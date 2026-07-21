Genussreise nach Tirol: Hotel Kaiserhof Ellmau lädt ins neue Kulinarium 2.0 – mit Sommelier-Events, Vinariat und 3-Hauben-Küche

Die neue Kulinarik ist Teil einer umfassenden Qualitätsoffensive: Restaurant, Buffetbereich und Lounge wurden neu gestaltet, zusätzlich eröffnete ein hundefreundliches Restaurant. So entsteht ein Genussrahmen, der sich ideal mit den zwei Wellnesswelten des Hauses verbinden lässt – vom Adults-only SPA-Turm mit Unlimited Mountain Pool bis zum familienfreundlichen SPA PurPur.
Kulinarium 2.0: 3 Hauben, leichte Handschrift, große Wirkung
Seit 2024 trägt das Kulinarium 2.0 drei Hauben des Gault Millau – die höchste kulinarische Auszeichnung in der Region. Unter der Leitung von Patron und Küchenmeister Günter Lampert und Küchenchef David Wagger (seit 2023) entsteht eine Küche, die das Haus selbst so beschreibt: „leicht, elegant, überraschend“. Regionale Produkte – vielfach aus biologischem Anbau – bilden die Basis, kreative Leichtigkeit die Seele jedes Gerichts.
Das Gourmet-Menü wird täglich ab 18:30 Uhr serviert und ist in 4-, 5- oder 6-gängigen Varianten buchbar (ab € 98,– pro Person). Das Signature-Konzept „Kuli 2.0 Menü“ bietet ein kreatives Fine-Dining-Erlebnis mit bis zu 6 Gängen (ab € 118,– pro Person). Mittags lädt eine feine à-la-carte-Auswahl von 11:30 bis 14:00 Uhr zum Genießen ein.
Sommelier-Events im Vinariat: Geschichten, Raritäten, Genussmomente
Das Herzstück der Genussreise sind die wöchentlichen Weindegustationen im Vinariat – exklusiv für Hotelgäste. Dipl.-Sommelier und Maître d’Hôtel Karl Rotheneder ist seit 1995 Teil der Kaiserhof-Familie und wurde 2007 zu Österreichs Sommelier des Jahres gekürt. Als passionierter Geschichtenerzähler verbindet er Anekdoten, Fachwissen und die Leidenschaft für große Tropfen zu unterhaltsamen Nachmittagen, die vielen Gästen noch lange in Erinnerung bleiben.
Das Vinariat des Kaiserhofs umfasst:
- Über 300 Weine im hauseigenen Weinkeller – österreichische Spezialitäten und internationale Raritäten
- Exklusive Eigenabfüllungen: Kaiserhof Edition, Vinariat Edition und die Haus-Marke „Perlender Kaiser“
- Wöchentliche Weindegustationen mit Schmankerl gegen Gebühr – nur für Hotelgäste
- Gourmet-Menüs mit abgestimmter Weinfolge: 4 Gänge ab € 157,–, 5 Gänge ab € 182,–, 6 Gänge ab € 207,– pro Person
- Wein-Käse-Verkostungen, Wein-Workshops und Jubiläumsabende mit renommierten Winzern
„Uns war es immer wichtig, neben unserer einzigartigen Lage eine klare kulinarische Marke zu schaffen: Höchste Qualitätsansprüche, gestützt auf regionale Verwurzelung und den steten neugierigen Blick über den Tellerrand hinaus.“ Günter Lampert, Patron und Küchenmeister, Hotel Kaiserhof Ellmau
Buchbarkeit: Kulinarik als Teil Ihres Aufenthalts
Die Sommelier-Events und kulinarischen Highlights sind auf einen Hotelaufenthalt im Kaiserhof ausgerichtet. Interessierte Gäste können ihren Genussaufenthalt direkt über die Hotelwebsite buchen. Für besondere Genusswochenenden empfiehlt der Kaiserhof das Angebot „Kaiserhof & Friends“, das Kulinarik und Entertainment miteinander verbindet.
Weitere Informationen und Buchung: www.kaiserhof-ellmau.at | Angebot: Kaiserhof & Friends