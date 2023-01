Blütenpracht im Dufthaus

Im Dufthaus des Botanischen Blindengartens Radeberg an der Pillnitzer Straße 71 warten die ersten Kamelienblüten darauf, bewundert zu werden. Deshalb lädt der Taubblindendienst e.V., Träger der deutschlandweit einzigartigen Einrichtung, ab dem 18. Januar jeweils mittwochs und sonnabends wieder zu einem Dufthaus-Besuch ein. Das Dufthaus im hinteren Teil des Gartens ist dann immer zwischen 13.00 und 17.00 Uhr geöffnet. Für Besuchergruppen können unter der Telefonnummer 03528/43790 aber auch individuelle Termine vereinbart werden.Der Botanische Blindengarten Radeberg zählt in Sachsen neben Pillnitz, Pirna-Zuschendorf, Roßwein und Königsbrück zu den bedeutendsten Kamelien-Standorten. Das verdankt er dem Umstand, dass der größte Teil der 50 Kamelien-Pflanzen nicht nur prächtig aussehen, sondern auch duften. Unterstützt werden sie dabei unter anderem von Duftblüten-Pflanzen und der Duft-Fleischbeere. Frühlingsduft im Winter. Das lohnt einen Besuch.Zu den ersten duftenden Kamelien, die in diesen Tagen ihre Blüten öffnen, gehört die Camellia Hybride Minato No-Akebono.Aktuelle Informationen, auch zu den Öffnungszeiten, sind unter www.taubblindendienst.de zu finden.Fördergemeinschaft Botanischer Blindengarten Radeberg e.V.Foto: Bernd Lichtenberger