Hochschule Worms kündigt neue 200-stündige Yogalehrenden-Ausbildung (RYT 200) an

Die Ausbildung verbindet einen wissenschaftlichen Ansatz der Hochschule Worms mit der praxisorientierten Expertise der indischen Partnerschule Bodsphere (Neu-Delhi), einem international renommierten Ausbildungsinstitut für Yoga. Durch diese Kooperation wird eine qualitativ hochwertige und zugleich kultur- und kontextbewusste Ausbildung gewährleistet.
Inhalte und Format der Ausbildung
Der Gesamtumfang der Ausbildung beträgt 200 Stunden und wird in einem hybriden Format durchgeführt. Präsenzphasen an der Hochschule Worms werden durch digitale Selbstlerneinheiten ergänzt und ermöglichen so eine flexible und zugleich intensive Lernstruktur.
Inhaltlich umfasst die Ausbildung:
- Yogapraxis
- Philosophie und Geschichte des Yoga
- Zentrale klassische Quellentexte
- Eine kritische Auseinandersetzung mit der westlichen Rezeption von Yoga
Die Ausbildung folgt dem Leitgedanken „Come as you are“ und richtet sich ausdrücklich an Teilnehmende unabhängig von Vorerfahrungen im Yoga. Voraussetzung für die Teilnahme sind gute Deutsch- und Englischkenntnisse.
Weitere Informationen zur Ausbildung, zu Terminen und zur Anmeldung werden in Kürze auf den Kanälen der Hochschule Worms bekannt gegeben.