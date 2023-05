„Radeberger Biertheater“ Saison 2023/24

Das 1. Sächsische Mundarttheater begeistert seit mehr als 20 Jahren seine Besucher mit humorvollen Aufführungen und startet im September in die neue Saison 2023/24.Mit einer öffentlichen Generalprobe vom neuen Schwank „ZIMMER FREI! – Wenn`s bei Neumann 2x klingelt“ am Mittwoch, 13.09.2022 gehen die familiären Turbulenzen auf der Bühne vom „Radeberger Biertheater“ im Kaiserhof in eine nächste Runde. Die Mit der Premiere am Donnerstag, 14.September 2022 geht es dann richtig los. Erleben Sie die vierte Geschichte der Familie Neumann, wo man sich vieles zu Herzen nimmt, was einem besser am Hintern vorbeigehen sollte.Auch wenn momentan noch kaum jemand an die Adventszeit denkt, ist frühzeitiges Handeln gefragt, denn gerade die Aufführungen vor Weihnachten sind für Jahresabschlussfeiern beliebt. Mit der Weihnachts-Show „Der Schwipsbogen – Teil IV – Einmal werden wir noch schwach“ stellt sich die Frage, ob die Geschäftsidee für den „Schwipsbogen“ Früchte tragen wird? Und wird Hans Neumann einen vorweihnachtlichen Scheidungsgrund abwenden können?„Aber bitte mit Sahne – wenn`s quietscht fehlt Fett“ heißt es dann zum Jahresanfang 2024 und bringt emanzipierte, für ihr gesetztes Alter gutaussehende und taffe Frauen auf die Bühne, die bei einem Stück Torte aus Ihrem Leben plaudern.Wegen großer Nachfrage und mit Spass an der Rettung des deutschen Schlagers sind noch einmal die „18 Jahre Bierhähne - Endlich volljährig“ für einige Auftritte gewonnen worden. Mit Ihren textlich aufgepimpten Songs werden Sie Ihre Fangemeinde zum Mitsingen animieren und den historischen Saal vom „Kaiserhof Radeberg“ zum Beben bringen.Im März 2024 kommen noch einmal die Kolleg:innen in „Die Frauen hinter dem Ladentisch!“ auf die Bühne und vertreten Ihre Zunft beim täglichen Umgang mit Kunden und der Nachfolgeregelung für die Verkaufsstellenleitung!Unter der Rubrik „Kunst beim Bier“ sind einige Gastspiele geplant. Mit Soloprogrammen, z.B. „Inge Borg – Soo ni, nor!“, mit Bierhahn Blumi „Bärbel! Jetzt rede ich!“ und die BÖstandsaufnahme – „Anlauf oder Gleitgel“ von Thomas Böötcher , bietet das Programm der Spielzeit 2023/24 eine Vielfalt von Veranstaltungen, die sicher für jeden etwas passendes bereit hält!„Spass beim Bier“ – so das Motto im „Biertheater“ ist somit garantiert und lädt Freunde von humorvollen Stücken zu sich ein, mit Augenzwinkern, krachenden Pointen und bei schallenden Lachsalven, einen besonderen Theaterbesuch zu erleben.Tickets für die kommende Saison sind über die Hotlineoder einfach online auf www.biertheater.de zu bekommen.„Spass beim Bier“ – so das Motto im „Biertheater“ ist somit garantiert und lädt Freunde von humorvollen Stücken zu sich ein, mit Augenzwinkern, krachenden Pointen und bei schallenden Lachsalven, einen besonderen Theaterbesuch zu erleben.Für das leibliche Wohl während der Aufführungen sorgt das Team vom „Radeberger Brauerei Ausschank“. Wer gern den Aufenthalt und den Besuch im „Radeberger Biertheater“ mit einer Übernachtung plant, erlebt zudem sächsische Gastfreundschaft und herzlichen Service im Hotel Kaiserhof www.kaiserhof-radeberg.de und im Hotel Sportwelt www.hotel-sportwelt.de Informationen, Beratung und Verkauf:Ticketservice für das „Radeberge Biertheater“Hauptstr. 59; 01454 Radeberg; Telefon 03528 487070Mail info@biertheater.de Web www.biertheater.de Radeberger Biertheater GmbH & Co. KG, Am Sandberg 2; 01454 Radeberg