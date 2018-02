HolidayCheck Gold Award für sieben Hotels in Spanien

Das Vier-Sterne-Hotel Cordial Mogán Playa ist im Stil eines kanarischen Dorfes aufgebaut und überzeugt Urlauber mit ausgefallener Architektur und Tradition. Die im Fischerdorf Puerto de Mogán gelegene Anlage umfasst neben einem weitläufigen Garten einen hoteleigenen archäologischen Park. Gäste sind von der Gestaltung und der Lage begeistert: „Eine sehr harmonische Anlage, die einlädt, kleine Spaziergänge durch die Vielfalt der Pflanzen undWasserfälle zu genießen.“ In wenigen Minuten ist auch der Hafen mit zahlreichen Restaurants erreicht.Im Norden Teneriffas begrüßt das Gold-Award - Hotel Riu Garoe seine Gäste mit einem Ausblick über die Küste vonPuerto de la Cruz. „Die Lage ist ideal, wenn man nicht nur am Pool oder am Strand liegen will, sondern die landschaftlich reizvollste Insel der Kanaren kennen lernen möchte“, loben Urlauber. So bieten sich zum Beispiel Wanderausflüge im Nationalpark El Teide an. Neben der Lage des Hotels überzeugen auch die ruhigeWohlfühlatmosphäre, der Service und die abwechslungsreiche Küche.Eine Wohlfühloase inmitten tropischer Gärten bietet das Hotel Lago Garden am Ortsrand von Cala Ratjada. Abseits des Insel-Trubels und dennoch nicht zu weit vom Zentrum entfernt, fehlt es Badeurlaubern in diesem Fünf-SterneHotel an nichts. Neben der Ruhe der Gartenanlage loben Gäste vor allem die familiäre Atmosphäre und das freundliche und hilfsbereite Personal. Hier kümmern sich die Hotelbesitzer persönlich um ihre Gäste.Ganz in Nähe des Sandstrandes Playa de la Fontanilla befindet sich das Gold-Award-Hotel Hipotels Gran . Hotel & Spa Mit Pool und Meerblick lädt das Vier-SterneHotel zum Wohlfühlen ein. Auch kilometerlange Wanderungen am Wasser sorgen für Entspannung. HolidayCheck-Urlauber loben die moderne Architektur, das ausnahmslos freundliche Personal und die besondere Vielfalt der Speisen, die einen Urlaub an der „Küste des Lichts“ unvergesslich machen.Bei einem Urlaub im Vier-Sterne - Hotel Tigaiga l ässt sich die Nordküste Teneriffas in ruhiger Atmosphäre genießen. Umgeben von einem subtropischen Palmengarten erwartet das kleine, familiengeführte Hotel seine Gäste mit 76 Zimmern und sieben Panorama-Suiten. Gelobt werden Tradition und Herzlichkeit. Ganz besonders zu empfehlen ist der Aussichtpunkt „Mirador La Palma“ im hoteleigenen Garten mit Blick auf die Nachbarinsel La Palma.Im Hotel Royal Son Bou Family Club auf Menorca stehen die kleinen Gäste im Mittelpunkt. Das umweltbewusste Familienhotel mit vier Sternen überzeugt HolidayCheck- Urlauber mit umfangreicher Kinderanimation und Aktivitäten für jede Altersklasse. Die Eltern ziehen ein ausnahmslos positives Fazit: „Die Animateure machen einen wunderbaren Job, sind immer gut gelaunt und zaubern allen Kindern ein Lächeln ins Gesicht.“ Auch bis zum Sandstrand sind es nur 100 Meter.Im Gloria Palace Amadores Thalasso & Hotel stehen die Zeichen auf Entspannung. Der Gold-Award-Gewinner zählt zu einem der besten Zentren für die auf Meerwasser basierende Thalassotherapie in Europa. Dank der Lage auf einer Klippe zwischen den Stränden von Puerto Rico und Playa de Amadores ist ständiger Ozean-Blick gewährleistet. Neben der Aussicht schwärmen Urlauber auch von den großzügigen Zimmern und dem Freizeitangebot der VierSterne-Unterkunft.