Hochschule Worms kündigt neue 200-stündige Yogalehrenden-Ausbildung (RYT 200) an

Die Hochschule Worms freut sich, die nächste 200-stündige Ausbildung zur Yogalehrerin bzw. zum Yogalehrer (RYT 200) anzukündigen. Das Programm richtet sich an alle Interessierten, die Yoga in einem fundierten, akademisch begleiteten und zugleich praxisnahen Rahmen erlernen und vertiefen möchten.

Die Ausbildung verbindet einen wissenschaftlichen Ansatz der Hochschule Worms mit der praxisorientierten Expertise der indischen Partnerschule Bodsphere (Neu-Delhi), einem international renommierten Ausbildungsinstitut für Yoga. Durch diese Kooperation wird eine qualitativ hochwertige und zugleich kultur- und kontextbewusste Ausbildung gewährleistet.

Inhalte und Format der Ausbildung

Der Gesamtumfang der Ausbildung beträgt 200 Stunden und wird in einem hybriden Format durchgeführt. Präsenzphasen an der Hochschule Worms werden durch digitale Selbstlerneinheiten ergänzt und ermöglichen so eine flexible und zugleich intensive Lernstruktur.

Inhaltlich umfasst die Ausbildung:
  • Yogapraxis
  • Philosophie und Geschichte des Yoga
  • Zentrale klassische Quellentexte
  • Eine kritische Auseinandersetzung mit der westlichen Rezeption von Yoga
Der Abschluss erfolgt über eine schriftliche Prüfung. Absolventinnen und Absolventen erhalten ein international anerkanntes RYT-200-Zertifikat, das unter anderem bei der Yoga Alliance oder der World Yoga Federation akkreditierbar ist.

Die Ausbildung folgt dem Leitgedanken „Come as you are“ und richtet sich ausdrücklich an Teilnehmende unabhängig von Vorerfahrungen im Yoga. Voraussetzung für die Teilnahme sind gute Deutsch- und Englischkenntnisse.

Weitere Informationen zur Ausbildung, zu Terminen und zur Anmeldung werden in Kürze auf den Kanälen der Hochschule Worms bekannt gegeben.

