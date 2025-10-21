Neuer Name, klares Profil: Zentrum für Technologie und Transfer wird Zentrum für Forschung und Technologie (ZFT)
Das ZFT ist seit seiner Gründung im Jahr 2001 eine zentrale Einrichtung der Hochschule Worms. Es zählt offiziell zu den „zentralen Einrichtungen“ der Hochschule wie auch das Rechenzentrum, die Bibliothek und das International Center (IC). Sie alle unterstehen direkt der Verantwortung des Senats.
Mit der Umbenennung wird präzisiert, was inhaltlich bereits seit Jahren gelebt wird: Das Zentrum hat seine Kompetenzschwerpunkte in den Bereichen Forschung, Informationstechnologie und Projekt-Consulting. Gleichzeitig macht der neue Name die unterschiedlichen Aufgaben im Vergleich zum Zentrum für Kooperationen und Wirtschaftstransfer (ZKW) klar.
„Die Umbenennung ist für uns ein wichtiger Schritt, um unser Profil nach außen klarer zu kommunizieren und unsere Position innerhalb der Hochschule zu schärfen“, so Prof. Alexander Wiebel, wissenschaftlicher Leiter des ZFT.
Das ZFT ist mit rund 15 bis 20 Mitarbeitenden, darunter auch studentische Hilfskräfte und Promovierende, aktiv und unterstützt Forschungsvorhaben, innovative Projekte und den Transfer von Technologie in die Praxis.
Auch die digitalen Adressen haben sich geändert: Die neue Webseite des Zentrums ist ab sofort unter www.hs-worms.de/zft erreichbar. Bestehende Links und E-Mail-Adressen bleiben jedoch weiterhin gültig.