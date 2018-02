HolidayCheck startet neue Kreuzfahrtplattform

Ob online oder offline: Wer auf Kreuzfahrt gehen will, sieht sich mit zehntausenden Angeboten konfrontiert – was die richtige Wahl zur Herausforderung macht. Vor allem Neulinge tun sich schwer, eine Schiffsreise nach ihrem Geschmack zu finden und die komplexe Kostenstruktur der Angebote nachzuvollziehen. Genau hier hilft die neue Kreuzfahrtplattform von HolidayCheck unter www.holidaycheck.de/kreuzfahrten , die neben der Buchungsmöglichkeit Inspiration und Orientierung bietet.Der Fokus liegt darauf, die, anstatt eine nüchterne, tabellarische Übersicht zu bieten. „Wir haben unsere neue Kreuzfahrtplattform in punkto Aufbereitung und Nutzerführung, die wir an der Hand nehmen und durch den Kreuzfahrt-Dschungel navigieren möchten“, sagt David Mertin, Business Leader Kreuzfahrt bei HolidayCheck. Im Rahmen von Experteninterviews wurden Urlauber nach ihren Wünschen und Bedürfnissen im Bereich Schiffsreise-Buchung befragt und die gewonnenen Einsichten bei der Plattform-Entwicklung berücksichtigt.Nutzer können sich mithilfe einerüber genaue Routenverläufe informieren und erfahren auf einen Blick, wie viel Zeit sie auf See und an Land verbringen. Auch die Meinungen anderer Kreuzfahrer spielen eine zentrale Rolle: HolidayCheck verfügt schon heute überund 130.000 Fotos. Auf Basis wahlweiser Angaben zu Reiseziel, -zeitraum, und -dauer sowie Reederei, Schiff, Kabine, Starthafen, Preisspanne und Transport erhält der Urlauber konkrete. Diese basieren auf den Meinungen anderer Reisender, die direkt mit dem Preis und den gebotenen Leistungen ins Verhältnis gesetzt werden und Suche und Buchung nicht nur für Unerfahrene erleichtern.Zusammenarbeit mit erfahrenem Partner e-hoiDas Finden der passenden Schiffsreise so einfach wie noch nie machen – so lautet das Ziel des HolidayCheck-Kreuzfahrtteams bei der Entwicklung und Weiterentwicklung der Plattform mit ihrer neuartigen Nutzerführung. Die Kreuzfahrt-Angebote und Schiffsinformationen kommen dabei vom , hoi - e einem der führenden Kreuzfahrtportale Deutschlands. Sie werden mit Bewertungen und redaktionellen Inhalten von HolidayCheck kombiniert. Zum Start der Plattform sind rundeingebunden.Ergänzend zur Online-Empfehlung steht den HolidayCheck Nutzern auch die persönliche ExpertenBeratung zu Verfügung. Hierzu wurde eine spezielleeingerichtet, die täglich unter +49 (0)69-20456840 und über HolidayCheck@e-hoi.de erreichbar ist. Die Dienstleistung wird von erfahrenen Kreuzfahrprofis des Partners e-hoi ausgeführt.Tipps und Inspiration für Kreuzfahrt-InteressierteSich treiben lassen und sich schlau machen für die hohe See: Die neue Plattform, die dank ihresauch auf dem Tablet und dem Smartphone genutzt werden kann, liefert Inspiration und Ratschlag für jene Urlauber, die noch kein festes Ziel im Auge und keine Reederei- oder Schiffs-Präferenzen haben. Neben den neuen Funktionalitäten bietet sie, die speziell auf die Bedürfnisse und Fragen von Kreuzfahrt-Einsteigern ausgerichtet sind. Im Themenbereich, der stetig weiter ausgebaut wird, finden sich beispielsweise Tipps zu Single- und MiniKreuzfahrten, Kreuzfahrten mit Kindern und ein Reederei-Guide.