Dunkle Jahreszeit: Fünf Anzeichen, dass Senioren Unterstützung im Alltag brauchen

Düsseldorf, [Datum]. Wenn es morgens später hell und nachmittags früher dunkel wird, werden Spaziergänge kürzer, Wege nach draußen seltener, und vieles verlagert sich in die eigenen vier Wände. Für ältere und pflegebedürftige Menschen ist das besonders spürbar, denn ihr Leben spielt sich ohnehin vor allem zu Hause ab.
Das zeigt auch die Statistik: Ende 2023 waren in Deutschland knapp 5,7 Millionen Menschen pflegebedürftig. Rund 4,9 Millionen von ihnen, also 86 Prozent, wurden zu Hause versorgt. 3,1 Millionen erhielten ausschließlich Pflegegeld und wurden überwiegend von Angehörigen gepflegt, weitere 1,1 Millionen wurden zusätzlich oder vollständig durch ambulante Dienste unterstützt.
„Die dunkle Jahreszeit ist für viele Familien ein Moment, in dem Veränderungen sichtbar werden. Wer jetzt genauer hinschaut, kann rechtzeitig handeln, bevor aus kleinen Schwierigkeiten große werden“, heißt es bei HOMECARE - die Alltagshelfer.
Fünf Anzeichen, dass Unterstützung sinnvoll sein kann
Oft sind es keine großen Einschnitte, die zuerst auffallen, sondern kleine Veränderungen im Alltag:
- Einkäufe werden immer wieder verschoben, der Kühlschrank ist auffällig leer.
- Spaziergänge und Wege nach draußen fallen häufiger aus, besonders bei Dunkelheit oder Glätte.
- Wäsche, Putzen oder Kochen kosten sichtbar mehr Kraft als früher.
- Arzttermine werden verschoben oder nur noch mit Begleitung wahrgenommen.
- Angehörige verbringen ihre Besuche vor allem mit Organisation und Erledigungen.
Kleine Gesten gegen das Dunkel: Tipps für Angehörige
Gerade im November können kleine, regelmäßige Gesten viel bewirken:
- Tageslicht nutzen: Spaziergänge und Erledigungen in die hellen Mittagsstunden legen.
- Feste Rituale schaffen: ein Anruf zur gleichen Zeit, ein wöchentlicher Kaffee, ein gemeinsamer Einkauf geben Struktur.
- Für gutes Licht sorgen: Flure, Treppen und Eingangsbereiche hell ausleuchten, damit Wege in der Wohnung sicher bleiben.
- Wege begleiten: Bei Dunkelheit und Glätte Termine und Einkäufe gemeinsam erledigen.
- Kontakte erhalten: Besuche, Gespräche und kleine Unternehmungen bewusst einplanen, auch wenn draußen weniger los ist.
So kann Unterstützung im Alltag aussehen
Ein Beispiel, wie es in einigen Familien vorkommt, die von den Standorten von HOMECARE - die Alltagshelfer versorgt werden: Eine 82-jährige Frau lebt allein, ihre Tochter wohnt weiter weg und kommt jedes zweite Wochenende. Seit es früher dunkel wird, verlässt die Mutter kaum noch das Haus, der Einkauf wartet auf den nächsten Besuch. Nun kommt zweimal pro Woche vormittags eine Alltagshelferin: gemeinsamer Einkauf, ein kurzer Spaziergang im Tageslicht, ein Kaffee am Küchentisch. Die Mutter hat wieder feste Termine in ihrer Woche. Und die Tochter verbringt ihre Besuche wieder mit ihrer Mutter statt mit Erledigungen.
Und was kostet das? Erste Schritte für Angehörige
Viele Familien zögern, weil sie mit hohen Kosten rechnen. Dabei kann die Pflegekasse sich abhängig von Pflegegrad und persönlicher Situation an den Kosten für Unterstützung zu Hause beteiligen. Welche Leistungen im Einzelfall infrage kommen, lässt sich am besten in einem persönlichen Gespräch klären.
Drei erste Schritte für Angehörige:
- Offen sprechen: gemeinsam klären, welche Aufgaben schwerfallen und welche weiterhin selbst erledigt werden sollen.
- Pflegegrad prüfen: Liegt noch keiner vor, kann er formlos bei der Pflegekasse beantragt werden.
- Beraten lassen: In einem kostenlosen und unverbindlichen Erstgespräch klären, welche Unterstützung passt und wie sie finanziert werden kann.
HOMECARE - die Alltagshelfer begleitet Menschen als zugelassener ambulanter Pflegedienst im Alltag, unterstützt im Haushalt und übernimmt Leistungen der Grundpflege. Wie die Hilfe aussieht, richtet sich nach der persönlichen Situation: für den einen der gemeinsame Einkauf oder Spaziergang, für den anderen Hilfe bei der Hausarbeit, Begleitung zu Terminen oder bei der täglichen Versorgung.
Früh informieren, bevor Hilfe dringend wird
Viele Familien beschäftigen sich erst mit Unterstützung, wenn sich eine Situation plötzlich verändert, etwa nach einem Krankenhausaufenthalt. Sinnvoller ist es, sich vorher zu informieren. Die regionalen Standorte von HOMECARE - die Alltagshelfer sind dafür persönliche Ansprechpartner vor Ort und lassen sich über die Standortsuche nach Ort oder Postleitzahl finden.
Niemand sollte allein sein. Gerade dann nicht, wenn die Tage kürzer werden.