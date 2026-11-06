Wenn die SaunaWelt leuchtet: Tibetisches Lichterfest in der HolstenTherme

Wenn die Tage im November kürzer werden und draußen langsam die Dunkelheit einzieht, wird es in der SaunaWelt der HolstenTherme umso stimmungsvoller. Beim Tibetischen Lichterfest am Freitag, 20. November 2026 von 12:00 - 20:00 Uhr, nimmt die Veranstaltungsreihe „Einmal um die Welt“ die Gäste mit auf eine Reise, die von Tibet und der faszinierenden Welt des Himalayas inspiriert ist.



Dabei geht es nicht um eine Reise im klassischen Sinne. Stattdessen führen Düfte, Wärme, Klänge und Licht durch den Tag. Das reguläre SaunaWelt-Angebot wird dafür um besondere Aufgüsse und Zeremonien ergänzt. Auf dem Programm stehen unter anderem die„Laternenreise: Die klare Bergluft“, die„Nacht der 1.000 Lichter“, eine Tibetische Klangschalen Meditation sowie die„Laternenreise: Feuer, Fest & Gewürze“.



Zwischendurch darf es bewusst ruhiger werden. Klangschalen-Zeremonien und Bergmeditationen schaffen Momente zum Innehalten, bevor die Reise durch die verschiedenen SaunenWelten weitergeht. So entsteht über den Tag hinweg ein roter Faden aus Entspannung, Wärme und immer neuen Eindrücken.



Das Tibetische Lichterfest ist Teil der Veranstaltungsreihe „Einmal um die Welt“, mit der die HolstenTherme mehrmals im Jahr besondere Themenwelten in die SaunaWelt bringt. Das Ziel: aus einem Saunatag einen kleinen Urlaubstag machen und den Gästen Erlebnisse bieten, die über den klassischen Saunabesuch hinausgehen.



Auf einen Blick



Tibetisches Lichterfest

Freitag, 20. November 2026 - 12:00 - 20:00 Uhr

SaunaWelt der HolstenTherme, Kaltenkirchen

Besondere Aufgüsse und Zeremonien im Rahmen der Reihe „Einmal um die Welt“.

(lifePR) (