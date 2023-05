Morgens trainieren - so startest du geruchsfrei in den Arbeitstag

Viele Menschen gehen gerne vor der Arbeit ins Fitnessstudio, um ihren Körper in Schwung zu bringen. Vor allem in den bevorstehenden Sommermonaten ist es völlig normal, während des Sports vermehrt zu schwitzen. Doch Schweißgeruch im Büro kommt leider nicht gut an. Wir zeigen dir, wie du nach einem intensiven Training trotzdem mit frischem Körpergeruch in den Arbeitstag starten kannst.Bei der Verdauung steigt unsere Körpertemperatur an. Das ist nicht besonders vorteilhaft, wenn du beim Sport ohnehin schon viel schwitzt. Aus diesem Grund empfehlen wir dir, erst nach dem Besuch im Fitnessstudio vollwertig zu frühstücken. Fürs Büro ist beispielsweise ein Müsli perfekt geeignet. Um dennoch die notwendige Energie für dein Training zu tanken, kannst du vorab eine Banane oder einen Proteinshake zu dir nehmen.Duschen nach dem Sport ist wichtig, um Schweißgeruch keine Chance zu geben. Prüfe deshalb, ob das Benutzen der Duschen in deinem Fitnessstudio-Vertrag inbegriffen ist, bevor du vor der Arbeit trainieren gehst. Mithilfe der richtigen Duschpflege lassen sich die Bakterien, die unangenehmen Geruch verursachen, gründlich entfernen. Zum Beispiel passt die feste Dusche von HOLY PIT in jede Arbeitstasche.Nach dem Duschen ist es wichtig, dass du deine Achseln sorgfältig abtrocknest. Anschließend kannst du ein natürliches Deo gegen Schweißgeruch auftragen. Hier ist beispielsweise das nachfüllbare HOLY PIT DEO empfehlenswert. Dank cleverer Doppelwirkung als Anti-Odorant und Deodorant bekämpft es Bakterien und neutralisiert zugleich potenziell störende Gerüche. So kommst du selbstbewusst und sicher durch deinen Arbeitstag. Außerdem schützt das REFILL DEO nicht nur dich, sondern auch die Umwelt - da am Ende nur 5 g Papier übrig bleiben, wird eine Menge Plastikmüll eingespart.Obwohl es bestimmt offensichtlich ist, möchten wir dich noch einmal darauf hinweisen, dass du nach dem Training auf jeden Fall deine Kleidung wechseln solltest. So kommst du frisch und sauber bei der Arbeit an.Beim Sport ist es ratsam, auf helle und lockere statt auf dunkle und eng anliegende Kleidung zu setzen. So kannst du das Schwitzen etwas reduzieren. Zum Trainieren sind zudem Materialien wie Polyester empfehlenswert, die den Schweiß nicht aufnehmen. Im Alltag und so auch im Büro gilt das Gegenteil: Hier sind saugfähige Stoffe wie Leinen oder Baumwolle die beste Wahl, um Schweißflecken zu vermeiden. Hemden oder Blusen kannst du ganz einfach im Fitnessstudio auf einen Bügel in der Umkleide hängen, um Knitterfalten zu vermeiden.Die meisten schwitzen beim Sport mehr oder weniger stark. Das ist vollkommen normal und sogar gesund. Es gibt aber Extremfälle, in denen übermäßiges Schwitzen und Schweißgeruch sehr belastend werden können. Hiervon können zum Beispiel mehrgewichtige oder besonders große Menschen als auch Menschen mit viel Muskelmasse betroffen sein. Auch Hyperhidrose kann ein Grund für Schwitzen bei kleinster Anstrengung sein. All das ist kein Grund, dich zu schämen und auf Training zu verzichten. Wenn du dich damit jedoch wohler fühlst, kannst du dein Workout, insbesondere im Sommer, auf die kühleren Abendstunden nach Feierabend verlegen. Niemand ist gezwungen, vor der Arbeit ins Fitnessstudio zu gehen. Triff stattdessen die Entscheidungen, die für dich persönlich am besten sind.Schwitzen ist für die meisten Menschen ein Bestandteil des Workouts. Wenn du dein Frühstück erst nach dem Sport isst, im Fitnessstudio duschst, Deo verwendest und dich umziehst, kannst du trotzdem unbesorgt vor der Arbeit trainieren. Zwingen solltest du dich aber zu nichts. Wenn es dir lieber ist, kannst du auch erst am Abend Sport machen, oder im Sommer einfach in den nächsten Badesee hüpfen. Ein aktiver Lebensstil kann in unterschiedlichen Formen gelebt werden. Das Wichtigste ist, dass deine Version zu dir und deinen Bedürfnissen passt.