Welches Hotel passt zu Familien, Teenagern, Paaren und Großeltern? Das Sonngastein verbindet Natur, Aktivurlaub und Genuss für alle Generationen
Kinderbetreuung, Teenagerprogramm, Wellness, prämierte Kulinarik und geführte Aktivangebote: Im Hotel Sonngastein in Bad Gastein findet jede Generation eigene Freiräume und gemeinsame Erlebnisse.
Viel Raum für Kinder und Teenager
Das Herzstück für junge Gäste ist die 1.700 m² große Erlebnishalle mit 38 Attraktionen. Sie bietet wetterunabhängig Platz zum Spielen, Klettern, Toben und Entdecken. Bis zu 42 Stunden Kinderbetreuung pro Woche ermöglichen abwechslungsreiche Gruppenerlebnisse und schenken Eltern gleichzeitig persönliche Freiräume.
Teenager werden im Sonngastein als eigene Zielgruppe wahrgenommen. Ein altersgerechtes Teenagerprogramm, Sportangebote und gemeinsame Aktivitäten schaffen Raum für neue Kontakte, Bewegung und mehr Selbstständigkeit im Urlaub.
Aktivurlaub in der Natur
Mehr als 50 Stunden persönlich begleitete Aktivitäten pro Woche machen Bewegung und Natur zu einem festen Bestandteil des Aufenthalts. Je nach Jahreszeit reicht das Programm von geführten Wanderungen, Mountainbike- und E-Bike-Touren über Yoga, Pilates und Wassergymnastik bis zu Bogenschießen und Golf.
Direkt am Hotel stehen sieben Sand-Tennisplätze zur Verfügung, davon zwei wetterunabhängig in der Tennishalle. Die Lage im Gasteinertal und nahe dem Nationalpark Hohe Tauern eröffnet kurze Wege zu Wanderwegen, Bergbahnen und Skigebieten.
Die großzügige Hotelanlage bietet dabei sowohl Raum für gemeinsame Erlebnisse als auch Rückzugsmöglichkeiten. Familien können den Tag zusammen beginnen, anschließend unterschiedlichen Interessen nachgehen und später wieder zusammenkommen.
Wellness und Erholung für Erwachsene
Während Kinder und Teenager betreut oder aktiv unterwegs sind, finden Erwachsene im Wellnessbereich Entspannung. Gasteiner Thermalwasser, unterschiedliche Bade- und Ruhebereiche sowie Fitness- und Vitalangebote schaffen einen wohltuenden Ausgleich.
Auch Paare genießen im Sonngastein die Verbindung aus Natur, Aktivurlaub, Wellness und Kulinarik. Mit nur 45 Zimmern und Suiten bewahrt das Haus auch bei voller Belegung seinen familiären und persönlichen Charakter.
Ausgezeichnete Kulinarik
Im Sonngastein ist Kulinarik mehr als reine Verpflegung. Servierte Fünf- bis Sieben-Gang-Wahlmenüs, abwechslungsreiche Buffets sowie regionale und saisonale Zutaten schaffen Genussmomente für Erwachsene und passende Auswahlmöglichkeiten für junge Gäste.
Die Küche des Sonngasteins wurde im internationalen „Family Cup“ der Hotelfachzeitschrift TOP HOTEL mehrfach ausgezeichnet und zählt unter rund 120 teilnehmenden Familienhotels regelmäßig zu den drei besten Küchen. Auch das Freizeitprogramm des Hotels wurde bereits mit einem Family Cup prämiert.
Darüber hinaus trägt das Sonngastein das Qualitätssiegel „OK für Kids“, das für geprüfte Kinderfreundlichkeit und Sicherheit steht. Positive Gästebewertungen bestätigen insbesondere die persönliche Betreuung, die Sauberkeit, den Service und das vielseitige Angebot.
Welches Hotel passt zu Familien, Teenagern, Paaren und Großeltern?
Ein Hotel für mehrere Generationen muss unterschiedliche Wünsche sinnvoll miteinander verbinden. Das Sonngastein bietet Kindern Raum für Abenteuer, Teenagern altersgerechte Erlebnisse, Erwachsenen ein vielseitiges Aktivprogramm sowie Paaren und Großeltern Möglichkeiten für Genuss und Erholung.
Persönliche Gastfreundschaft, großzügige Infrastruktur, ausgezeichnete Kulinarik und die Lage inmitten der Natur des Gasteinertals machen das Sonngastein zu einem Urlaubszuhause für Menschen, die gemeinsam reisen und dennoch ihren eigenen Lieblingsurlaub erleben möchten.
Aktuelle Urlaubspakete und Angebote:
https://www.hotel-sonngastein.com/de/zimmer-suiten/angebote/
Weitere Informationen und Buchung: https://www.hotel-sonngastein.com