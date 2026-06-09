HOMECARE – die Alltagshelfer in Freiburg gewinnt 1. Platz beim Jobmotor 2026
Über 60 neue Arbeitsplätze: HOMECARE – die Alltagshelfer Freiburg wird für außergewöhnlichen Stellenzuwachs ausgezeichnet
Damit hat sich HOMECARE – die Alltagshelfer Freiburg innerhalb kurzer Zeit zu einem wichtigen Arbeitgeber in der Region entwickelt. Der Standort schafft berufliche Perspektiven vor Ort, bietet Menschen sinnstiftende Arbeit im sozialen Bereich und leistet gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zur Unterstützung von Seniorinnen, Senioren und hilfsbedürftigen Menschen in Freiburg und Umgebung.
Gerade in einer Branche, die täglich mit Fachkräftemangel, steigender Nachfrage und hohen Anforderungen konfrontiert ist, ist ein solcher Stellenzuwachs alles andere als selbstverständlich. Umso deutlicher zeigt die Auszeichnung, welche Bedeutung der Standort HOMECARE – die Alltagshelfer in Freiburg inzwischen als Arbeitgeber, Versorger und verlässlicher Ansprechpartner in der Region hat.
Der Erfolg von HOMECARE – die Alltagshelfer Freiburg zeigt eindrucksvoll, was vor Ort mit Engagement, Unternehmergeist und einem starken Team entstehen kann. Michael Gleichauf und Manuel Mössner haben gemeinsam mit ihren Mitarbeitenden Strukturen aufgebaut, Verantwortung übernommen und ein Arbeitsumfeld geschaffen, in dem Menschen gerne mitwirken. Die Auszeichnung beim Jobmotor 2026 ist damit nicht nur ein Zeichen für Wachstum, sondern auch für die tägliche Arbeit eines Teams, das mit Herz, Verlässlichkeit und großer Einsatzbereitschaft für Menschen in Freiburg und Umgebung da ist.
Im Mittelpunkt steht dabei immer der Mensch: die Kundinnen und Kunden, die Unterstützung im Alltag benötigen, die Angehörigen, die entlastet werden, und die Mitarbeitenden, die diese Hilfe Tag für Tag möglich machen. HOMECARE – die Alltagshelfer Freiburg verbindet damit soziale Verantwortung mit regionaler Stärke und zeigt, wie moderne Unterstützung im Alltag erfolgreich aufgebaut werden kann.
Die Auszeichnung beim Jobmotor 2026 ist deshalb mehr als ein Preis für Stellenzuwachs. Sie ist ein sichtbares Zeichen dafür, dass HOMECARE – die Alltagshelfer Freiburg in der Region angekommen ist: als wachsender Arbeitgeber, als wichtiger Teil der Versorgungsstruktur und als Unternehmen, das Menschen in ihrem Alltag zuverlässig begleitet.
HOMECARE – die Alltagshelfer gratuliert Michael Gleichauf, Manuel Mössner und dem gesamten Freiburger Team herzlich zu diesem großartigen Erfolg.
Über HOMECARE – die Alltagshelfer Freiburg
HOMECARE – die Alltagshelfer unterstützt Menschen dabei, möglichst lange selbstbestimmt in ihrem eigenen Zuhause leben zu können. Die Leistungen reichen von Betreuung und Begleitung über Unterstützung im Haushalt und Grundpflege bis hin zur Entlastung pflegender Angehöriger. Mit seinem starken Wachstum ist der Standort Freiburg ein wichtiger Teil der regionalen Versorgungsstruktur und ein wachsender Arbeitgeber im sozialen Bereich.