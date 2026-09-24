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Woche der Demenz 2026: Wie feste Bezugspersonen Angehörige im Alltag entlasten

Vom 21. bis 27. September rückt die Woche der Demenz den Alltag von Menschen mit Demenz und ihren Familien in den Mittelpunkt. HOMECARE - die Alltagshelfer gibt praktische Impulse und zeigt, wie regelmäßige Betreuung zuhause unterstützen kann.

(lifePR) (Düsseldorf, )
Der Schlüssel liegt plötzlich nicht mehr am gewohnten Platz. Dieselbe Frage wird mehrmals gestellt. Ein vertrauter Weg sorgt auf einmal für Unsicherheit. Demenz zeigt sich häufig nicht in einem einzigen großen Moment – sondern in kleinen Veränderungen des Alltags.

Vom 21. bis 27. September 2026 rückt die Woche der Demenz diese Lebensrealität von Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen bundesweit in den Mittelpunkt.

Für HOMECARE - die Alltagshelfer ist dabei ein Gedanke besonders wichtig:

Zeit schafft Beziehung. Kontinuität schafft Sicherheit.

Warum feste Bezugspersonen so wertvoll sind

Angehörige kennen einen nahestehenden Menschen meist besser als jeder andere. Trotzdem können sie nicht immer vor Ort sein. Beruf, eigene Familie oder räumliche Entfernung lassen sich nicht einfach ausblenden.

Regelmäßige Unterstützung kann deshalb eine wertvolle Ergänzung sein.

Feste oder möglichst konstante Bezugspersonen lernen Gewohnheiten und Vorlieben kennen. Sie wissen, welche Abläufe vertraut sind, welche Aktivitäten Freude machen und was einem Menschen Sicherheit gibt.

So entsteht über die Zeit ein verlässlicher Blick auf den Alltag – statt einzelner Momentaufnahmen.

Bei Demenz geht es nicht nur darum, Aufgaben zu erledigen. Entscheidend ist, den Menschen und seinen Alltag kennenzulernen. Wer regelmäßig da ist, schafft Vertrauen und kann Angehörige gleichzeitig spürbar entlasten.

Vier Dinge, die im Alltag helfen können
  1. Vertraute Abläufe erhalten
    Wiederkehrende Routinen können Orientierung und Sicherheit geben. Gewohnte Tagesabläufe sollten deshalb möglichst lange erhalten bleiben.
  2. Ruhig und verständlich kommunizieren
    Kurze Sätze, ausreichend Zeit für eine Antwort und eine ruhige Atmosphäre können Gespräche erleichtern. Nicht jede falsche Erinnerung muss korrigiert werden.
  3. An vorhandene Fähigkeiten anknüpfen
    Musik, Spaziergänge, Fotoalben oder vertraute Tätigkeiten ermöglichen Teilhabe und können an Interessen, Fähigkeiten und Erinnerungen anknüpfen.
  4. Entlastung frühzeitig organisieren
    Regelmäßige Unterstützung kann Angehörigen Freiräume geben und dazu beitragen, dass die gemeinsame Beziehung nicht ausschließlich durch organisatorische und pflegerische Aufgaben bestimmt wird.
Stundenweise Demenzbetreuung zuhause

Hier setzt die Begleitung von HOMECARE - die Alltagshelfer an.

Je nach persönlichem Bedarf verbringen Alltagshelfer gemeinsam Zeit zuhause, begleiten bei Spaziergängen, Einkäufen oder Terminen, unterstützen im Haushalt und bei alltäglichen Abläufen.

Wichtig ist dabei die Kontinuität: Möglichst feste Bezugspersonen erleichtern den Aufbau von Vertrauen und können zusätzliche Unruhe durch häufig wechselnde Ansprechpartner vermeiden.

Für Angehörige entstehen gleichzeitig verlässlich planbare Zeiträume.

Jemand ist da – auch dann, wenn die Familie selbst gerade nicht da sein kann.

Familie ergänzen – nicht ersetzen

Professionelle Unterstützung soll die persönliche Beziehung zwischen einem Menschen mit Demenz und seinen Angehörigen nicht ersetzen.

Sie kann Aufgaben mittragen.

Dadurch können aus Stunden, die bisher vor allem von Organisation, Haushalt und Betreuung geprägt waren, wieder gemeinsame Momente zwischen Ehepartnern, Eltern und Kindern oder Großeltern und Enkeln entstehen.

Diese Haltung entspricht auch dem Ansatz von HOMECARE - die Alltagshelfer: unterstützen, ohne zu bevormunden, und Menschen so lange wie möglich einen selbstbestimmten Alltag in der vertrauten Umgebung ermöglichen.

Persönliche Beratung vor Ort

Welche Form der Unterstützung zu einer Familie passt, ist individuell. Auch die Möglichkeiten zur Kostenübernahme durch die Pflegeversicherung hängen von der jeweiligen Situation ab.

Die regionalen Franchisepartner von HOMECARE - die Alltagshelfer beraten dazu persönlich und unverbindlich. Über die bundesweite Standortsuche können Angehörige direkt den passenden Ansprechpartner in ihrer Region finden.

Unterstützung bei Demenz in Ihrer Region finden

Die Woche der Demenz kann ein guter Anlass sein, sich frühzeitig mit Unterstützungsmöglichkeiten auseinanderzusetzen – nicht erst dann, wenn der Alltag für die Familie dauerhaft zur Belastung wird.

Sie müssen diesen Weg nicht allein gehen. Wir sind da.

HOMECARE - die Alltagshelfer GmbH

HOMECARE - die Alltagshelfer unterstützt hilfs- und pflegebedürftige Menschen dabei, möglichst lange selbstbestimmt im eigenen Zuhause zu leben. Das Leistungsspektrum der regionalen Standorte umfasst unter anderem Betreuung und Begleitung, Unterstützung im Haushalt sowie ambulante Pflegeleistungen. Die Leistungen werden individuell auf die persönliche Situation abgestimmt.

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