulinarische Highlights. Ein Geheimtipp für Familien und Freundesgruppen ist das inhabergeführte Hotel Vorfelder in Walldorf, das erstklassigen Service mit herzlicher Bodenständigkeit verbindet.

Wer an die Kurpfalz denkt, hat oft das Heidelberger Schloss oder den Speyerer Dom vor Augen. Doch im Herzen dieser geschichtsträchtigen Region, in Walldorf, liegt ein Rückzugsort, der gerade im Frühling eine besondere Anziehungskraft ausübt. Das 4-Sterne First Class Hotel Vorfelder ist weit über die Stadtgrenzen hinaus für eine Tugend bekannt, die heute oft zu kurz kommt: eine Gastfreundschaft, die nicht aufgesetzt wirkt, sondern familiär gelebt wird.

Regionalität, die man schmeckt

Das Herzstück eines Besuchs in der aktuellen Saison ist zweifellos das Kaminrestaurant. Während andernorts Spargel oft weite Wege zurücklegt, setzt man im Hause Vorfelder auf kompromisslose Lokalität. Der Spargel wird direkt vom benachbarten Spargelhof Mayer in Walldorf bezogen – gestochen am Morgen, serviert am Abend.

Gäste haben die Wahl: Entweder man genießt die edlen Stangen im stilvollen Ambiente des Restaurants oder, bei den ersten warmen Sonnenstrahlen, auf der weitläufigen Gartenterrasse. Das passende Arrangement dazu trägt den charmanten Namen „Hey du schöne Spargelzeit“ und richtet sich gezielt an Feinschmecker, die den Genuss mit einer erholsamen Übernachtung verbinden möchten.

Ein Basislager für Entdecker: Von Weltkulturerbe bis Familienspaß

Besonders für einen Kurzurlaub mit Freunden oder der Familie bietet die Lage des Hotels strategische Vorteile. In nur wenigen Autominuten erreichen Besucher:
  • Heidelberg: Die geschichtsträchtige Altstadt und das Schloss sind ein Muss für jeden Kulturliebhaber.
  • Schwetzingen: Der berühmte Schlossgarten gilt als eines der schönsten Garten-Ensembles Europas.
  • Speyer: Mit seinem UNESCO-Weltkulturerbe-Dom und dem Technik Museum bietet die Stadt das perfekte Programm für Groß und Klein.
Für Familien, die Abwechslung suchen, hält die Region zudem eine riesige Auswahl an speziellen Ausflugszielen bereit, die von Naturerlebnissen bis zu Action-Highlights reichen.

Qualität, die sich in Zahlen und Stimmen spiegelt

Dass das Konzept des familiär geführten Hauses aufgeht, zeigen die Gästebewertungen. Sauberkeit, Freundlichkeit, eine exzellente Küche und hohe Servicequalität werden hier immer wieder hervorgehoben. Es ist die Kombination aus der Professionalität eines First-Class-Hotels und der Wärme eines Familienbetriebs, die das Haus Vorfelder zu einer Top-Adresse in der Metropolregion Rhein-Neckar macht.

Wer also den Frühling von seiner genussvollsten Seite erleben möchte, findet in Walldorf die ideale Mischung aus Entspannung, Kultur und dem wohl besten Spargel der Region.

Infobox für Reisende: Das Hotel Vorfelder bietet verschiedene Kurzurlaubs-Pakete an. Besonders beliebt zur aktuellen Saison ist das Arrangement „Hey du schöne Spargelzeit“.
Web: www.hotel-vorfelder.de
E-Mail: info@hotel-vorfelder.de
Telefon: 06227 6990

Hotel Vorfelder

Südlich von Heidelberg, im Herzen von Walldorf gelegen, bietet Ihnen unser Vier-Sterne-First-Class-Hotel den Komfort eines privat geführten Hauses mit einer über die Grenzen Walldorfs hinaus bekannten Küche.
Ob auf Geschäftsreise, auf der Suche nach einem Tagungshotel oder einfach nur ein entspannter Kurzurlaub in direkter Nähe zu Heidelberg - Unser familiär geführtes Hotel bildet das optimale Ziel für Ihre privaten wie auch geschäftlichen Reisen.
Gewinnen Sie bei uns einen echten Mehrwert: Die familiäre Atmosphäre sowie die Freundlichkeit unserer Mitarbeiter garantieren Ihnen einen unvergesslichen und angenehmen Aufenthalt in unserer schönen Metropolregion Rhein-Neckar.
Familie Vorfelder und das gesamte Team freuen sich auf Sie!

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