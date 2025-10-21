Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1039744

Hochschule Worms Erenburgerstraße 19 67549 Worms, Deutschland http://www.hs-worms.de
Ansprechpartner:in Frau Dorothea Hoppe-Dörwald +49 6241 509452
Logo der Firma Hochschule Worms

Neuer Name, klares Profil: Zentrum für Technologie und Transfer wird Zentrum für Forschung und Technologie (ZFT)

(lifePR) (Worms, )
Das Zentrum für Technologie und Transfer (ZTT) der Hochschule Worms trägt ab sofort den neuen Namen Zentrum für Forschung und Technologie (ZFT). Mit diesem Beschluss, den der Senat der Hochschule am 25. Juni 2025 gefasst hat, wird der Arbeitsschwerpunkt des Zentrums klarer im Namen sichtbar.

Das ZFT ist seit seiner Gründung im Jahr 2001 eine zentrale Einrichtung der Hochschule Worms. Es zählt offiziell zu den „zentralen Einrichtungen“ der Hochschule wie auch das Rechenzentrum, die Bibliothek und das International Center (IC). Sie alle unterstehen direkt der Verantwortung des Senats.

Mit der Umbenennung wird präzisiert, was inhaltlich bereits seit Jahren gelebt wird: Das Zentrum hat seine Kompetenzschwerpunkte in den Bereichen Forschung, Informationstechnologie und Projekt-Consulting. Gleichzeitig macht der neue Name die unterschiedlichen Aufgaben im Vergleich zum Zentrum für Kooperationen und Wirtschaftstransfer (ZKW) klar.

„Die Umbenennung ist für uns ein wichtiger Schritt, um unser Profil nach außen klarer zu kommunizieren und unsere Position innerhalb der Hochschule zu schärfen“, so Prof. Alexander Wiebel, wissenschaftlicher Leiter des ZFT.

Das ZFT ist mit rund 15 bis 20 Mitarbeitenden, darunter auch studentische Hilfskräfte und Promovierende, aktiv und unterstützt Forschungsvorhaben, innovative Projekte und den Transfer von Technologie in die Praxis.

Auch die digitalen Adressen haben sich geändert: Die neue Webseite des Zentrums ist ab sofort unter www.hs-worms.de/zft erreichbar. Bestehende Links und E-Mail-Adressen bleiben jedoch weiterhin gültig.

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.