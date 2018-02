Unter die Lupe genommen: Das kleinste Hotel Deutschlands im Bewertungs-Check

Ob kleiner Familienbetrieb oder großes Ressort: Auf HolidayCheck können Urlauber-Unterkünfte in allen erdenklichen Größen bewertet werden. In wirklich allen Größen? Daswar bisher jedoch noch nicht auf dem Bewertungsportal vertreten. Das wird nun nachgeholt: Das Miniatur Wunderland in Hamburg unterzieht ein Strandhotel im Maßstab 1:87 der Gäste-Prüfung. Das, gelegen auf der Italien-Fläche der größten Modelleisenbahnanlage der Welt, nimmt ab sofort Bewertungen auf HolidayCheck entgegen.Das Profil des Paodato Troppo steht denen großer Hotels in nichts nach: Fotos und Urlauber-Urteile geben einen authentischen Eindruck der Ferienunterkunft mitsamt weitläufigem Balkonblick auf die Schweizer Berge, unmittelbarem Zugang zum Meer und Animationsprogramm für Groß und Klein. Zu den Highlights des Hauses zählen auch die Mikro-Wellen auf den Standard-Zimmern, der feinkörnige Kunststrand und das legendäre Spaghetti-Wettessen am Strand.„Normalerweise ist es Voraussetzung, dass Hotel-Bewertungen auf HolidayCheck ausschließlich von Personen verfasst werden, die vor Ort übernachtet haben. Da dies beim kleinsten Hotel Deutschlands nicht möglich ist, haben Urlauber die einmalige Möglichkeit, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. Dass für einen perfekten Urlaub auch kleinste Details wichtig sind, hat bei diesem speziellen Hotel eine ganz eigene Bedeutung“, erklärt Georg Ziegler, Director Brand, Content & Community bei HolidayCheck.„Wir bilden im Miniatur Wunderland die Welt im Kleinformat nach – in allen Details. Wir haben den kleinsten Flughafen der Welt, zeigen Demonstrationen und Auffahrunfälle. Warum also nicht auch Bewertungen für eines unserer Hotels sammeln? Wir sind überzeugt, dass unser Haus im italienischenRimini gut ankommt und sind gespannt auf das Gäste-Feedback“, erklärt Sebastian Drechsler, Marketing und PR-Chef beim Miniatur Wunderland.Unter diesem Link können Interessierte vom 22. Januar bis zum 22. April 2018 eine möglichst fantasievolle Bewertung für das Hotel Paodato Troppo abgeben. Als Gewinn wartet ein eigenes Ich im Kleinstformat, das nach Wunsch gestaltet und im Miniatur Wunderland aufgestellt wird. Wo genau auf der Welt das sein soll und welcher Aktivität die Figur nachgeht, kann der Gewinner frei entscheiden. Auch über eine Kopie für zu Hause darf er sich freuen.Alle Informationen und Teilnahmebedingungen sind auf der HolidayCheck - Hotelseite des Paodato Troppo zu finden. Wer einen persönlichen Eindruck vom kleinsten, zu bewertenden Hotel Deutschlands gewinnen möchte, kann es in der Italien-Halle im Miniatur Wunderland begutachten. Für alle aus der Ferne ist ein Video des Paodato Troppos auf Away , dem Online-Reisemagazin von HolidayCheck, zu sehen.