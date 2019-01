Moltke Hotels mit zweitem Haus in der Relais & Châteaux Familie

31.01.19

Ein ganz besonderer Start ins neue Jahr: Seit 1. Januar 2019 zählt das Relais & Châteaux Gut Steinbach Hotel und Chalets in Reit im Winkl zur exklusiven Familie der gleichnamigen Hotelvereinigung und fügt sich damit perfekt in die hochkarätige Mitgliederliste des internationalen Hotelverbundes ein, zu dem auch das Mutterhotel „Park-Hotel Egerner Höfe“ in Rottach-Egern am Tegernsee seit 2013 gehört. „Es ist die gemeinsame humanistische Haltung, die uns verbindet und zu perfekten Partnern macht: persönliches Engagement, Verbundenheit mit der Region und ausgezeichnete Küche“, so Susanne Gräfin von Moltke, Delegierte von Relais & Châteaux und zusammen mit ihrem Mann Klaus Graf von Moltke Eigentümerin der beiden Relais & Châteaux Häuser.



Vor über 60 Jahren gegründet, zählen heute rund 560 prestigeträchtige Hotels und Restaurants auf der ganzen Welt zur Vereinigung Relais & Châteaux, deren Häuser für außergewöhnliche Gastfreundschaft, Heimatverbundenheit, hervorragende Kulinarik sowie das Bestreben, einmalige Erlebnisse für seine Gäste zu kreieren, stehen. Gut Steinbach Hotel und Chalets überzeugt nicht nur mit seinen 56 Zimmer und Suiten sowie sieben exklusiven Chalets im traditionellen alpinen Baustil samt feiner Chiemgauer Handwerksarbeiten, sondern besonders durch seine gelebte Nachhaltigkeit.



Alle Relais & Châteaux Mitglieder verpflichten sich dazu, das lokale Erbe und die Umwelt zu schützen. Im Gut Steinbach Hotel und Chalets beginnt das bereits bei der Auswahl der richtigen Baumaterialien und reicht bis hin zur eigenen, Bioland zertifizierten Landwirtschaft auf dem rund 50 Hektar großen Anwesen. Hier leben Rotwild, Yaks, Hühner, Gänse, Schweine und die vom Aussterben bedrohte lokale Ziegenrasse „Tauernschecke“ und machen das Gut zu einem echten Heimatrefugium. Auch in den Gerichten von Chefkoch Achim Hack im Restaurant „Heimat“ ist der Bezug zur Region und zur Saison erlebbar: Er interpretiert traditionelle Rezepte der bayerischen Küche mit großem Fokus auf die Qualität der Produkte. Diese stammen zu 80 Prozent von regionalen Erzeugern aus maximal 80 Kilometern Entfernung.



Getreu dem Motto „Heimat ist da, wo sich die Seele zuhause fühlt“ erleben Gäste auf Gut Steinbach einen Ort voller Natur, Ruhe und Entspannung. Die malerische Umgebung der Chiemgauer Alpen lädt im Sommer zum Wandern, Mountainbiken, Golfen und Radeln ein, im Winter lockt die schneereiche Region zum Skifahren, Touren gehen, Rodeln und Langlaufen. Zurück auf Gut Steinbach fällt im Spa-Bereich bei einem vitalisierenden Treatment der Stress des Alltags ab, zudem sorgen der 18-Meter-lange Indoor-Pool, Dampfbad, die Outdoor-Sauna sowie der Ruhebereich mit Blick hinaus ins Grüne für Entspannung. Im Relais & Châteaux Gut Steinbach Hotel und Chalets finden nicht nur Familien und Paare, sondern auch Sportbegeisterte, Naturverbundene und Tagungsgäste ihren idealen Rückzugsort in der Natur der Chiemgauer Alpen.

(lifePR) (