Schlosskaspereien 2022 in Radeberg

Märchenhaft präsentiert sich das Schloss Klippenstein in Radeberg seinen Besuchern. Liebhaber von Puppen- und Marionetten-Theater sind herzlich eingeladen, am 16. & 18.September 2022 ein vielfältiges Programm zu erleben.In diesem Jahr kommen Märchenklassiker auf die "Bühne" und wird so "gross & klein" begeistern. Mit "Der gestiefelte Kater" starten am Freitag die "Schlosskaspereien 2022", die vom Figurentheater Henning Hacke vorgeführt werden. Am Sonntag Vormittag zeigt das Theater Klinger das Märchen "Rapunzel" und am Nachmittag kommen "Hase & Igel" zur Aufführung. Das KlixKlax Klugs Theater erzählt mit Ihren Puppen vom "Rumpelstilzchen" und der "Frau Holle".Der Verein Schloss Klippenstein e.V. freut sich viele kleine Gäste aus Kindertagesstätten und Schulen, aber auch Familien mit Ihren Kinder zu den Schlosskaspereien begrüßen zu können.Informationen und der Vorverkauf von Eintrittskarten sind unter www.schloss-klippenstein.de möglich.