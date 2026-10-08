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Mord, Menü und jede Menge Spannung im The Great North Hotel

Crime Dinner: „Ein Mords-Geburtstag“ am 21. November 2026

(lifePR) (Kaltenkirchen, )
Wenn ein Geburtstag plötzlich eine tödliche Wendung nimmt, sind Spürsinn und Kombinationsgabe gefragt: Am Samstag, den 21. November 2026, lädt das The Great North Hotel zu einem außergewöhnlichen Abend voller Spannung, Genuss und überraschender Wendungen ein. Beim Crime Dinner „Ein Mords-Geburtstag“ werden die Gäste Teil eines packenden Kriminalfalls und helfen dabei, während eines genussvollen Drei-Gänge-Menüs einen Mord aufzuklären.

Zwischen den einzelnen Gängen entfaltet sich eine fesselnde Geschichte mit verdächtigen Charakteren, geheimnisvollen Motiven und unerwarteten Enthüllungen. Wer aufmerksam zuhört, clever kombiniert und die richtigen Fragen stellt, hat die Chance, dem Täter auf die Spur zu kommen.

Das Crime Dinner beginnt um 17:30 Uhr. Der Ticketpreis beträgt 99 Euro pro Person inklusive Drei-Gänge-Menü. Getränke können vor Ort à la carte bestellt werden. Tickets sind direkt im The Great North Hotel erhältlich.

Ein Abend für alle, die gutes Essen lieben, Spannung genießen und schon immer einmal selbst Ermittlerin oder Ermittler sein wollten.

Termin: Samstag, 21. November 2026, 17:30 Uhr
Ort: The Great North Hotel, Kaltenkirchen
Preis: 99 € pro Person inklusive 3-Gänge-Menü
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