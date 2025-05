Finanzen sind Frauensache – erfolgreiche Veranstaltung „Female Finances“ an der Hochschule Worms

Lea Vetter, Mandy Moreu und Desideria Baumgärtner von der Allianz thematisierten strukturelle Herausforderungen wie den Gender Pay Gap , die daraus resultierende Rentenlücke sowie die Risiken von Berufsunfähigkeit .

thematisierten strukturelle Herausforderungen wie den , die daraus resultierende sowie die Risiken von . Sven Becker von MLP gab Einblicke aus der beruflichen Praxis: vom sinnvollen Umgang mit Steuerklassen über das Teilen von Einkommen bis hin zur Frage, wann gemeinsames oder getrenntes Vermögensmanagement sinnvoll ist.

gab Einblicke aus der beruflichen Praxis: vom sinnvollen Umgang mit Steuerklassen über das Teilen von Einkommen bis hin zur Frage, wann gemeinsames oder getrenntes Vermögensmanagement sinnvoll ist. Camilla Halm von MLP zeigte auf, wie Finanzentscheidungen geschlechterspezifisch getroffen werden und welche Rolle Familienplanung und Gesundheitsabsicherung – einschließlich biometrischer Risiken – dabei spielen. Auch das Thema Kontenmanagement wurde praxisnah beleuchtet.

zeigte auf, wie Finanzentscheidungen geschlechterspezifisch getroffen werden und welche Rolle und – einschließlich biometrischer Risiken – dabei spielen. Auch das Thema wurde praxisnah beleuchtet. Prof. Dr. Juliane Wutzler (Hochschule Worms) brachte den Teilnehmerinnen die Grundlagen des Kapitalmarkts näher und erklärte verständlich, wie ETFs, Aktien und Vermögensaufbau funktionieren.

Unter dem Titelfand am 7. Mai um 16:30 Uhr im Senatssaal der Hochschule Worms eine erfolgreiche Informationsveranstaltung zum Thema Frauen und Finanzen statt. Die Veranstaltung wurde vom Career Center und dem Diversity Office initiiert, die gemeinsam dazu einluden, sich praxisnah und kompakt mit zentralen Fragen zur finanziellen Selbstbestimmung auseinanderzusetzen.Das Thema stieß auf großes Interesse. Rund 30 Teilnehmerinnen – Studierende und Berufstätige – nutzten die Gelegenheit, sich mit Expertinnen und Experten auszutauschen und Impulse für ihre persönliche Finanzplanung zu gewinnen.Ziel der Veranstaltung war es, Frauen zu motivieren, ihre Finanzen selbstbestimmt in die Hand zu nehmen – sei es zur Vermeidung langfristiger Abhängigkeit, zur Vorbereitung auf die Altersvorsorge oder als Einstieg in das Thema Kapitalanlage. Besonders betont wurde: Es ist nie zu spät, sich um die eigene finanzielle Zukunft zu kümmern – auch sogenannte „Späteinsteigerinnen“ können und sollten aktiv werden.Vier Impulsgeber: innen beleuchteten unterschiedliche Aspekte der finanziellen Planung:Nach den Impulsvorträgen nutzten die Teilnehmerinnen in lockerer Atmosphäre die Gelegenheit, mit den Referierenden ins Gespräch zu kommen und angeregt ihre Fragen zu diskutieren. Die von Natalie Kunter vom Career Center moderierte Veranstaltung bot nicht nur wertvolle Informationen, sondern auch eine gute Plattform zur Vernetzung. Es war ein gelungener Nachmittag mit praxisnahen Einblicken, wertvollen Tipps und einer klaren Botschaft: FinanzielleSelbstbestimmung beginnt heute – unabhängig vom Alter oder der aktuellen Lebenssituation.Kontakt für Rückfragen:Hochschule Worms – Career Center & Diversity OfficeE-Mail: career@hs-worms.de

E-Mail: diversity@hs-worms.de