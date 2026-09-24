Woche der Demenz 2026: Wie feste Bezugspersonen Angehörige im Alltag entlasten

Vom 21. bis 27. September 2026 rückt die Woche der Demenz diese Lebensrealität von Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen bundesweit in den Mittelpunkt.
Für HOMECARE - die Alltagshelfer ist dabei ein Gedanke besonders wichtig:
Zeit schafft Beziehung. Kontinuität schafft Sicherheit.
Warum feste Bezugspersonen so wertvoll sind
Angehörige kennen einen nahestehenden Menschen meist besser als jeder andere. Trotzdem können sie nicht immer vor Ort sein. Beruf, eigene Familie oder räumliche Entfernung lassen sich nicht einfach ausblenden.
Regelmäßige Unterstützung kann deshalb eine wertvolle Ergänzung sein.
Feste oder möglichst konstante Bezugspersonen lernen Gewohnheiten und Vorlieben kennen. Sie wissen, welche Abläufe vertraut sind, welche Aktivitäten Freude machen und was einem Menschen Sicherheit gibt.
So entsteht über die Zeit ein verlässlicher Blick auf den Alltag – statt einzelner Momentaufnahmen.
Bei Demenz geht es nicht nur darum, Aufgaben zu erledigen. Entscheidend ist, den Menschen und seinen Alltag kennenzulernen. Wer regelmäßig da ist, schafft Vertrauen und kann Angehörige gleichzeitig spürbar entlasten.
Vier Dinge, die im Alltag helfen können
- Vertraute Abläufe erhalten
Wiederkehrende Routinen können Orientierung und Sicherheit geben. Gewohnte Tagesabläufe sollten deshalb möglichst lange erhalten bleiben.
- Ruhig und verständlich kommunizieren
Kurze Sätze, ausreichend Zeit für eine Antwort und eine ruhige Atmosphäre können Gespräche erleichtern. Nicht jede falsche Erinnerung muss korrigiert werden.
- An vorhandene Fähigkeiten anknüpfen
Musik, Spaziergänge, Fotoalben oder vertraute Tätigkeiten ermöglichen Teilhabe und können an Interessen, Fähigkeiten und Erinnerungen anknüpfen.
- Entlastung frühzeitig organisieren
Regelmäßige Unterstützung kann Angehörigen Freiräume geben und dazu beitragen, dass die gemeinsame Beziehung nicht ausschließlich durch organisatorische und pflegerische Aufgaben bestimmt wird.
Hier setzt die Begleitung von HOMECARE - die Alltagshelfer an.
Je nach persönlichem Bedarf verbringen Alltagshelfer gemeinsam Zeit zuhause, begleiten bei Spaziergängen, Einkäufen oder Terminen, unterstützen im Haushalt und bei alltäglichen Abläufen.
Wichtig ist dabei die Kontinuität: Möglichst feste Bezugspersonen erleichtern den Aufbau von Vertrauen und können zusätzliche Unruhe durch häufig wechselnde Ansprechpartner vermeiden.
Für Angehörige entstehen gleichzeitig verlässlich planbare Zeiträume.
Jemand ist da – auch dann, wenn die Familie selbst gerade nicht da sein kann.
Familie ergänzen – nicht ersetzen
Professionelle Unterstützung soll die persönliche Beziehung zwischen einem Menschen mit Demenz und seinen Angehörigen nicht ersetzen.
Sie kann Aufgaben mittragen.
Dadurch können aus Stunden, die bisher vor allem von Organisation, Haushalt und Betreuung geprägt waren, wieder gemeinsame Momente zwischen Ehepartnern, Eltern und Kindern oder Großeltern und Enkeln entstehen.
Diese Haltung entspricht auch dem Ansatz von HOMECARE - die Alltagshelfer: unterstützen, ohne zu bevormunden, und Menschen so lange wie möglich einen selbstbestimmten Alltag in der vertrauten Umgebung ermöglichen.
Persönliche Beratung vor Ort
Welche Form der Unterstützung zu einer Familie passt, ist individuell. Auch die Möglichkeiten zur Kostenübernahme durch die Pflegeversicherung hängen von der jeweiligen Situation ab.
Die regionalen Franchisepartner von HOMECARE - die Alltagshelfer beraten dazu persönlich und unverbindlich. Über die bundesweite Standortsuche können Angehörige direkt den passenden Ansprechpartner in ihrer Region finden.
Unterstützung bei Demenz in Ihrer Region finden
Die Woche der Demenz kann ein guter Anlass sein, sich frühzeitig mit Unterstützungsmöglichkeiten auseinanderzusetzen – nicht erst dann, wenn der Alltag für die Familie dauerhaft zur Belastung wird.
Sie müssen diesen Weg nicht allein gehen. Wir sind da.