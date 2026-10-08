Mord, Menü und jede Menge Spannung im The Great North Hotel
Crime Dinner: „Ein Mords-Geburtstag“ am 21. November 2026
Zwischen den einzelnen Gängen entfaltet sich eine fesselnde Geschichte mit verdächtigen Charakteren, geheimnisvollen Motiven und unerwarteten Enthüllungen. Wer aufmerksam zuhört, clever kombiniert und die richtigen Fragen stellt, hat die Chance, dem Täter auf die Spur zu kommen.
Das Crime Dinner beginnt um 17:30 Uhr. Der Ticketpreis beträgt 99 Euro pro Person inklusive Drei-Gänge-Menü. Getränke können vor Ort à la carte bestellt werden. Tickets sind direkt im The Great North Hotel erhältlich.
Ein Abend für alle, die gutes Essen lieben, Spannung genießen und schon immer einmal selbst Ermittlerin oder Ermittler sein wollten.
Termin: Samstag, 21. November 2026, 17:30 Uhr
Ort: The Great North Hotel, Kaltenkirchen
Preis: 99 € pro Person inklusive 3-Gänge-Menü