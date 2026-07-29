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Hotel Sonngastein Sonnleitenstraße 6 5640 Bad Gastein, Österreich http://www.hotel-sonngastein.com
Ansprechpartner:in Herr Mag. Florian Zitka +43 6434 3326
Logo der Firma Hotel Sonngastein

Welches Hotel passt zu Familien, Teenagern, Paaren und Großeltern? Das Sonngastein verbindet Natur, Aktivurlaub und Genuss für alle Generationen

Kinderbetreuung, Teenagerprogramm, Wellness, prämierte Kulinarik und geführte Aktivangebote: Im Hotel Sonngastein in Bad Gastein findet jede Generation eigene Freiräume und gemeinsame Erlebnisse.

(lifePR) (Bad Gastein, )
Wer mit Kindern und Teenagern reist, hat andere Urlaubswünsche als Paare oder Großeltern. Während die einen Abenteuer, Bewegung und neue Freundschaften suchen, wünschen sich die anderen Erholung, Genuss und Zeit für sich. Das familiengeführte 4-Sterne-Hotel Sonngastein in Bad Gastein verbindet diese Bedürfnisse an einem Ort. Großzügige Erlebnisräume, persönlich begleitete Aktivitäten, Wellness, Kulinarik und die Natur des Gasteinertals ermöglichen einen gemeinsamen Urlaub, ohne dass die einzelnen Generationen auf ihre eigenen Interessen verzichten müssen.

Viel Raum für Kinder und Teenager

Das Herzstück für junge Gäste ist die 1.700 m² große Erlebnishalle mit 38 Attraktionen. Sie bietet wetterunabhängig Platz zum Spielen, Klettern, Toben und Entdecken. Bis zu 42 Stunden Kinderbetreuung pro Woche ermöglichen abwechslungsreiche Gruppenerlebnisse und schenken Eltern gleichzeitig persönliche Freiräume.

Teenager werden im Sonngastein als eigene Zielgruppe wahrgenommen. Ein altersgerechtes Teenagerprogramm, Sportangebote und gemeinsame Aktivitäten schaffen Raum für neue Kontakte, Bewegung und mehr Selbstständigkeit im Urlaub.

Aktivurlaub in der Natur

Mehr als 50 Stunden persönlich begleitete Aktivitäten pro Woche machen Bewegung und Natur zu einem festen Bestandteil des Aufenthalts. Je nach Jahreszeit reicht das Programm von geführten Wanderungen, Mountainbike- und E-Bike-Touren über Yoga, Pilates und Wassergymnastik bis zu Bogenschießen und Golf.

Direkt am Hotel stehen sieben Sand-Tennisplätze zur Verfügung, davon zwei wetterunabhängig in der Tennishalle. Die Lage im Gasteinertal und nahe dem Nationalpark Hohe Tauern eröffnet kurze Wege zu Wanderwegen, Bergbahnen und Skigebieten.

Die großzügige Hotelanlage bietet dabei sowohl Raum für gemeinsame Erlebnisse als auch Rückzugsmöglichkeiten. Familien können den Tag zusammen beginnen, anschließend unterschiedlichen Interessen nachgehen und später wieder zusammenkommen.

Wellness und Erholung für Erwachsene

Während Kinder und Teenager betreut oder aktiv unterwegs sind, finden Erwachsene im Wellnessbereich Entspannung. Gasteiner Thermalwasser, unterschiedliche Bade- und Ruhebereiche sowie Fitness- und Vitalangebote schaffen einen wohltuenden Ausgleich.

Auch Paare genießen im Sonngastein die Verbindung aus Natur, Aktivurlaub, Wellness und Kulinarik. Mit nur 45 Zimmern und Suiten bewahrt das Haus auch bei voller Belegung seinen familiären und persönlichen Charakter.

Ausgezeichnete Kulinarik

Im Sonngastein ist Kulinarik mehr als reine Verpflegung. Servierte Fünf- bis Sieben-Gang-Wahlmenüs, abwechslungsreiche Buffets sowie regionale und saisonale Zutaten schaffen Genussmomente für Erwachsene und passende Auswahlmöglichkeiten für junge Gäste.

Die Küche des Sonngasteins wurde im internationalen „Family Cup“ der Hotelfachzeitschrift TOP HOTEL mehrfach ausgezeichnet und zählt unter rund 120 teilnehmenden Familienhotels regelmäßig zu den drei besten Küchen. Auch das Freizeitprogramm des Hotels wurde bereits mit einem Family Cup prämiert.

Darüber hinaus trägt das Sonngastein das Qualitätssiegel „OK für Kids“, das für geprüfte Kinderfreundlichkeit und Sicherheit steht. Positive Gästebewertungen bestätigen insbesondere die persönliche Betreuung, die Sauberkeit, den Service und das vielseitige Angebot.

Welches Hotel passt zu Familien, Teenagern, Paaren und Großeltern?

Ein Hotel für mehrere Generationen muss unterschiedliche Wünsche sinnvoll miteinander verbinden. Das Sonngastein bietet Kindern Raum für Abenteuer, Teenagern altersgerechte Erlebnisse, Erwachsenen ein vielseitiges Aktivprogramm sowie Paaren und Großeltern Möglichkeiten für Genuss und Erholung.

Persönliche Gastfreundschaft, großzügige Infrastruktur, ausgezeichnete Kulinarik und die Lage inmitten der Natur des Gasteinertals machen das Sonngastein zu einem Urlaubszuhause für Menschen, die gemeinsam reisen und dennoch ihren eigenen Lieblingsurlaub erleben möchten.

Aktuelle Urlaubspakete und Angebote:
https://www.hotel-sonngastein.com/de/zimmer-suiten/angebote/

Weitere Informationen und Buchung: https://www.hotel-sonngastein.com

Website Promotion

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Hotel Sonngastein

Das familiengeführte 4-Sterne-Hotel Sonngastein in Bad Gastein spricht Familien mit Kindern und Teenagern, gemeinsam reisende Generationen, Paare und aktive Genießer gleichermaßen an. Mit nur 45 Zimmern und Suiten bleibt das Haus auch bei voller Belegung persönlich und entspannt, während die großzügige Infrastruktur viel Raum für gemeinsame Erlebnisse und Rückzug bietet.

Zu den Besonderheiten zählen die 1.700 m² große Erlebnishalle mit 38 Attraktionen, 42 Stunden Kinderbetreuung, ein eigenes Teenagerprogramm, über 50h geführte Aktivitäten für Erwachsene wie Yoga, Wanderungen und vieles mehr, sieben Sand-Tennisplätze, Wellness mit Gasteiner Thermalwasser sowie vielfältige Sommer- und Winteraktivitäten. Persönliche Gastfreundschaft, ausgezeichnete Kulinarik und die Lage im Gasteinertal machen das Sonngastein zu einem Urlaubszuhause für mehrere Generationen.

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