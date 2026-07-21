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Hotel Kaiserhof GmbH Harmstätt 8 6352 Ellmau, Österreich http://www.kaiserhof-ellmau.at
Ansprechpartner:in Familie Lampert +43 5358 2022
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Genussreise nach Tirol: Hotel Kaiserhof Ellmau lädt ins neue Kulinarium 2.0 – mit Sommelier-Events, Vinariat und 3-Hauben-Küche

Das 5-Sterne-Superior-Hotel am Wilden Kaiser macht Kulinarik zum Reiseanlass: neu gestaltete Genussräume, wöchentliche Weindegustationen mit Karl Rotheneder und Fine Dining mit Küchenchef David Wagger – eingebettet in Wellness und Bergpanorama.

(lifePR) (Ellmau, )
Wer Tirol mit allen Sinnen erleben möchte, findet im Hotel Kaiserhof Ellmau einen neuen Grund, die Koffer zu packen: Das familiengeführte 5-Sterne-Superior-Hotel hat im Sommer 2026 sein Haubenrestaurant Kulinarium 2.0 umfassend neu gestaltet und das Kulinarik-Erlebnis noch stärker als Teil des Aufenthalts inszeniert. Im Mittelpunkt stehen wöchentliche Sommelier-Events im Vinariat, Fine-Dining-Abende auf 3-Hauben-Niveau und ein Ambiente, das den Wilden Kaiser zum Tischnachbarn macht.

Die neue Kulinarik ist Teil einer umfassenden Qualitätsoffensive: Restaurant, Buffetbereich und Lounge wurden neu gestaltet, zusätzlich eröffnete ein hundefreundliches Restaurant. So entsteht ein Genussrahmen, der sich ideal mit den zwei Wellnesswelten des Hauses verbinden lässt – vom Adults-only SPA-Turm mit Unlimited Mountain Pool bis zum familienfreundlichen SPA PurPur.

Kulinarium 2.0: 3 Hauben, leichte Handschrift, große Wirkung

Seit 2024 trägt das Kulinarium 2.0 drei Hauben des Gault Millau – die höchste kulinarische Auszeichnung in der Region. Unter der Leitung von Patron und Küchenmeister Günter Lampert und Küchenchef David Wagger (seit 2023) entsteht eine Küche, die das Haus selbst so beschreibt: „leicht, elegant, überraschend“. Regionale Produkte – vielfach aus biologischem Anbau – bilden die Basis, kreative Leichtigkeit die Seele jedes Gerichts.

Das Gourmet-Menü wird täglich ab 18:30 Uhr serviert und ist in 4-, 5- oder 6-gängigen Varianten buchbar (ab € 98,– pro Person). Das Signature-Konzept „Kuli 2.0 Menü“ bietet ein kreatives Fine-Dining-Erlebnis mit bis zu 6 Gängen (ab € 118,– pro Person). Mittags lädt eine feine à-la-carte-Auswahl von 11:30 bis 14:00 Uhr zum Genießen ein.

Sommelier-Events im Vinariat: Geschichten, Raritäten, Genussmomente

Das Herzstück der Genussreise sind die wöchentlichen Weindegustationen im Vinariat – exklusiv für Hotelgäste. Dipl.-Sommelier und Maître d’Hôtel Karl Rotheneder ist seit 1995 Teil der Kaiserhof-Familie und wurde 2007 zu Österreichs Sommelier des Jahres gekürt. Als passionierter Geschichtenerzähler verbindet er Anekdoten, Fachwissen und die Leidenschaft für große Tropfen zu unterhaltsamen Nachmittagen, die vielen Gästen noch lange in Erinnerung bleiben.

