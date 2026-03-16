Hochschule Worms präsentiert sich auf der EuroShop: Wo Handelswissenschaft die Zukunft des Einzelhandels gestaltet

Die Weltleitmesse für den Handel ist zurück – und mit ihr die Vision von morgen. Die „EuroShop 2026“ in Düsseldorf hat erneut gezeigt, dass der Einzelhandel nicht nur von neuen Ladenkonzepten, digitalen Technologien oder smarten Beleuchtungssystemen lebt – sondern vor allem von Menschen, Ideen und Bildung. Und genau hier war die Hochschule Worms (HSW) mit vollem Einsatz dabei.



Vom 22. bis 26. Februar 2026 präsentierte die HSW auf dem Messegelände in Düsseldorf nicht nur ihre Studiengänge International Management und Handelsmanagement, sondern zeigte eindrucksvoll, wie Lehre und Forschung direkt in die Praxis des Handels eingebunden sind. Mit einem lebendigen Stand, spannenden Vorträgen und einem intensiven Austausch mit Branchenexperten positionierte sich die Hochschule als zentrale Akteurin für die Zukunft des Handels.



Von der Theorie zur Praxis – Studierende als Botschafter



Die Vorbereitungen begannen bereits im Wintersemester 2025/26. Der Masterkurs „Organisational Communication“ der HSW entwickelte eine gezielte Social-Media-Strategie für die EuroShop-Webseite der Hochschule – mit kreativen Posts, Hintergrundgeschichten und klaren Botschaften: „Was wir lehren, ist, was die Branche bewegt.“



Dabei ging es um Themen, die an der EuroShop im Rampenlicht standen: Künstliche Intelligenz im Einzelhandel, Smart-City-Analytics, digitale Beschriftungssysteme, innovative Laden- und Lehrraumkonzepte. „Wir zeigen, dass an der HSW nicht nur über den Handel geredet wird – sondern mit ihm gearbeitet wird“, sagt Prof. Dr. Pascal Bruno, der im Rahmen der Messe seine neuesten Forschungsergebnisse vorstellte.



Live-Insider: Forschung, Networking und Zukunftsgespräche



Während der fünf Messetage war der HSW-Stand eine guter Knotenpunkt für Studierende, Aussteller, Recruiter und Experten. Prof. Dr. Nektarios Bakakis, Prof. Dr. Andreas Moerke, Dipl.-Kaufmann Gernot Keller und Prof. Dr. Bruno informierten über die praxisnahe Ausbildung, die Möglichkeit von Praktika und Werkstudentenstellen – und über die vielfältigen Karrierewege nach dem Abschluss.



Ein Highlight: Ein Gespräch mit Ulrich Spaan, Geschäftsführer des EHI Retail Instituts, über mögliche Kooperationen zwischen Hochschule und Branchenorganisation. „Die Hochschule Worms hat ein klares Profil: Sie verbindet akademische Tiefe mit handelspraktischer Relevanz. Das ist genau das, was die Branche braucht“, betont Spaan.



Auch ehemalige Studierende – sogenannte HSW-Alumni – kehrten zurück, um ihre Karriere im Handel zu erzählen. Ihre Geschichten waren ein lebendiges Argument für die Qualität der Ausbildung: „Ich habe hier nicht nur einen Abschluss gemacht – ich habe einen Beruf gefunden, der mich begeistert“, sagte eine Absolventin, die mittlerweile bei einem großen Online-Handelsunternehmen arbeitet.



Ein Blick in die Zukunft: Wo Technologie und Mensch zusammenkommen



Die EuroShop ist mehr als eine Messe – sie ist ein Labor für die Zukunft des Handels. Und die HSW nutzte die Gelegenheit, um zu zeigen, dass Bildung der Motor der Transformation ist. Ob KI-gestützte Kundenanalysen, nachhaltige Ladenkonzepte oder digitale Beschilderung – all das wird nicht nur diskutiert, sondern in den Seminarräumen der Hochschule bereits gelehrt und erforscht.



„Wir sind nicht nur Zuschauer der Veränderungen im Handel – wir sind Mitgestalter“, sagt Prof. Dr. Bruno. „Und das zeigt sich nicht nur in Forschung, sondern auch in den Menschen, die wir ausbilden.“



Nächste Station: EuroShop 2029 – Wir sind dabei!



Die nächste EuroShop findet vom 18. bis 22. Februar 2029 in Düsseldorf statt – und die Hochschule Worms wird wieder dabei sein. Denn wo Handelswissenschaft auf Handel trifft, da entstehen die Ideen, die die Zukunft des Einzelhandels gestalten.



Die Hochschule Worms – Bildung, die den Handel bewegt.

(lifePR) (