Gerriet Danz ist als neuer Top Speaker bei Faircoach.de, dem innovativen Vermittlungsportal für exzellente Coaches und Referenten

Gerriet Danz ist seit mehr als zwei Jahrzehnten einer der anerkannten Experten für Innovation und Digitalisierung. Die Vorträge des passionierten Querdenkers, mehrfachen Start- up-Gründers und Bestsellerautors (CAMPUS/Randomhouse) sind so inspirierend und ungewöhnlich wie der Mix seiner Erfahrungen.Vorträge von Gerriet Danz sind die perfekte Dosis Motivation für Ihre Veranstaltung. Wissenschaftlich fundiert, humorvoll, interaktiv, begeisternd und ebenso inspirierend wie informativ. Impulse, die Ihre Mitarbeiter und Teilnehmer, Kunden und Kollegen mit direkt umsetzbaren Ideen und Impulsen versorgen. Spannend und humorvoll präsentiert, gespickt mit einer Vielzahl nationaler wie internationaler Fallbeispiele aus der Welt der Innovation, der Digitalisierung und der Ideen.Maßgeschneidert nach Ihren Bedürfnissen und Wünschen hält Redner und Top-Referent Gerriet Danz aktuell folgende Vorträge.Was können mittelständische Unternehmen von Facebook, Google & Apple lernen? Wie profitieren Konzerne von den Strategien pfeilschneller Startups? Erfahren Sie, warum man an der US-Westküste als gescheiterter Unternehmer an Kreditwürdigkeit gewinnt. Und warum so viele Welterfolge mit einem „Nein!“ beginnen. Utopie macht Umsatz! Das Unmögliche denken, um das Mögliche zu schaffen.Ein inspirierendermit vielen praxisnahen Beispielen, was Innovationen verhindert und beflügelt. Kommen Sie mit – erst auf die Tour, dann auf Touren!„Innovate or die“ heißt: Es gibt keine Alternative zur. Erfahren Sie, warum Geschäftsmodelle regelmäßig in Frage gestellt werden müssen, warum gerade Marktführer in Gefahr geraten, den Zug der Zukunft zu verpassen und warumPflicht ist – und eben keine Kür.Kundenstimmen:"Gerriet Danz erzählt, worauf es wirklich ankommt."Der Spiegel"Es hagelt Ideen..."GQ Magazin" Alle waren begeistert!"Jens Hansen, Microsoft Deutschland