Das Vinariat des Kaiserhofs umfasst:
  • Über 300 Weine im hauseigenen Weinkeller – österreichische Spezialitäten und internationale Raritäten
  • Exklusive Eigenabfüllungen: Kaiserhof Edition, Vinariat Edition und die Haus-Marke „Perlender Kaiser“
  • Wöchentliche Weindegustationen mit Schmankerl gegen Gebühr – nur für Hotelgäste
  • Gourmet-Menüs mit abgestimmter Weinfolge: 4 Gänge ab € 157,–, 5 Gänge ab € 182,–, 6 Gänge ab € 207,– pro Person
  • Wein-Käse-Verkostungen, Wein-Workshops und Jubiläumsabende mit renommierten Winzern
„Wein ist für mich keine Wissenschaft – Wein ist Leidenschaft. Und die möchte ich mit jedem Gast teilen, der sich auf unsere Degustationen einlässt.“ Karl Rotheneder, Dipl.-Sommelier und Maître d’Hôtel, Hotel Kaiserhof Ellmau (Österreichs Sommelier des Jahres 2007)

„Uns war es immer wichtig, neben unserer einzigartigen Lage eine klare kulinarische Marke zu schaffen: Höchste Qualitätsansprüche, gestützt auf regionale Verwurzelung und den steten neugierigen Blick über den Tellerrand hinaus.“ Günter Lampert, Patron und Küchenmeister, Hotel Kaiserhof Ellmau

Buchbarkeit: Kulinarik als Teil Ihres Aufenthalts

Die Sommelier-Events und kulinarischen Highlights sind auf einen Hotelaufenthalt im Kaiserhof ausgerichtet. Interessierte Gäste können ihren Genussaufenthalt direkt über die Hotelwebsite buchen. Für besondere Genusswochenenden empfiehlt der Kaiserhof das Angebot „Kaiserhof & Friends“, das Kulinarik und Entertainment miteinander verbindet.

Weitere Informationen und Buchung: www.kaiserhof-ellmau.at | Angebot: Kaiserhof & Friends

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Hotel Kaiserhof GmbH

Das Hotel Kaiserhof Ellmau ist ein familiengeführtes 5-Sterne-Superior-Hotel der Familie Lampert in Ellmau am Wilden Kaiser, Tirol. Seit 1994 verbindet das Haus herzliche Gastfreundschaft mit höchster Qualität. Auf einem Sonnenplateau hoch über Ellmau gelegen, bieten alle 52 Zimmer und Suiten einen Panoramablick auf den Wilden Kaiser und die Kitzbüheler Alpen. Das Haubenrestaurant Kulinarium 2.0 ist mit 3 Hauben (Gault Millau), 3,5 Hauben (Großer Restaurant & Hotel Guide) und 3 Gabeln (Falstaff) ausgezeichnet. Zwei exklusive Wellnesswelten – der Adults-only SPA-Turm mit Unlimited Mountain Pool und der familienfreundliche SPA PurPur – ergänzen das Angebot. Der direkte Pistenzugang (Ski in – Ski out) zur Skiwelt Wilder Kaiser-Brixental macht den Kaiserhof zur idealen Adresse für Aktiv- und Genussreisende das ganze Jahr über.

USPs:
- Kulinarik: 3 Hauben Gault Millau 2026, 3 Gabeln Falstaff, Kulinarium 2.0, Vinariat mit über 300 Weinen, Skybar, Panorama-Terrasse
- Wellness: Adults-only SPA-Turm mit Unlimited Mountain Pool, SPA PurPur, 4 Lilien Relax Guide (seit 2020 durchgehend)
- Lage: Sonnenplateau hoch über Ellmau, Panoramablick Wilder Kaiser, Ski in – Ski out zur Skiwelt Wilder Kaiser-Brixental
- Gastgeber: Familie Lampert führt den Kaiserhof seit 1994 – aus Gästen werden Freunde

Auszeichnungen:
- 3 Hauben Gault Millau
- 4 Lilien Relax Guide
- 3 Gabeln Falstaff
- Österreichs Hotel des Jahres 2022
- 5-Sterne-Superior seit 2014

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