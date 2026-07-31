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Hotel Gaspingerhof Nr. 153 6281 Gerlos, Deutschland https://www.gaspingerhof.com/de/
Ansprechpartner:in Herr Franz Hörl 43 5284 5216
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Neuer Outdoor-Pool im Gaspingerhof: Familienurlaub in Gerlos gewinnt ein neues Herzstück

Der Gaspingerhof in Gerlos macht Wasser, Berge und Familienzeit zum Reiseanlass: neuer Outdoor-Pool mit Whirlpool, Familien-Spa, aktive Urlaubstage und entspannte Auszeiten in der Zillertal Arena.

(lifePR) (Gerlos, )
Der Gaspingerhof in Gerlos erweitert sein Angebot für Familien und Erholungssuchende um ein neues Highlight: den neu fertiggestellten Outdoor-Pool inklusive Whirlpool. Damit stärkt das Haus seinen Anspruch, gemeinsame Urlaubszeit für Familien noch erlebnisreicher und zugleich entspannter zu gestalten. Eingebettet in die Bergkulisse der Zillertal Arena verbindet der neue Außenpool Wassererlebnis, Rückzug und Sommergefühl und ergänzt das bestehende Angebot aus Hallenbad, Familien-Spa und vielfältigen Aktivitäten in der Region.

Gerade Familien suchen heute nach Urlaubsorten, an denen Erholung und gemeinsame Erlebnisse ganz selbstverständlich zusammenfinden. Genau hier setzt der Gaspingerhof an: Kinder entdecken Wasser, Natur und Bewegungsfreiheit, während Eltern Orte zum Durchatmen und Genießen finden. Der neue Outdoor-Pool mit Whirlpool schafft dafür einen weiteren Mittelpunkt im Haus. So wird der Aufenthalt nicht nur aktiver, sondern auch atmosphärischer: vom Sprung ins Wasser bis zu entspannten Stunden am Beckenrand.

Neuer Pool als starkes Sommer-Statement

Mit dem neuen Outdoor-Pool inklusive Whirlpool investiert der Gaspingerhof gezielt in jene Aufenthaltsqualität, die für heutige Familienurlaube immer wichtiger wird. Der Poolbereich erweitert das Wasserangebot des Hauses deutlich und ergänzt das bestehende warme Hallenbad mit Whirlbank, Wasserfall und Fontänen. Während das Hallenbad wetterunabhängige Familienzeit ermöglicht, schafft der neue Außenbereich in den Sommermonaten ein zusätzliches Erlebnis unter freiem Himmel.

Familienurlaub zwischen Wasser, Wellness und Bergen

Neben dem neuen Außenpool setzt der Gaspingerhof weiterhin auf ein Urlaubskonzept, das Familien ganzheitlich anspricht. Das familienfreundliche Wellnessangebot umfasst unter anderem eine Textilsauna mit kindgerechten Temperaturen und kurzen Wegen. Dazu kommt die Lage als idealer Ausgangspunkt für gemeinsame Erlebnisse in der Zillertal Arena: Wandern zu Almen mit Tieren, Bergseen entdecken, Biken, Klettern, Familienrafting oder Ausflüge mit der Zillertalbahn. So verbindet der Gaspingerhof aktive Urlaubstage mit entspannenden Rückzugsmomenten und gibt Familien den Raum, gemeinsame Erinnerungen zu schaffen.

Buchbare Angebote für den Sommer 2026

Passend zur Sommersaison 2026 bietet der Gaspingerhof mehrere buchbare Familienarrangements an. Dazu zählen der „Familien Sommerhit“ vom 18. Juli bis 23. August 2026 mit 7 bis 11 Nächten ab € 1.225 pro Person, das „Familien Sommerfinale“ vom 29. August bis 5. September 2026 mit 4 Nächten ab € 636 pro Person sowie „Familien Spätsommer Genuss“ vom 29. August bis 6. September 2026 mit 7 Nächten ab € 990 pro Person. Ergänzend steht mit „Baby Moon“ ein kürzeres Angebot für 2 bis 3 Nächte ab € 304 pro Person zur Verfügung.

https://www.gaspingerhof.com/...

USPs
  • Neuer Outdoor-Pool inklusive Whirlpool als neues Highlight für Sommerurlaub und Erholung
  • 4-Sterne-Superior-Hotel in Gerlos mit alpinem Stil und moderner Behaglichkeit
  • Top-Lage direkt an der Dorfbahn bzw. an der Piste in der Zillertal Arena
  • Direkter, unterirdischer Verbindungsgang zur 10er-Gondelbahn Dorfbahn Gerlos
  • Hotel und Apartments in Kombination – ideal für unterschiedliche Urlaubsbedürfnisse
  • Familienfreundliche Ausrichtung mit Angeboten für Kinder und gemeinsame Erlebnisse
  • Wellness, Wasserwelten und Ruhezonen als Ergänzung zu Aktivurlaub im Sommer und Winter
  • Kulinarik mit regionalem Fokus sowie zusätzliches Angebot im Gaspi’s Woodfired Grill und Bar
  • Familienbetrieb in dritter Generation mit persönlicher Gastgeberkultur
Auszeichnungen
  • 4-Sterne-Superior gaspingerhof
  • Gütesiegel „Bewusst Tirol“ für das Restaurant bzw. den Fokus auf heimische Zutaten gaspingerhof
  • Premium Nestpartner der Tiroler Familiennester gaspingerhof

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Hotel Gaspingerhof

Der Gaspingerhof ist ein 4-Sterne-Superior-Hotel mit Apartments in Gerlos in der Zillertal Arena. Das Haus verbindet alpinen Urlaubskomfort mit Familienfreundlichkeit, Wellness und direktem Zugang zu den Freizeitmöglichkeiten der Region. Gäste finden hier Zimmer und Apartments, Wasser- und Wellnessangebote sowie ideale Voraussetzungen für Sommer- und Winterurlaub in den Bergen. Mit einem klaren Fokus auf gemeinsame Erlebnisse, entspannte Atmosphäre und herzliche Gastfreundschaft positioniert sich der Gaspingerhof als Adresse für Familien, Aktive und Erholungssuchende gleichermaßen.

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