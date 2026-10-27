Demenz in der Familie: Wenn die Pflege zur Dauerbelastung wird

Immer mehr Familien in Schleswig-Holstein stehen vor einer Situation, auf die kaum jemand vorbereitet ist: Ein nahestehender Mensch erkrankt an Demenz und braucht von einem Tag auf den anderen spürbar mehr Unterstützung im Alltag. Nach Schätzungen der Deutschen Alzheimer Gesellschaft leben derzeit rund 1,8 Millionen Menschen mit einer Demenzerkrankung in Deutschland, jährlich kommen schätzungsweise 300.000 Neuerkrankungen hinzu. Die weit überwiegende Mehrheit der Betroffenen wird zu Hause versorgt – in der Regel von Angehörigen, die dafür keine pflegerische oder medizinische Ausbildung haben.



Mit dem demografischen Wandel wird diese Entwicklung sich in den kommenden Jahren und Jahrzehnten voraussichtlich weiter verstärken. Fachgesellschaften und Pflegeverbände weisen seit Langem darauf hin, dass die Zahl der Menschen mit Demenz deutlich steigen wird, während gleichzeitig professionelle Pflege- und Betreuungsangebote vielerorts knapp bleiben. Für Familien bedeutet das häufig: Sie übernehmen die Versorgung, ohne dass ausreichend Entlastung in Sicht ist.



Der Alltag mit einem demenzkranken Angehörigen verändert sich oft schleichend, aber grundlegend. Vergesslichkeit wird zu Orientierungslosigkeit, aus gelegentlicher Unterstützung wird eine Rund-um-die-Uhr-Verantwortung. Viele pflegende Angehörige berichten von Erschöpfung, Schlafmangel und dem Gefühl, mit der Situation allein gelassen zu werden. Nicht selten geraten sie dabei selbst gesundheitlich an ihre Grenzen – ein Umstand, auf den Pflegekassen, Ärzteverbände und Selbsthilfeorganisationen regelmäßig hinweisen. Auch im Kreis Rendsburg-Eckernförde und in Kiel ist diese Entwicklung spürbar: Mit einer vergleichsweise älter werdenden Bevölkerung in ländlichen Regionen wächst der Bedarf an verlässlicher, alltagsnaher Unterstützung für Familien.



Genau hier setzt die Arbeit der Alltagshelfer Rendsburg-Eckernförde GmbH an. Das Unternehmen begleitet Familien, die einen Angehörigen mit Demenz zu Hause versorgen, mit geschulten Alltagsbegleiterinnen und Alltagsbegleitern. Sie übernehmen stundenweise die Betreuung, sorgen für feste, vertraute Ansprechpartner, gestalten den Tag mit sinnvollen Beschäftigungen und schaffen so Freiräume, in denen pflegende Angehörige durchatmen, Termine wahrnehmen oder einfach einmal zur Ruhe kommen können. Die Unterstützung kann über die Entlastungsleistungen der Pflegeversicherung (§ 45a/45b SGB XI) abgerechnet werden und richtet sich individuell nach dem, was die jeweilige Familie konkret braucht – von wenigen Stunden pro Woche bis zu einer regelmäßigen, verlässlichen Begleitung über einen längeren Zeitraum.



"Viele Familien kommen zu uns, wenn sie bereits an der Grenze ihrer Kräfte sind. Dabei muss es gar nicht erst so weit kommen", sagt Nils Laß von HOMECARE – die Alltagshelfer. "Schon wenige Stunden geschulte Begleitung pro Woche können den Unterschied machen – für die Betroffenen, aber genauso für die Angehörigen, die sonst Gefahr laufen, sich selbst zu vergessen. Unser Ziel ist es, Familien nicht nur punktuell, sondern dauerhaft und verlässlich zu begleiten."



Alltagshelfer Rendsburg-Eckernförde GmbH versteht sich als langfristiger Partner für Familien in dieser Lebenssituation – von der ersten Orientierung über die Beantragung von Leistungen bis zur laufenden Betreuung im Alltag. Interessierte Familien können sich für ein kostenloses und unverbindliches Erstgespräch an das Unternehmen wenden, in dem die individuelle Situation besprochen und mögliche Unterstützungsmöglichkeiten aufgezeigt werden.

(lifePR) (